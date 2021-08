Zoom vous aidera à ne pas vous laisser distraire pendant vos cours ou vos réunions

Tout ce qui a trait à la vidéoconférence et aux logiciels de réunion virtuelle n’a cessé de croître et de gagner en importance ces derniers mois. L’une des solutions les plus populaires qui s’est répandue dans le monde entier est Zoom.

Il s’agit d’une plateforme qui nous offre tout ce dont nous avons besoin, tant sur le plan fonctionnel qu’esthétique, pour réaliser toutes sortes de réunions, virtuelles bien sûr. Grâce à cela, l’application est utilisée aussi bien par les utilisateurs finaux pour parler à leurs amis que par les hommes d’affaires pour organiser des réunions professionnelles. Bien entendu, il est également très utile dans le secteur de l’éducation.

Parlons maintenant d’une nouvelle version qui vient d’arriver sur cette plateforme et qui permettra d’éviter les distractions.

Qu’est-ce que le Focus Mode qui est arrivé à Zoom ?

Plus précisément, nous faisons référence à ce qui est désormais connu sous le nom de Focus Mode, une fonctionnalité qui, en principe, a été conçue dans une optique d’éducation. En effet, elle permet aux élèves de rester attentifs ou de travailler sur leurs devoirs tout en étant surveillés, sans être distraits par les autres et leurs tâches. En même temps, cette fonction permet à l’hôte de visualiser les vidéos de tous les participants sans qu’ils se voient entre eux.

Par conséquent, la fonctionnalité s’étend au partage d’écran lorsqu’elle est utilisée dans Zoom. De cette façon, l’hôte et les autres participants peuvent voir et passer d’un écran partagé à l’autre. Toutefois, lorsque le mode Focus est activé, les participants ne peuvent voir que leur propre contenu. En revanche, si l’hôte estime que le contenu d’un participant doit être partagé avec d’autres, il peut facilement commencer à partager l’écran du participant avec d’autres.

De cette façon, tous les participants mis en évidence dans la réunion par l’hôte peuvent toujours voir leur propre vidéo. Mais ils ne verront que le nom des autres participants, leurs commentaires ou leurs réactions non verbales, et ne les entendront que s’ils ne sont pas mis en sourdine.

Comment activer le nouveau mode Zoom

Il convient de noter que les participants aux réunions disposant d’anciennes versions du programme seront également affectés par le mode Focus. Leurs vidéos seront supprimées pour les autres, et le contenu partagé n’est visible que par l’hôte. De même, ils ne verront pas de notification concernant ce nouveau mode.

On peut donc dire qu’il suffit que l’hôte dispose de la version du client requise pour lancer le mode Focus. Donc, à ce stade, voyons comment activer le Mode Focus pour tous les utilisateurs du compte. La première chose à faire est de se connecter au portail web Zoom en tant qu’administrateur. En outre, nous avons besoin de permissions pour modifier les paramètres du compte, le tout à partir de ce lien.

Ensuite, nous cliquons sur la section Gestion du compte, puis sur Paramètres. Nous cliquons sur l’onglet Réunion, et dans ses options avancées, nous activons le sélecteur de mode de mise au point, où nous l’activons ou le désactivons. Il est également intéressant de savoir que si ce sélecteur est grisé, nous n’avons pas les autorisations nécessaires pour le modifier.