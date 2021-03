Sécurité et utilisation de Windows : 5 erreurs à éviter

Nous avons tous pris des habitudes concernant l’utilisation de notre ordinateur. Certaines d’entre elles peuvent être nuisibles, aussi bien en ce qui concerne les performances du PC que pour notre sécurité personnelle. Voici donc les 5 erreurs à éviter.

Ne jamais éteindre son appareil

Tout d’abord, vous devez savoir que votre PC génère une énergie considérable à l’allumage, mais également lorsqu’il est en veille, ce qui peut à terme, entraîner la réduction de sa durée de vie. Cependant, il est fortement déconseillé de le laisser allumer constamment.

Il a été démontré que pour préserver sa durée de vie, il est judicieux de l’éteindre tous les 2-3 jours environ. C’est grâce à cela notamment que votre ordinateur pourra installer convenablement les dernières mises à jour.

Naviguer sans se sentir concerné par la cybercriminalité

Même si vous pensez que la cybercriminalité n’arrive « qu’aux autres », la menace virtuelle est bien présente et peut toucher n’importe qui ne faisant pas attention à sa sécurité sur internet. En un clin d’œil, vos données personnelles peuvent être dérobées et se retrouver dans les mains de personnes malveillantes.

C’est pourquoi il est important de toujours avoir conscience du danger que peut représenter notre navigation en prévenant les risques d’une éventuelle cyberattaque. Il existe des moyens de s’en protéger, comme un antivirus classique notamment, mais vous pourriez également souscrire un VPN pour Windows par exemple. Ce type d’outil est capable de protéger votre vie privée en vous proposant diverses adresse IP pour brouiller les pistes.

Tout conserver, même les choses inutiles

A force de cumuler les fichiers, applications, programmes et logiciels, votre ordinateur s’en trouvera ralenti. Certains de ces programmes peuvent être inutiles, d’autres sont déjà préinstallés lors de l’achat de votre ordinateur et peuvent jamais vous être utiles.

Assurez-vous donc de bien vérifier régulièrement les logiciels et applications qui sont sur votre PC afin de supprimer celles qui vous apparaissent obsolètes. Faites également de même pour des fichiers qui ne seraient plus utiles.

Ne pas faire de mise à jour

Une erreur à ne pas négliger est de ne pas mettre à jour Windows 10 ou ses logiciels. En effet, celles-ci sont très importantes au bon fonctionnement de l’ensemble de votre PC puisqu’elles vont corriger les bug éventuels, les problèmes de sécurité et autres, découverts au fil du temps. Elles contribueront ainsi à la protection de vos données et de votre réseau et amélioreront également la qualité de tout le système pour une meilleure expérience.

Ne pas vérifier la suppression des données

Si vous vous contentez simplement de supprimer un programme ou un raccourci de bureau, ce n’est pas suffisant. En effet, vous avez seulement retiré l’icône visuelle de votre bureau et le programme reste toujours installé sur votre ordinateur. Assurez-vous donc de vous rendre dans le « Panneau de configuration » pour « Désinstaller un programme ».



A l’aide de ces astuces, vous serez en mesure de prendre soin de votre ordinateur afin que soit prolongée sa durée de vie avec toujours autant de performances.