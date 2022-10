10 meilleurs sites gratuits pour éditer des fichiers PDF en ligne en 2022

Si vous êtes à la recherche des meilleurs sites gratuits pour éditer des fichiers PDF en ligne en 2022, ne cherchez plus ! Dans cet article de blog, nous allons vous montrer 10 des meilleures options disponibles.

Alors que nous continuons à travailler et à vivre notre vie en ligne, la nécessité de pouvoir éditer des PDF devient de plus en plus importante. Bien qu’il existe un certain nombre d’options payantes, tout le monde ne peut pas se permettre de payer pour un service. Heureusement, il existe un certain nombre de sites gratuits qui offrent des capacités d’édition de PDF.

L’édition de PDF est en fait très facile et vous n’avez pas besoin d’acheter un logiciel coûteux. Avec ces 10 sites gratuits pour éditer des fichiers PDF en ligne, vous pouvez facilement convertir, fusionner et modifier vos fichiers PDF sans avoir besoin de compétences particulières.

Que vous ayez besoin de préparer un document pour l’impression ou que vous préfériez envoyer une copie de votre livre électronique, de votre brochure ou de votre présentation à quelqu’un par e-mail, il est toujours nécessaire de convertir vos fichiers PDF en formats modifiables.

Vous comprenez certainement l’importance des fichiers PDF. Le PDF (Portable Document Format) est devenu l’un des moyens les plus sûrs de transmettre des fichiers en ligne. L’avantage du PDF est que les informations enregistrées ne peuvent pas être facilement modifiées.

Nous ne disons pas que vous ne pouvez pas modifier les fichiers PDF, mais nous soulignons que vous ne pouvez pas le faire sans installer d’applications tierces. Et si je vous disais que vous pouvez éditer des fichiers PDF sans effort et sans logiciel supplémentaire ? C’est tout à fait possible en utilisant des éditeurs de PDF en ligne accessibles gratuitement.

Liste des 10 meilleurs éditeurs de PDF gratuits

Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles vous pourriez avoir besoin d’un éditeur de PDF. Peut-être avez-vous besoin de signer un document, d’ajouter des images ou des liens à un PDF, ou de remplir un formulaire. Ou peut-être avez-vous simplement besoin de recadrer ou de faire pivoter une page. Quelle que soit la raison, il existe de nombreux éditeurs de PDF gratuits qui vous aideront à faire ce dont vous avez besoin. Voici une liste de 10 des meilleurs éditeurs de PDF gratuits.

1. Canva Free PDF Editor

Canva Free PDF Editor utilise une méthode de modification des fichiers PDF par glisser-déposer. En téléchargeant le fichier PDF vers l’application, vous pourrez commencer à le modifier immédiatement.

Canva Free PDF Editor

Vous pouvez sélectionner une zone, diviser, insérer et extraire des pages de PDF avec l’outil gratuit d’antisèche PDF sur Internet. Vous avez la possibilité de taper du texte, d’ajouter des formes et des signatures, entre autres fonctionnalités. Cependant, il est nécessaire de s’inscrire auprès de Canva pour utiliser cet outil d’édition PDF gratuit.

Canva Free PDF Editor est l’un des meilleurs éditeurs de PDF gratuits disponibles aujourd’hui. Avec son interface conviviale et son large éventail de fonctionnalités, il n’est pas étonnant que tant d’utilisateurs choisissent Canva Free PDF Editor plutôt que d’autres programmes similaires.

L’une des meilleures choses à propos de Canva Free PDF Editor est qu’il est extrêmement facile à utiliser, même pour ceux qui ne sont pas férus de technologie. Il suffit d’ouvrir la plate-forme et de commencer à ajouter votre propre contenu ou à modifier le texte et les images existants.

Une autre grande caractéristique de Canva Free PDF Editor est qu’il offre un large éventail de modèles parmi lesquels vous pouvez choisir, de sorte que vous pouvez créer des documents d’apparence professionnelle avec facilité. Que vous ayez besoin de créer un CV, un prospectus ou une carte de visite, il existe un modèle qui répondra parfaitement à vos besoins.

2. PDF Candy

Si vous avez besoin de modifier du texte PDF gratuitement, vous pouvez choisir d’utiliser PDF Candy. Avec ce programme exceptionnel, vous pouvez modifier le texte, ajouter du texte et des images, signer des PDF et faire bien d’autres choses encore.

PDF Candy : Convertissez en PDF et récupérez des fichiers de plus de 20 formats.

En plus de l’éditeur de PDF, PDF Candy fournit une variété d’outils d’édition de PDF. En ligne, il vous permet de compresser, fusionner, faire pivoter et convertir des PDF.

3. Adobe Free PDF Editor

Adobe vous permet de créer gratuitement un compte d’éditeur PDF en ligne. Vous pouvez utiliser l’éditeur PDF en ligne d’Adobe pour saisir du texte, des notes autocollantes ou des dessins dans le fichier constituant le téléchargement.

