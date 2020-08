Trump escalade la guerre sur TikTok : tout ce que vous devez savoir

TikTok, l’application connue pour ses courtes vidéos loufoques, est ciblée par plusieurs gouvernements en raison de ses liens avec la Chine.

Les législateurs font des progrès dans leur tentative d’interdire l’application sur les appareils émis par le gouvernement.

Le président Donal Trump a renforcé sa campagne contre la courte application vidéo et aurait ordonné à la société mère du service, ByteDance, de se défaire de ses activités aux États-Unis.

Selon Bloomberg, l’ordre pourrait être donné dès le 31 juillet. Selon le New York Times, Microsoft est en pourparlers avec la société au sujet d’une éventuelle acquisition de TikTok.

La campagne de M. Trump a commencé à diffuser des publicités sur Facebook demandant aux gens de signer une pétition demandant l’interdiction de TikTok, ce qui a accru la pression du président Donald Trump sur le fabricant de l’application.

La publicité fait référence à la capacité de l’application à accéder au matériel stocké dans le presse-papiers du téléphone, qui, selon le développeur de l’application, a été conçu pour empêcher le spam et est en cours de suppression.

Propriété de ByteDance, une entreprise technologique basée à Pékin, la popularité de TikTok a grimpé en flèche au cours de l’année écoulée.

L’application a reçu un nouvel élan en raison de la pandémie de coronavirus, attirant les utilisateurs qui cherchent à échapper à l’ennui de la quarantaine.

L’application a été téléchargée plus de 2 milliards de fois, selon le cabinet d’études de marché Sensor Tower, et 623 millions de ces téléchargements ont eu lieu au cours du seul premier semestre de l’année.

L’Inde est son plus grand marché, suivie du Brésil et des États-Unis (TikTok n’est pas disponible en Chine, où ByteDance distribue une version locale appelée Douyin).

Maintenant, la croissance de TikTok est sous le feu des critiques car les gouvernements craignent que le gouvernement chinois n’influence la mise en œuvre.

Citant des préoccupations de sécurité nationale, l’Inde a interdit TikTok la semaine dernière, et les États-Unis et l’Australie envisagent également de bloquer sa mise en œuvre.

L’armée et la marine américaines ont interdit aux militaires de télécharger l’application sur les téléphones émis par le gouvernement.

Le 20 juillet, la Chambre des représentants des États-Unis a voté l’interdiction de l’utilisation de TikTok sur tous les téléphones du gouvernement. Le Sénat devrait adopter cette mesure.

D’autres organisations se sont également méfiées de la mise en œuvre. Wells Fargo a interdit l’application de dispositifs d’entreprise, tandis que les comités nationaux démocrates et républicains ont mis en garde les employés à ce sujet.

La campagne présidentielle de Joe Biden a également interdit à son personnel de télécharger l’application TikTok à partir de leurs appareils personnels et professionnels, une mesure que le Comité national démocratique (DNC) a réaffirmée, a déclaré un responsable de la campagne.

Dans un geste qui pourrait aplanir les difficultés de certains législateurs, TikTok a déclaré le 22 juillet qu’il prévoyait d’embaucher 10 000 personnes aux États-Unis au cours des trois prochaines années.

La société a déclaré qu’elle ajouterait des rôles dans l’ingénierie, les ventes, la modération de contenu et le service à la clientèle en Californie, à New York, au Texas, en Floride et au Tennessee.

Selon certaines informations, TikTok a également abandonné son projet d’installer son siège international au Royaume-Uni, ce qui fait craindre que cette décision ne déclenche une guerre commerciale entre le Royaume-Uni et la Chine, rapporte le Guardian.

Voici ce que vous devez savoir sur la réaction politique contre TikTok :

Pourquoi le gouvernement Trump veut-il bloquer TikTok ?

