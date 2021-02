La meilleure alternative à Adobe Acrobat Pro en 2021

PDFChef by Movavi est le fruit d’une exigence similaire et a donné un dur combat à Adobe Acrobat Pro.

Vous vous inquiétez du stress que représente l’édition d’un document PDF ? Depuis longtemps, nous utilisons tous le format Adobe Acrobat PDF pour convertir des documents importants en un format de fichier standard pour le transfert aux entreprises.

À mesure que nous progressons et devenons plus avancés sur le plan technologique, de nombreuses entreprises répondent aux besoins des gens concernant les lacunes d’Adobe PDF.

PDFChef by Movavi est doté de fonctionnalités exclusives, est abordable et très pratique. Il est facile à télécharger et à installer et dispose également d’une version gratuite que vous pouvez essayer avant d’acheter la version complète.

C’est un produit tout-en-un révolutionnaire et il est totalement facile à utiliser.

Caractéristiques principales

Examinons quelques-unes des caractéristiques uniques de PDFChef by Movavi.

Modifier facilement le contenu du PDF

PDFChef by Movavi est un programme multifonctionnel pour l’édition de fichiers PDF. Vous pouvez ajouter, modifier du texte et ajouter des pages supplémentaires, ainsi qu’insérer, recadrer et redimensionner des images. Le logiciel vous permet également de réorganiser, supprimer et faire pivoter les pages. Modifiez les fichiers PDF comme vous le souhaitez.

Avec PDFChef, vous pouvez ajouter des timbres et des signatures, ainsi qu’ajouter et supprimer des documents PNG et JPG.

Gérer les documents de votre projet

Joignez des fichiers exportés de différents logiciels pour réunir toutes les parties de votre projet. Convertissez des fichiers PDF en HTML, EPUB, JPEG, TXT et autres formats de fichiers.

Voir et lire le PDF

Utilisez l’éditeur PDF comme lecteur pour lire vos livres préférés, ouvrir et consulter des documents de recherche et autres documents. Vous pouvez télécharger des fichiers et travailler avec plusieurs d’entre eux à la fois. Mettez les pages PDF à l’échelle en fonction de la résolution de votre écran et de vos préférences personnelles.

Créer des documents

Créer des fichiers PDF à partir de zéro. Combiner et fusionner des fichiers dans un nouveau document PDF. PDFChef vous permet d’adapter les documents à vos besoins exacts.

Modifier le PDF

Editez les fichiers PDF avec les différents modes du programme PDF. Ajouter, supprimer, faire pivoter et réorganiser les pages d’un document PDF. Ajouter, modifier et formater le texte dans un document. Insérer, recadrer et redimensionner toute image, y compris les logos, les signatures et les timbres.

Convertir des fichiers

Convertissez les fichiers PDF en divers formats, notamment HTML, TXT, Microsoft Word DOC et EPUB. Exportez les pages de documents individuels sous forme d’images JPG, PNG et BMP. Convertissez les fichiers Microsoft Office et les fichiers graphiques au format PDF.

Voir les PDF et les images

Avec le logiciel PDFChef, vous pouvez ouvrir des images PNG et JPG, des documents PDF standard, et ouvrir plusieurs documents PDF dans différentes fenêtres en même temps.

Combiner les fichiers PDF

Vous pouvez enregistrer des fichiers Photoshop, MS Excel, MS Word et AutoCAD au format PDF et les combiner également. Vous pouvez également stocker les reçus mensuels dans un seul PDF.

Exporter des fichiers

Quelle que soit la page que vous souhaitez dans le fichier PDF, vous pouvez l’extraire sous forme de fichier image et la convertir ensuite en document PDF.

Pourquoi devrais-je acheter ce logiciel ?

L’éditeur PDF de Movavi est facile à utiliser et conçu pour offrir un maximum de commodité et de facilité d’utilisation aux clients.

L’édition de fichiers PDF est facile et ne nécessite aucune compétence professionnelle.

Le prix est très abordable. Comme vous n’êtes facturé qu’une seule fois, vous n’avez pas à vous soucier de la date d’expiration.

Vous pouvez utiliser l’éditeur PDF en huit langues, anglais, français, allemand, italien, espagnol et autres.

Vous pouvez extraire des pages individuelles d’un fichier PDF et le convertir en un document PDF.

Il vous permet de combiner deux fichiers PDF différents, ce qui est un grand avantage, surtout lorsque vous êtes pressé.

PDFChef by Movavi est livré avec un simple visualiseur de PDF et dispose d’une bibliothèque de formes juridiques.

Quelles sont les améliorations nécessaires ?

PDFChef by Movavi a une interface lente et accuse un certain retard lors de la conversion de gros fichiers.

Il est encore très basique et ne dispose pas des fonctionnalités spécifiques au format PDF d’Adobe Acrobat, comme les fonctions de traitement par lots et les annotations.

Comment installer PDFChef by Movavi ?

Vous devez d’abord télécharger PDFChef by Movavi pour Mac ou Windows. Si vous l’avez acheté, vous recevrez une clé de licence, qui vous donnera accès aux fonctions Premium du logiciel. Une fois le téléchargement terminé, lancez l’installation.

La première question qui vous sera posée concerne votre préférence linguistique, suivie des conditions générales, du lieu de stockage, puis l’installation commence.

La meilleure partie de PDFChef by Movavi est qu’il se télécharge en deux minutes seulement et que vous êtes prêt à exécuter le logiciel.

Le processus de téléchargement et d’installation est simple et vous n’aurez pas besoin d’aide professionnelle pour cela.

Prix

Le coût est l’un des domaines dans lesquels Movavi prend l’initiative. Vous ne le croirez pas quand vous lirez que la licence PDFChef by Movavi coûte 29,95 € pour une utilisation à vie sur un seul PC et 79,95 € pour une utilisation à vie sur 3 PC.

En revanche, Adobe Acrobat Pro coûte 14,99 $ par mois pour la facturation annuelle et 24,99 $ par mois pour la facturation mensuelle. Un autre avantage de PDFChef by Movavi est que les frais sont les mêmes pour les versions Mac et Windows.

Conclusion

PDFChef by Movavi est un beau produit.

Il est facile à utiliser et offre toutes les fonctionnalités nécessaires qu’un éditeur de PDF devrait avoir. Il a besoin de quelques améliorations, mais comme il s’agit d’un nouveau produit, ils ont encore un long chemin à parcourir.

Les développeurs de PDFChef ont atteint leur objectif : créer un logiciel qui peut être utilisé sans aucun problème.