Adobe Free PDF Editor

L’édition gratuite de l’éditeur PDF en ligne ne dispose pas de fonctions telles que la fusion, la division et la conversion.

4. SmallPDF

SmallPDF est un éditeur PDF en ligne qui est actuellement accessible. SmallPDF vous permet, entre autres, d’ajouter du texte, diverses formes et des dessins aux fichiers PDF.

SmallPDF

L’application Web dispose d’une interface utilisateur de type glisser-déposer. En plus de la manipulation de base de PDF, SmallPDF peut diviser, compresser et convertir des fichiers PDF.

5. IlovePDF

IlovePDF est un éditeur de PDF en ligne qui peut être consulté et utilisé directement depuis n’importe quel navigateur Web. L’ajout de texte, de formes, de commentaires et de surlignages à un document PDF peut se faire avec IlovePDF, qui vous permet de créer et de modifier des documents au format PDF.

IlovePDF

Le site Web offre tous les outils nécessaires pour travailler avec des PDF. Outre la conversion de vos PDF au format du site, vous pouvez également fusionner, diviser et réduire la taille de vos PDF. Tout bien considéré, cet éditeur de PDF en ligne est de la plus haute qualité.

6. SodaPDF

L’un des éditeurs PDF en ligne les plus connus que l’on peut utiliser en ce moment s’appelle SodaPDF. Par rapport aux autres éditeurs PDF en ligne, SodaPDF offre un plus grand nombre de fonctionnalités pour l’édition de fichiers PDF.

Soda PDF

En utilisant SodaPDF, vous pouvez rapidement inclure de nouveaux textes et composants dans les fichiers PDF. En outre, SodaPDF a la capacité de compresser et de transformer les fichiers PDF.

7. Sejda

Si vous cherchez des moyens de remplir des formulaires PDF en ligne, l’utilisation de Sejda pourrait être la meilleure option pour vous. Vous pouvez modifier le contenu des fichiers PDF en utilisant Sejda, ainsi qu’ajouter des images et des signatures, et plus encore.

Sejda

D’autre part, par rapport aux autres éditeurs de PDF, Sejda dispose d’un nombre de fonctionnalités nettement inférieur. Par exemple, il est impossible de convertir les fichiers PDF dans un autre format ou de les compresser.

8. PDF2GO

Lorsque vous utilisez PDF2GO, vous devez cliquer sur le bouton de téléchargement après avoir fait glisser votre fichier PDF dans la zone qui lui est réservée. Le téléchargement commencera tout seul, et l’éditeur du PDF téléchargé s’ouvrira. PDF2GO est un programme basé sur le Web qui vous permet de modifier facilement le texte, d’ajouter des photos et des signatures, et d’effectuer diverses autres tâches.

PDF2GO

9. PDFescape

PDFescape est un outil Web simple pour modifier des fichiers PDF, et vous pouvez l’utiliser gratuitement. Qu’en pensez-vous ? PDFescape propose une version en ligne gratuite qui permet aux utilisateurs de modifier des fichiers PDF, d’annoter des documents PDF, de remplir des formulaires PDF, de créer de nouveaux formulaires PDF, etc. PDFescape en ligne permet également aux utilisateurs de créer de nouveaux formulaires PDF.

PDFescape

Une version de bureau est également disponible, mais elle n’est compatible qu’avec les systèmes d’exploitation Microsoft Windows tels que Windows 10, Windows 8 et Windows 7.

10. Docfly

Bien que Docfly ne soit pas entièrement gratuit, il offre aux utilisateurs la possibilité de modifier jusqu’à trois fichiers PDF par mois. L’édition gratuite de ce programme vous permet de créer, d’éditer et de convertir des fichiers PDF.

Docfly

Les fonctionnalités offertes par Docfly sont supérieures à celles de tout autre éditeur de PDF en termes d’accessibilité en ligne, notamment la possibilité d’ajouter, de supprimer ou de surligner du texte. Vous avez également la possibilité d’insérer des photos et des signatures.

Conclusion

Voilà, 10 des meilleurs éditeurs de PDF gratuits que vous pouvez utiliser en 2022. Que vous recherchiez un moyen simple d’éditer des PDF ou que vous souhaitiez des fonctionnalités plus avancées, l’un de ces sites devrait avoir ce dont vous avez besoin. Alors commencez dès aujourd’hui et voyez comme il est facile d’éditer des PDF gratuitement.

Jetez un coup d’œil à ces éditeurs de PDF en ligne gratuits, et vous pourrez trouver celui qui répond le mieux à vos besoins. Si vous connaissez d’autres éditeurs de PDF en ligne, faites-le nous savoir dans la boîte de commentaires ci-dessous.