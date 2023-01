Un nouveau projet de loi est présenté pour interdire TikTok aux États-Unis

Mercredi, deux législateurs républicains ont proposé une nouvelle législation qui, si elle était adoptée, rendrait illégal le téléchargement, l’installation ou l’utilisation de l’application TikTok partout aux États-Unis.

Josh Hawlye et Ken Buck, tous deux républicains du Wyoming, sont les principaux défenseurs de cette proposition. Ils affirment que l’application chinoise constitue une menace pour la sécurité nationale du pays.

La déclaration a été faite par le représentant Buck sur Twitter, et elle se lit comme suit : « Non seulement TikTok est directement associé au Parti communiste chinois, mais il a également été utilisé pour espionner les Américains ».

Conformément aux exigences de la loi fédérale, l’exécutif est tenu de rompre tout lien avec ByteDance, la société mère de la populaire application vidéo TikTok.

Selon The Hill, les législateurs ont demandé au directeur du renseignement national de rédiger un rapport sur les activités qui constituent une « menace nationale » de la part de TikTok, comme le fait que l’entreprise aurait fourni au gouvernement chinois un accès aux données des États-Unis d’Amérique.

Il est impossible que de telles affirmations soient vraies étant donné que TikTok a réfuté les allégations selon lesquelles il censurerait du contenu ou fournirait au gouvernement chinois un accès aux données des utilisateurs.

Une loi interdisant l’utilisation d’une application vidéo populaire sur les appareils délivrés par le gouvernement a été adoptée par le Congrès des États-Unis en décembre 2016.

Plusieurs États ont pris des mesures similaires au niveau national ; d’autres, comme l’Indiana, ont intenté des poursuites contre ByteDance pour avoir prétendument autorisé l’espionnage chinois sur leurs serveurs.

En outre, au cours des dernières semaines, des dizaines d’universités publiques ont soit banni l’application de leurs systèmes officiels ou de leurs réseaux WiFi, soit recommandé à leurs étudiants de cesser de l’utiliser.

Le président américain Donald Trump a lancé un ultimatum à TikTok en 2019 dans le cadre d’une stratégie visant à accroître la pression sur la Chine. Il a exigé que l’entreprise transfère ses opérations vers des sociétés basées aux États-Unis, sous peine d’y être interdite. Cependant, cela ne s’est pas produit, et TikTok opère désormais librement dans le pays.

Avec plus de 100 millions d’utilisateurs rien qu’aux États-Unis, TikTok est en passe de devenir l’un des réseaux sociaux les plus populaires au monde, en particulier parmi les jeunes utilisateurs.

Quelles sont les préoccupations des utilisateurs de TikTok ?

Le propriétaire de l’application, ByteDance Ltd, a été critiqué pour les rumeurs selon lesquelles il pourrait partager les données des utilisateurs avec le gouvernement autoritaire chinois. Le Federal Bureau of Investigation et la Federal Communications Commission ont tous deux émis des avertissements à ce sujet. Les autorités américaines craignent que le gouvernement chinois n’utilise TikTok pour diffuser de la propagande pro-chinoise ou de fausses informations.

Lors d’une audition devant la commission de la sécurité intérieure en novembre, le directeur du FBI, Christopher Wray, a déclaré : « Nous avons des préoccupations en matière de sécurité nationale. » Parmi celles-ci, le fait que le gouvernement chinois puisse tenter de l’utiliser pour surveiller et collecter les données d’un grand nombre de personnes.

La nouvelle qu’une équipe chinoise avait piraté les comptes d’utilisateurs américains de TikTok – dont ceux de deux journalistes – dans le cadre d’une opération de surveillance secrète visant à traquer les auteurs de fuites n’a fait que jeter de l’huile sur le feu.

Un certain nombre de personnes s’inquiètent du fait que l’entreprise envoie des quantités massives de données d’utilisateurs en Chine, au mépris de la réglementation stricte de l’Union européenne en matière de protection de la vie privée.

Le contenu de TikTok et sa capacité à nuire à la santé mentale des jeunes ont également été remis en question.