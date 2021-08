Les 10 meilleurs logiciels de traitements de texte gratuits

Quel est le meilleur logiciel de traitement de texte ? Quel logiciel gratuit pour remplacer Word ? Le logiciel de traitement de texte est un outil de base pour de nombreuses personnes dans leur vie quotidienne. Nous l’utilisons pour notre travail, dans le milieu universitaire et pour d’autres tâches de base.

Quel logiciel pour traitement de texte gratuit ?

Ce sont sans doute les programmes de bureau les plus utilisés. Mais il existe une vie au-delà du célèbre Microsoft Word. Et il est possible d’y accéder d’une manière très accessible. Nous allons vous présenter ici les dix meilleurs logiciels de traitements de texte gratuits que vous pouvez trouver sur Internet.

Lorsque l’on pense à un traitement de texte, Word vient rapidement à l’esprit. Cependant, il présente quelques inconvénients. Tout d’abord, il s’agit d’un outil qui n’est pas accessible sur tous les systèmes d’exploitation. En outre, son utilisation est payante et de nombreux utilisateurs ne sont pas disposés à payer pour cela. Comme alternative, il existe des options très intéressantes à la fois pour installer sur nos appareils et pour effectuer des tâches en ligne.

A quoi sert un logiciel de traitement de texte ?

Ces programmes nous permettent de créer, d’éditer et de modifier n’importe quel aspect d’un document texte, de la police de caractères à la taille des caractères, en passant par les couleurs, l’espacement, etc. C’est l’une des options bureautiques les plus basiques qui nous permet de donner forme à des travaux, des publications, des articles journalistiques ou scientifiques.

Pratiquement tous les programmes que nous avons sur notre ordinateur et qui remplissent cette fonction peuvent être classés dans cette catégorie. Qu’il soit d’un type ou d’un autre, nous pouvons adapter pratiquement tous les processeurs à nos besoins.

Ce qui le différencie d’un éditeur

C’est l’une des erreurs les plus courantes, confondre un éditeur avec un traitement de texte. Bien qu’à un moment donné, ils puissent avoir des fonctions similaires, ils ne sont pas exactement les mêmes.

Le logiciel traitement de texte permet des fonctionnalités beaucoup plus larges et sert à modifier l’aspect général d’un texte ou d’un document. Nous pouvons styliser le contenu, modifier les tailles, les apparences, etc.

En revanche, l’éditeur n’a pour fonction que de créer ou de modifier le texte lui-même et ne permet pas d’autres modifications. Le bloc-notes, par exemple, fonctionne avec les extensions .txt et convient mieux à la rédaction rapide et concise. En outre, les fichiers sont nettement moins lourds.

En résumé, nous pouvons déterminer que les processeurs créent du texte et le mettent en forme, tandis que les éditeurs ne permettent pas de mise en forme spécifique au-delà de la création de mots.

Les meilleurs logiciels de traitements de texte gratuits

Nous avons déjà mentionné que le programme Word de la suite Microsoft Office est le principal outil de création de nos documents. C’est, comme on le sait, le processeur par excellence. Mais tout le monde n’y a pas accès, soit parce qu’ils utilisent un autre système, soit à cause du prix de sa version officielle, soit tout simplement parce qu’ils ne sont pas convaincus par ses outils.

Quelle que soit la raison, il existe actuellement une multitude d’alternatives à portée de main. Beaucoup d’entre eux sont probablement inconnus de l’utilisateur moyen. Nous allons vous proposer plusieurs outils de ce type que nous vous encourageons à essayer. Ils sont tous gratuits et, qui sait, ils finiront peut-être par vous convaincre davantage que Word et vous finirez peut-être par l’adopter comme logiciel de traitement de texte de référence.

OpenOffice

Ce logiciel de traitement de texte est l’un des programmes gratuits les plus connus et les plus utilisés depuis un certain temps. C’est l’un des premiers à être apparu et, peut-être, avons-nous tous fait nos premiers pas avec cette application. Bien que sa popularité ait baissé, il s’agit toujours d’une option à prendre en compte.

Il a un design très basique, assez similaire à celui du programme Word de Microsoft. Avec cette application, nous avons accès aux fonctions les plus élémentaires d’édition et de formatage de texte. L’un de ses principaux handicaps est qu’il n’a pas fait l’objet de mises à jour majeures au fil des ans. Peut-être, si nos exigences sont élevées, cela ne nous suffira-t-il pas. Vous pouvez le télécharger à partir de ce lien.

LibreOffice

C’est peut-être la meilleure alternative parmi les outils gratuits que nous pouvons trouver actuellement. Il s’agit d’un programme totalement gratuit aux performances excellentes, compatible avec Windows, Linux et macOS.

Le processeur offre une multitude d’outils pour éditer et mettre en forme nos documents. Il dispose d’une bonne gamme de modèles, de beaucoup plus d’options que son prédécesseur OpenOffice et d’un bon correcteur orthographique. En revanche, son interface semble un peu démodée par rapport à celle de Word, mais c’est un bon complément à installer sur votre ordinateur. Téléchargez-le ici.

WPS Office

L’application WPS Office est une autre alternative si nous voulons accéder à un paquet de création de texte libre. Il est bien sûr accompagné de son outil correspondant de création de feuilles de calcul et de diapositives. WPS Writter, son traitement de texte, est d’un style assez moderne et prend en charge le format Word lui-même ainsi que les documents PDF.

