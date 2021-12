Le premier ordinateur portable de jeu de LG est équipé d’un GeForce RTX 3080 et de 32 Go de RAM

Le nouveau LG UltraGear 17G90Q est équipé d’un processeur Intel Tiger Lake H de la 11e génération et d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3080 Max-Q de la série Nvidia GeForce RTX 3080 Max-Q.

Le premier ordinateur portable de jeu de LG est équipé d’une carte graphique GeForce RTX 3080 et jusqu’à 32 Go de mémoire.

L’un des aspects les plus intrigants du nouvel ordinateur portable UltraGear17G90Q n’est pas seulement qu’il est équipé d’un processeur Intel de la dernière génération (11e), mais qu’il s’agit également du premier PC de ce type qui, selon LG, vise directement le marché des joueurs et, par conséquent, il est doté de l’une des cartes graphiques pour ordinateurs portables les plus puissantes du marché actuel.

Le nouvel ordinateur portable de LG est équipé d’un processeur Intel Tiger Lake H de 11e génération, qui peut être associé à une mémoire vive de 32 Go et à une capacité de stockage de 1 To (via SSD).

Il est essentiellement équipé de la carte graphique la plus rapide et la plus puissante que Nvidia propose actuellement pour les ordinateurs portables, la Nvidia GeForce RTX 3080 de la série Max-Q (c’est-à-dire la gamme d’ordinateurs portables de Nvidia).

Son écran est un écran IPS de 17 pouces avec une résolution FullHD et un taux de rafraîchissement rapide allant jusqu’à 300 Hz, ce qui en fait un bon choix pour les joueurs. Il dispose d’une caméra d’une résolution allant jusqu’à 1080p, d’une batterie d’une capacité de 93Wh et, bien sûr, de lumières RVB sur le clavier.

En effet, si un PC de jeu ne comporte pas d’éclairage RVB, est-il vraiment conçu pour les joueurs ? Il offre une variété d’options de connectivité, notamment plusieurs ports USB (USB Type-C et USB Type-A), un connecteur pour casque, un port HDMI, et même un emplacement pour carte microSD.

Actuellement, il n’y a pas de prix officiel pour le LG UltraGear17G90Q, mais la société a déclaré qu’elle annoncerait la date de sortie et le prix de l’appareil lors du Consumer Electronics Show (CES) en janvier 2022 ; compte tenu des caractéristiques techniques de l’appareil, nous pouvons nous attendre à ce que son prix ne soit pas particulièrement abordable.

Jusqu’à ce que d’autres informations soient disponibles, nous savons seulement qu’il sera disponible au début de 2022 et qu’il est susceptible d’être le premier de plusieurs modèles visant spécifiquement le marché du jeu que LG lancera dans un avenir proche.