Les politiciens craignent que le gouvernement chinois n’utilise l’application vidéo pour espionner les citoyens américains. Dans une interview accordée à Fox News, diffusée le lundi 6 juillet, le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a déclaré que les utilisateurs qui ont téléchargé l’application mettent « des informations privées entre les mains du Parti communiste chinois ».

Le président Donald Trump a cité une autre raison pour une éventuelle interdiction de TikTok : punir la Chine pour sa réponse au coronavirus.

Interrogé sur les commentaires de Pompeo dans une interview à Gray Television, M. Trump a confirmé que les États-Unis envisagent d’interdire TikTok. « C’est une grosse affaire », a déclaré M. Trump. « Écoutez, ce qui est arrivé à la Chine avec ce virus, ce qu’ils ont fait à ce pays et au monde entier est honteux ».

Les commentaires de Trump et Pompeo viennent après que des utilisateurs de TikTok et des fans de K-pop aient déclaré avoir contribué à gâcher la participation à un rassemblement présidentiel en juin à Tulsa, Oklahoma, en réservant des milliers de billets en ligne sans intention d’y assister.

Les partisans de l’atout ont une présence visible à TikTok, donc l’interdiction de l’application pourrait aussi jouer contre le président pendant une année électorale.

La Maison Blanche n’a pas fait d’autres commentaires. Le Département d’État américain a refusé de fournir des informations supplémentaires.

Le 12 juillet, le conseiller commercial de la Maison Blanche, Peter Navarro, a déclaré à Fox Business que TikTok et l’application de messagerie WeChat « sont les plus grandes formes de censure sur le continent chinois » et qu’il s’attendait à « une action forte à ce sujet ». Il n’a pas précisé si une interdiction serait prononcée.

On ne sait pas exactement quelle serait la probabilité d’une interdiction, mais les analystes disent qu’elle ne sera pas facile à mettre en œuvre.

L’enquête sur l’accès de TikTok aux données des utilisateurs américains vaut la peine d’être menée, car il y aura toujours des inquiétudes lorsque les applications de sociétés étrangères collecteront de grandes quantités de données d’utilisateurs, a déclaré l’experte en politique technologique Betsy Cooper, directrice du Aspen Policy Hub.

Mais, a-t-elle ajouté, « il n’est pas évident de savoir quels efforts l’administration [Trump] fera pour vraiment enquêter sur la gravité des problèmes de sécurité spécifiques liés à l’application plutôt que d’utiliser cela comme une menace pour un levier géopolitique plus large ».

Comment TikTok a-t-il réagi à une éventuelle interdiction ?

Les préoccupations en matière de protection de la vie privée et de sécurité nationale ne sont pas nouvelles pour TikTok, et la société a longtemps rejeté tout contrôle politique.

L’année dernière, TikTok a déclaré dans un billet de blog que toutes les données des utilisateurs aux États-Unis sont stockées dans le même pays, avec une sauvegarde à Singapour.

TikTok a également déclaré que ses centres de données se trouvent en dehors de la Chine et qu’aucune de ses données n’est soumise à la loi chinoise.

« TikTok est dirigé par un PDG américain, avec des centaines d’employés et des leaders clés en matière de sécurité, de produits et de politique publique ici aux États-Unis », a déclaré un porte-parole de TikTok dans une déclaration concernant les commentaires de Pompeo. « Nous n’avons jamais fourni de données sur les utilisateurs au gouvernement chinois, et nous ne le ferions pas non plus si on nous le demandait ».

Comment fonctionnerait une interdiction ?

Selon les analystes, le gouvernement américain devrait trouver une raison juridique solide pour demander à Apple et à Google de supprimer TikTok de leurs appstores. Et les entreprises pourraient s’opposer à cette décision.

« La communauté technologique sera très hésitante à accepter cette interdiction des applications », a déclaré Wayne Lam, un analyste technologique indépendant. « Elle crée un précédent pour le gouvernement en interdisant d’autres applications ou même en rendant d’autres applications mondiales inaccessibles au marché américain ».

