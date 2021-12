Le public est retourné dans les salles de cinéma en 2021 pour voir d’énormes superproductions comme Spider-Man : No Way Home et No Time to Die, et l’année 2022 devrait apporter encore plus de titres de premier plan sur le grand écran.

Colin Trevorrow partage l’image d’un « vrai » dinosaure de Jurassic World : Dominion

L’un de ces films est Jurassic World 3, également connu sous le nom de Jurassic World : Dominion, qui est une suite très attendue de Jurassic World. De nouvelles images du film ont été publiées à petites doses à mesure que la date de sortie de juin 2022 approche, et le réalisateur Colin Trevorrow a maintenant eu recours aux médias sociaux pour nous donner un autre aperçu du film sous la forme d’une nouvelle photographie.

Il est possible que l’aperçu de Trevorrow provienne du même endroit que la photo officielle d’Owen de Chris Pratt dans un décor enneigé qui a été publiée en début de semaine – mais ce qui devrait vraiment enthousiasmer les fans est le texte que Trevorrow a inclus avec l’image.

« Nous avons juste utilisé des vrais cette fois », a-t-il expliqué, indiquant que si les deux premiers films de la trilogie Jurassic World ont reçu des critiques de la part de certains fans pour n’avoir utilisé que quelques animatronics, il semble que cette suite se surpasse pour livrer quelque chose de spécial afin de les apaiser. « Nous n’avons utilisé que de vrais animaux cette fois-ci », a-t-il ajouté.

Grâce à son excellente combinaison de dinosaures mécaniques et d’images de synthèse (CGI) émergentes, le film original Jurassic Park, réalisé par Steven Spielberg, a redéfini les effets spéciaux pour l’ère contemporaine.

De « vrais » dinosaures ont été utilisés dans « Jurassic World : Dominion ». Colin Trevorrow a partagé une photo de l’un d’entre eux.

Le fait que tous les dinosaures de ce film soient « réels », c’est-à-dire physiquement présents dans la scène aux côtés de leurs acteurs, est une affirmation audacieuse, mais avec cette histoire de globe-trotter à venir qui voit enfin des espèces précédemment éteintes reconquérir la Terre, cette suite semble être le film le plus important de la série.

Lorsqu’il s’agira de réaliser un film d’animation sur les dinosaures, Trevorrow et son équipe auront fort à faire. Mais s’ils y parviennent, avec le retour de Jeff Goldblum, Laura Dern et Sam Neill, l’expérience sera d’autant plus inoubliable pour les spectateurs.

Les effets pratiques ont depuis longtemps perdu de leur lustre dans le monde du spectacle, mais si ce film est un indicateur, la prochaine épopée de dinosaures Jurassic World : Fallen Kingdom pourrait bien être le film qui provoquera un renouveau.