Google One permettra à tous les utilisateurs de sauvegarder gratuitement leurs téléphones portables

Google One, le service de stockage dans le nuage lancé par Google en 2018, permettra désormais de sauvegarder gratuitement les téléphones portables avec iOS ou Android grâce à votre compte Google.

L’application iOS pourra sauvegarder des photos, des vidéos, des contacts et des calendriers d’événements, ce qui permettra de gérer à partir d’un seul endroit ce que des services tels que Google Photos et Google Drive offrent.

De son côté, l’application Android, qui pouvait déjà sauvegarder divers fichiers depuis le mobile, proposera désormais des sauvegardes sans abonnement à Google One.

« Pour apporter cette tranquillité d’esprit à un plus grand nombre de personnes, nous rendons certaines fonctionnalités de Google One (sauvegarde téléphonique et nouvel outil de gestion du stockage) gratuites pour les utilisateurs de Google là où Google One est disponible.

Vous pouvez sauvegarder vos appareils et nettoyer vos fichiers sur Google Photos, Google Drive et Gmail, le tout dans la nouvelle application Google One pour Android et iOS », a déclaré la société dans un communiqué.

La sauvegarde automatique des téléphones portables sera disponible sur les téléphones Android, même si l’utilisateur n’est pas membre de Google One.

Et dans le cas des utilisateurs d’iPhone, une nouvelle application pour iOS a été présentée qui permet de stocker des photos, des vidéos, des contacts et des événements de calendrier avec Google, comme mentionné ci-dessus.

Vous bénéficiez de 15 Go de stockage gratuit avec votre compte Google personnel (les nouvelles fonctionnalités ne prennent pas en charge les comptes G Suite).

Google propose également des formules d’abonnement à partir de 1,99 $ par mois pour 100 Go de stockage. Les nouvelles fonctionnalités seront disponibles sur Android dans les prochains jours et la nouvelle application iOS sera bientôt lancée.

Une nouvelle façon d’organiser l’espace de stockage

Afin de gérer et de nettoyer facilement les fichiers dans Drive, Gmail et Photos, un nouvel outil de gestion du stockage a été ajouté à l’application Google One et au web.

Cela permet de visualiser plus facilement la manière dont le stockage est utilisé et de libérer de l’espace. Tout en un seul endroit.

Qu’est-ce que Google One ?

L’abonnement payant de Google Drive est devenu Google One en août 2018. Mais il ne s’agissait pas seulement d’un changement de nom, mais aussi d’une nouvelle version avec quelques avantages supplémentaires.

À l’époque, il a été mentionné que ceux qui avaient un abonnement payant bénéficieraient non seulement d’un stockage supplémentaire, mais qu’ils auraient également la possibilité de se tourner vers le groupe d’experts de Google, par le biais du chat, du courrier, d’un appel ou simplement en appuyant sur un bouton du site web de Google One.