Même si l’application est interdite, les utilisateurs peuvent installer des applications sur des appareils Android sans les télécharger depuis la boutique Google Play, a déclaré Carolina Milanesi, analyste technologique chez Creative Strategies.

« Je ne sais pas, à l’heure actuelle, comment vous regardez ça », a déclaré Milanesi.

Le ministère du commerce pourrait également inscrire TikTok sur sa liste d’entités, ce qui limiterait l’accès de la société à la technologie américaine, a-t-elle déclaré.

L’entreprise technologique chinoise Huawei figure déjà sur cette liste. L’ajout de TikTok à la liste signifierait que l’application ne serait pas autorisée dans le Google ou l’Apple store.

M. Lam affirme que le gouvernement américain pourrait également bloquer le trafic vers TikTok, mais que « cela a peu de chances de réussir compte tenu de nos systèmes juridiques ».

Les gouvernements qui ont interdit TikTok n’ont pas été en mesure de bloquer complètement l’accès à l’application.

La semaine dernière, l’Inde a interdit TikTok et 58 autres applications chinoises, déclarant dans un communiqué que les services sont « préjudiciables à la souveraineté et à l’intégrité de l’Inde, à la défense de l’Inde, à la sécurité de l’État et à l’ordre public ».

Cette décision a été prise après qu’au moins 20 soldats indiens aient été tués lors d’un affrontement avec les troupes chinoises le long d’une frontière contestée dans l’Himalaya.

L’Indian Express a rapporté que TikTok a été retiré des magasins d’applications de Google et d’Apple, empêchant les nouveaux utilisateurs de télécharger l’application.

Mais les utilisateurs qui avaient déjà TikTok sur leur téléphone pouvaient toujours accéder au service. Certains utilisateurs de TikTok en Inde ont également commencé à voir des alertes disant que TikTok travaille avec le gouvernement pour se conformer à leur commande.

Google a refusé de commenter. Apple n’a pas répondu à une demande de commentaires.

Le gouvernement peut-il interdire une application spécifique ?

Non. Le gouvernement a un pouvoir limité pour interdire directement tout logiciel spécifique, tel qu’une application.

Mais il pourrait pousser le Congrès à adopter une législation ciblant spécifiquement TikTok, explique Kurt Opsahl, avocat général de l’Electronic Frontier Foundation, un groupe de défense.

Actuellement, dit Opsahl, « il n’y a pas de loi autorisant le gouvernement fédéral à interdire aux Américains d’utiliser une application ».

Que peuvent faire les magasins d’applications et TikTok face à une interdiction ?

Les deux scénarios créeraient des possibilités de recours en justice. Une loi ou un ordre exécutif visant TikTok pourrait créer un défi au titre du premier amendement, selon M. Opsahl.

Les contestations s’appuieraient sur des décisions de justice antérieures qui montrent que « le code est un discours » et est donc protégé par le premier amendement, a déclaré M. Opsahl.

Ces décisions incluent l’affaire Bernstein contre le ministère américain de la justice, dans laquelle le tribunal a déterminé qu’un informaticien avait le droit, en vertu du premier amendement, de publier un algorithme de cryptage.

En outre, Apple et Google pourraient retarder toute ordonnance de retrait de TikTok de leurs magasins d’applications, au mépris d’un éventuel décret ou de toute amende imposée par le ministère du commerce après avoir placé TikTok sur la liste des produits interdits.

Que peut faire d’autre le gouvernement pour intimider TikTok sans l’interdire ?

Le Comité américain des investissements étrangers enquête déjà sur TikTok pour des questions de sécurité nationale.

L’enquête, qui a été signalée pour la première fois en novembre 2019, pourrait finir par nécessiter des changements substantiels dans les opérations de TikTok dans le pays.

L’une des conditions pourrait être la vente de Musical.ly, une société américaine que ByteDance a acquise en 2017 pour 800 millions de dollars américains et qui a ensuite été rebaptisée TikTok.

Cette acquisition a permis à TikTok de se renforcer auprès des adolescents américains.