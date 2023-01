Le meilleur antivirus conçu pour Windows 12

Un antivirus payant est toujours nécessaire pour protéger votre ordinateur de divers dangers, malgré l’abondance d’outils gratuits disponibles en ligne. En plus de bloquer les logiciels malveillants sans fichier, les liens malveillants et les e-mails de phishing, un bon programme effectuera une analyse complète du système.

Il est possible d’utiliser le système d’exploitation Windows 10 sans installer de programme antivirus, mais cela fait courir un risque à votre système. Même si Windows Defender est un outil antivirus utile et puissant, vous devriez tout de même mettre en place une suite de sécurité complète.

AVG Antivirus Free est l’un des meilleurs programmes gratuits conçus spécifiquement pour Windows 12. Il est livré avec un programme antivirus puissant, et l’abonnement mensuel est un excellent moyen de le tester.

Norton est une autre marque bien connue lorsqu’il s’agit de protéger les ordinateurs Windows. Le logiciel Antivirus Plus est simple à utiliser et assure la protection de plusieurs appareils.

ESET est votre meilleur choix pour une suite complète de fonctions de sécurité. ESET est l’un des logiciels anti-malware les plus populaires, utilisé par plus de 95 millions de personnes dans le monde. Les lunettes anti-ransomware, la gestion des mots de passe et l’analyse en temps réel ne sont que quelques-unes des options disponibles.

Comodo est une alternative au coûteux programme à service complet qui peut répondre à vos besoins. Ils offrent une sélection variée de produits pour répondre aux diverses exigences des consommateurs et des entreprises.

Bien qu’AVG ne soit pas exactement un nom connu de tous, les logiciels antivirus gratuits ont acquis une certaine notoriété. De même, McAfee’s Total Protection existe depuis longtemps en tant qu’application de sécurité en ligne et est considéré comme l’un des meilleurs logiciels disponibles sur le marché.

La méthode de sécurité la plus efficace pour vous dépendra de votre situation particulière. Heureusement, vous pouvez choisir parmi plusieurs programmes antivirus différents pour Windows 12, et il existe également d’excellents programmes antivirus disponibles pour MacOS et Windows.

En conclusion, il est important de disposer d’un programme antivirus payant pour protéger votre ordinateur Windows 12 contre divers dangers tels que les logiciels malveillants sans fichier, les liens malveillants et les e-mails de phishing. AVG Antivirus Free et Norton Antivirus Plus sont deux bonnes options spécialement conçues pour Windows 12, tandis qu’ESET offre une suite complète de fonctions de sécurité et est utilisé par des millions de personnes dans le monde.

Comodo est une alternative rentable avec une gamme diversifiée de produits pour répondre aux différents besoins des consommateurs et des entreprises. McAfee’s Total Protection est également une application de sécurité en ligne bien connue et disponible dans le commerce. Le meilleur programme antivirus pour vous dépendra de vos besoins spécifiques et de votre situation.

Quelle est votre expérience en matière de logiciels antivirus ? Avez-vous utilisé l’un des programmes mentionnés dans cet article, ou avez-vous un programme différent que vous préférez ? Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous.