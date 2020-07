Liste de meilleurs antivirus pour Windows 10 en 2020

Vous cherchez un antivirus pour Windows 10 ? Voici une liste des meilleurs, selon les experts. Une entreprise de sécurité a publié un rapport détaillant et évaluant les performances de tous les logiciels antivirus actuellement disponibles pour les PC.

Les antivirus sont des programmes essentiels qui nous accompagnent commercialement depuis près de 30 ans, depuis que les utilisateurs ont commencé à partager des fichiers susceptibles d’être infectés par des disquettes, des clés USB et, bien sûr, des téléchargements par Internet, qui sont actuellement le principal foyer des infections dont nous souffrons dans Windows 10.

Le fait est qu’il existe de nombreux types d’antivirus. Il existe des solutions professionnelles et commerciales qui sont très loin de ce dont nous avons besoin, de simples utilisateurs qui n’ont pas beaucoup de secrets à protéger, il est donc important de savoir comment choisir la meilleure solution, celle qui combine correctement ce dont nous avons besoin et le prix à payer.

Car ici, comme en toute chose et en règle générale, toute solution libre peut être aussi dangereuse que de laisser notre ordinateur sans protection ou sans bouclier de défense.

Quels sont les meilleurs antivirus en 2020 ?

Le rapport publié par la société AV-Test est le résultat de deux mois de travail, entre mai et juin de cette année, au cours desquels ils ont testé et vérifié 22 produits destinés aux utilisateurs finaux.

Un processus qui les a amenés à noter chacun de ces antivirus en fonction de trois critères différents, tels que « Protection », « Performance » et ce qu’ils ont appelé « Utilisabilité », où chacun peut obtenir un score maximum de six points.

Ces tests ont pris en compte un grand nombre des menaces actuelles dont nous souffrons dans notre vie numérique quotidienne, telles que « la protection contre les attaques du zero-day en provenance d’Internet, y compris les courriels et les sites web malveillants (tests en situation réelle) », ou « la détection des logiciels malveillants les plus répandus et les plus fréquents au cours des 4 dernières semaines (ensemble de référence AV-TEST) ».

Les rapports détaillés ne s’arrêtent pas là, et fournissent des données claires sur les retards qui peuvent se produire lors du téléchargement de logiciels, de l’exécution d’applications ou d’autres processus sous Windows 10, ou s’ils provoquent de fausses alarmes ou le blocage de pages web, ainsi que des « avertissements erronés de certaines actions lors de l’installation et de l’utilisation de logiciels sûrs ».

Pour accéder à ces rapports détaillés pour chaque antivirus, il suffit d’aller sur le lien ci-dessus et de cliquer sur la flèche à droite de chacun d’entre eux.

Vous pourrez ainsi vérifier exactement quelles sont les performances que vous pouvez attendre de chacune d’entre elles si vous choisissez de l’installer dans votre PC, avec des données qui vous seront très utiles pour choisir l’une ou l’autre solution.

Si vous regardez la liste complète et la classez selon les critères de « Certification », vous verrez qu’il y a des noms connus comme AhnLab, BullGuard, Kaspersky, McAfee, Norton, Trend Micro et… Microsoft ?

En effet, il est surprenant de voir à quel point Windows Defender est parmi les meilleurs quand il s’agit d’une partie de Windows 10 que vous n’avez pas à acheter, il est gratuit, nous l’avons déjà installé sur le système d’exploitation et tous les quelques jours il est mis à jour avec de nouveaux catalogues de menaces.

Bien sûr, tout comme nous pouvons voir les programmes antivirus les plus efficaces et les plus performants, il est possible de trier la liste pour nous donner un aperçu des pires scores dans ces trois sections, qui n’ont pas ce qu’ils appellent de AV-Test comme « Certifié ».

Il est plus facile de faire les choses comme ça, n’est-ce pas ?