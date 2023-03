WhatsApp prépare une version tablette avec écran partagé

Découvrez la nouvelle fonctionnalité de WhatsApp pour tablette avec un mode écran partagé similaire à la version Web.

WhatsApp s’apprête à lancer une nouvelle version compatible avec les tablettes Android, offrant aux utilisateurs une expérience de navigation plus confortable sur des écrans plus grands.

La nouvelle version comprend une fonction d’écran partagé qui permet aux utilisateurs d’utiliser simultanément deux sections différentes de l’application.

WhatsApp, l’application de messagerie populaire utilisée par des millions de personnes dans le monde, serait en train de lancer une nouvelle version qui sera compatible avec les tablettes Android.

L’objectif de cette nouvelle version est d’offrir une expérience de navigation plus confortable aux utilisateurs sur ces appareils, dont l’écran est plus grand que celui d’un smartphone classique. Cette nouvelle version comprend une fonction d’écran partagé qui permet aux utilisateurs d’utiliser simultanément deux sections différentes de l’application.

Fonction écran partagé pour les tablettes Android

Selon WABetaInfo, la version bêta 2.22.21.6 pour Android comprend une bannière qui demande aux utilisateurs s’ils veulent activer le mode écran partagé et tester cette nouvelle expérience. Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs d’utiliser simultanément deux sections différentes de l’application, l’une à côté de l’autre sur l’écran. Le mode écran partagé est similaire à l’apparence de la version web de WhatsApp.

Division de l’écran dans les onglets Appel et Statut

La division de l’écran est également disponible au sein des onglets d’appel et de statut, ce qui donne une meilleure qualité d’utilisation, de gestion et d’organisation à la navigation sur WhatsApp, en facilitant l’ouverture d’un nouveau chat et en élargissant l’éventail des éléments en vue.

Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs de tablettes Android de bénéficier d’une expérience de navigation plus confortable et plus fluide.

Nouvelle fonctionnalité d’édition de texte pour les Stories et les Images

En outre, une nouvelle mise à jour de WhatsApp donnera également aux utilisateurs l’accès à une nouvelle fonctionnalité pour éditer des histoires et des images au sein de la plateforme avec différents styles de police.

La nouvelle fonctionnalité s’appellera « éditeur de texte » et permettra d’éditer du texte dans les images, les vidéos et les GIFs. Les nouvelles polices qui seront disponibles dans l’application texte dans le cadre de son éditeur d’images et de vidéos sont diverses, avec actuellement seulement 5 noms connus : Calistoga, Courier Prime, Damion, Exo 2, et Morning Breeze.

WhatsApp continue d’innover et de s’adapter aux besoins des utilisateurs

Avec ces nouvelles fonctionnalités, WhatsApp se positionne comme une application de messagerie de premier plan qui continue d’innover et de s’adapter aux besoins de ses utilisateurs, rendant leur expérience plus confortable et plus agréable.

En offrant aux utilisateurs de tablettes Android une fonction d’écran partagé, WhatsApp répond au nombre croissant de personnes qui utilisent des tablettes à des fins personnelles et professionnelles. La nouvelle fonction d’éditeur de texte ajoutera également une nouvelle dimension à la plateforme déjà très complète de WhatsApp.

Conclusion

La nouvelle fonction d’écran partagé de WhatsApp pour les tablettes Android, ainsi que la fonction d’éditeur de texte, vont sans aucun doute améliorer l’expérience utilisateur et distinguer l’application de messagerie de ses concurrents.

Comme toujours, WhatsApp s’engage à fournir des fonctionnalités innovantes qui répondent aux besoins de ses utilisateurs, et cette dernière mise à jour ne fait pas exception.

Évaluez ce post