Nous remarquerons que les fonctionnalités sont ici très nombreuses et que nous n’en manquerons pratiquement aucune. Nous pouvons télécharger cette suite totalement gratuitement à travers ce lien. Toutefois, certaines des options les plus avancées, qui peuvent être destinées aux entreprises, nécessitent un abonnement.

AbiWord

Ce logiciel de traitement de texte est loin d’être le plus moderne et le plus complet. Il présente certains inconvénients par rapport à ses concurrents, mais il peut néanmoins constituer une alternative fiable. Après plus de 20 ans d’utilisation, il continue à recevoir des mises à jour.

Il est l’un des plus simples et des plus faciles à utiliser, étant compatible avec les fichiers Word et LibreOffice. Nous pouvons même ajouter quelques plugins pour compléter ses fonctions et l’adapter à nos besoins. Il est disponible à ce lien, bien que sa version Windows ne soit pas active pour le moment.

OnlyOffice

Il s’agit d’un autre programme de bureau que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur et avec lequel vous pouvez travailler hors ligne. Cependant, il est également possible de le gérer depuis le cloud. Il est compatible avec la plupart des systèmes d’exploitation tels que Windows, macOS ou Linux.

Vous pouvez même trouver une application sur Google Play et l’Apple Store. Ses outils d’édition sont variés et étendus, permettant l’installation de plugins pour fournir des options supplémentaires. C’est une alternative non seulement pour travailler seul, mais aussi en groupe. Téléchargez ici.

FreeOffice

La suite FreeOffice propose son outil TextMaker comme traitement de texte. Si vous ne pouvez pas vous permettre d’utiliser beaucoup de ressources de votre PC, ce programme est vraiment intéressant, car il est très léger (environ 12MB).

Il dispose d’un grand nombre d’options de formatage et est compatible avec pratiquement tous les fichiers Office. Il dispose d’une version portable, il est donc possible de l’exécuter à partir d’un périphérique USB. Son interface est très similaire à celle de Word, elle ne sera donc pas difficile à comprendre. Téléchargez FreeOffice ici.

Processeurs en ligne gratuits

Tous ces programmes que nous avons mentionnés sont parmi les plus remarquables à installer sur votre ordinateur et à réaliser toutes sortes de créations et d’éditions de textes. Mais il existe des alternatives pour tous les types d’utilisateurs. Par exemple, nous pouvons aller un peu plus loin.

Si nous devons utiliser un logiciel de traitement de texte et que nous ne voulons pas être exposés à des processus d’installation, c’est également possible grâce à plusieurs applications en ligne. Ils fonctionnent exactement de la même manière et nous permettent de faire des affaires en ligne ou dans le nuage.

Google Docs

La première option que nous proposons est l’outil en ligne Google Drive. En plus d’être une alternative pionnière, elle est probablement la plus populaire. La seule condition pour l’utiliser est d’avoir un compte Google/Gmail, ce qui est très courant.

À partir de là, vous pouvez non seulement créer et modifier du texte, mais aussi accéder à des feuilles de calcul et à des présentations de manière rapide, simple et efficace. Son interface est très moderne et compréhensible, de même que les outils de son processeur.

Vous trouverez très peu d’éléments manquants. Il est compatible avec divers formats Office et nous permet de sauvegarder les fichiers créés et modifiés dans le nuage. Le principal inconvénient est que nous dépendons d’une connexion Internet pour l’utiliser. L’option hors ligne ne répond pas toujours à des garanties. Accès à partir d’ici.

Microsoft Office en ligne

En plus de la version payante, il est possible d’utiliser Word gratuitement. Comment ? Grâce à son traitement de texte en ligne. Il s’agit de la tentative de Microsoft de concurrencer directement Google Docs.

Tous les outils présents dans l’application de bureau sont également disponibles dans Word en ligne. Certains pensent même que cette version est beaucoup plus utile et efficace que la suite originale, car elle est gratuite. Nous pouvons également tirer parti des avantages offerts par le nuage et exploiter ses fonctions de collaboration.

Dropbox Paper

C’est l’outil développé par Dropbox, un traitement de texte qui est aussi un logiciel collaboratif. Il possède l’une des interfaces les plus claires et les plus simples qui soient pour tout utilisateur. Il dispose de plusieurs modèles en fonction du document que l’on souhaite générer. Bien qu’il soit également possible d’appliquer le formatage que nous souhaitons à partir de zéro. Le processeur Dropbox s’intègre à de nombreux sites web et applications tels que Spotify ou Google Drive. Allez sur Dropbox Paper.

StackEdit

Enfin, StackEdit est à nouveau un outil de traitement de texte accessible en ligne. Sa première utilisation est très simple et directe. Il suffit de cliquer sur le lien suivant et vous pouvez commencer à créer votre document.

Son interface est très basique et facile à apprendre, de sorte que les utilisateurs avancés et novices peuvent l’utiliser sans problème. Il convient de souligner que ce programme fonctionne avec son propre format de fichier. Ensuite, une fois le document terminé, nous pouvons exporter le contenu vers des plateformes populaires telles que WordPress, Dropbox, Tumblr ou Google Drive.