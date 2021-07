Whatsapp Web : comment ouvrir deux sessions Whatsapp sur le même ordinateur ?

L’application de messagerie Whatsapp est totalement ancrée dans la société contemporaine. Ce réseau social s’est installé dans les téléphones portables des utilisateurs dès sa création, supplantant presque entièrement les anciens et bien-aimés SMS (messages texte).

Le réseau de messagerie a installé l’option web au cours de l’année 2015.

En outre, le réseau de messagerie a été constamment mis à jour : des stories ont été ajoutées (tout comme Instagram et Facebook), les messages peuvent être supprimés, les messages vocaux peuvent être accélérés et il est également possible d’utiliser Whatsapp sur l’ordinateur, grâce à Whatsapp Web.

Cette fonctionnalité a été intégrée en 2015, offrant une facilité de communication avec vos contacts et groupes grâce à un clavier beaucoup plus confortable et plus grand que celui offert par un téléphone mobile.

De plus, vous pouvez utiliser tous les outils dont dispose l’application sur le téléphone : écrire dans des chats ou des groupes privés, partager toutes sortes de contenus (images, vidéos, audios, documents) et même passer des appels ou des appels vidéo.

Pouvez-vous connecter deux comptes différents à Whatsapp Web sur le même ordinateur ?

Bien sûr que vous pouvez, et la façon de le faire est très simple :

Vous devez ouvrir WhatsApp Web dans votre navigateur et scanner le code QR qui apparaît à l’écran, en utilisant l’option dont dispose l’application sur votre téléphone portable. Cela permettra de se connecter pour le premier compte.

Ensuite, pour pouvoir relier le compte du deuxième téléphone portable, il suffit de lancer la session incognito. Vous pouvez l’ouvrir, dans la plupart des cas, avec la combinaison de touches Ctrl + Shift + N, ou explorer l’onglet Outils jusqu’à ce que vous trouviez cette option.

Après avoir ouvert la fenêtre incognito, il ne reste plus qu’à répéter la première étape, mais cette fois avec le profil du deuxième smartphone.