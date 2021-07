Tablette ou ordinateur portable : quel est le meilleur choix ?

De nos jours, les ordinateurs portables et les tablettes se partagent quasiment le même rôle. Dans ce sens, cette question revient souvent à l’esprit : quel type d’appareil l’on souhaite acquérir ? Cet article fournit des informations sur les différences principales entre une tablette et un ordinateur portable pour vous aider à faire le bon choix.

Entre ordinateur portable et tablette tactile : le point sur les usages

En termes d’usage, il devient de plus en plus difficile de choisir entre la tablette tactile et l’ordinateur portable. Les réponses aux questions ci-dessous peuvent vous guider dans votre choix. Voulez-vous un appareil pour vous divertir, travailler ou étudier ? Voyagez-vous le plus souvent et en même temps avez-vous la possibilité de travailler et communiquer ?

Recherchez-vous un ordinateur portable 2-en-1 pour une utilisation ludique ou familiale ? Voulez-vous acheter un laptop polyvalent ou une tablette tactile hybride, et pourquoi pas les deux ?

Que choisir entre une tablette ou un ordinateur portable pour se divertir ou étudier ?

En premier lieu, un ordinateur portable est souvent plus puissant qu’une tablette. De plus, il est pratique et dispose d’un clavier de grande taille et confortable. Cet équipement informatique est incontournable pour écrire de longs documents ou rédiger une thèse ou un mémoire.

En second lieu, vous pouvez acquérir une tablette tactile hybride dont le clavier est fabriqué dès le début pour fonctionner avec la tablette. Il est à noter que ce type d’appareil est à la fois un ordinateur portable et une tablette. Les modèles de tablettes tactiles sous Windows comme les Microsoft Surface ou les Asus Transformer sont également recommandés. Ils vous permettent d’allier distractions et travail dans un format compact.

Quel appareil pour un professionnel mobile ?

Pour les professionnels, deux principales utilisations opposent les ordinateurs portables et les tablettes tactiles. En effet, ces dernières sont conçues pour les individus qui se déplacent souvent. Elles sont conseillées pour certains métiers commerciaux et d’architectes. Elles s’adaptent aussi aux professions des professionnels du secteur bâtiment grâce à leurs accessoires qui résistent aux chocs et protègent même l’appareil de l’exposition à la poussière.

Les tablettes sont avantageuses par rapport aux nombreux modèles d’ordinateurs portables. Certains peuvent être munis d’une carte SIM 4G, permettant ainsi une mobilité totale sans avoir besoin d’accessoires additionnels.

Les ordinateurs portables s’adaptent à la saisie de texte. Ils sont très utiles et pratiques pour les professionnels à la recherche d’un équipement nomade et performant.

Usage familial : que choisir entre tablette tactile et ordinateur portable ?

Il vous arrive d’hésiter entre l’achat d’une tablette tactile de vos préférences et l’installation d’un ordinateur portable multimédia dans votre salon. En fait, tout dépend de votre situation familiale et de votre usage.

Si vous avez des petits-enfants, optez pour une tablette tactile pour un usage familial. Vous pouvez jouer, lire des séries et des films, faire des retouches de photos ou les imprimer sur une imprimante wifi. Vous n’avez plus besoin de contrôler ce que font les enfants avec, parce que l’appareil est équipé de protections appropriées. Vous pourrez ainsi choisir entre la tablette tactile Android et iOS et en profiter tout au long de la journée.

Dans la seconde partie de l’enseignement primaire, un ordinateur portable sera par contre plus approprié aux enfants. À ce niveau, ils ont besoin de logiciels dédiés à l’apprentissage et aux réalisations de présentations ou encore pour une pratique plus poussée de la bureautique.

En tout état de cause, une tablette tactile hybride et professionnelle comme la Microsoft Surface constitue également une solution idéale. Elle est équipée d’un processeur puissant. De plus, il est possible d’y brancher une souris et un clavier. Vous avez tous les moyens possibles pour vous amuser en famille avec cet appareil.