Liste des applications qui présentent un risque pour vos données personnelles

Les 9 applications que Google a supprimées d’Android parce qu’elles volaient des mots de passe Facebook.

Toujours avant de télécharger une application, il est important de vérifier son origine, de lire les commentaires et les étoiles qui peuvent avoir évalué les plateformes numériques, et encore plus sur les appareils mobiles sur Google Play.

Ceci, compte tenu de la quantité d’applications malveillantes susceptibles de voler vos données personnelles, vos opérations bancaires et de prendre le contrôle de tout votre mobile ou ordinateur.

C’est pourquoi Google a décidé de supprimer neuf applications qui ont volé les mots de passe des utilisateurs de Facebook, ce qui représente environ six millions de téléchargements.

Selon le rapport de l’expert en cybersécurité Dr. Web, les applications infectées cachaient un fichier malveillant dans des logiciels fonctionnels de différents types, tels que des gestionnaires de mots de passe, des éditeurs d’images ou des applications d’horoscope.

Pour mener à bien leur tâche, les applications téléchargeaient les chevaux de Troie qui appliquaient un mécanisme où, après avoir reçu les autorisations d’utilisation, ils affichaient une page Facebook légale dans WebView.

Dans ce WebView, un JavaScript a été téléchargé qui intercepte immédiatement les données d’autorisation saisies.

Les applications malveillantes sont :

Traitement des photos

App Lock Keep

Nettoyeur de déchets

Horoscope du jour

Horoscope Pi

Gestionnaire de verrouillage d’applications

Lockit Master

Inwell Fitness

PIP Photo

Il est bon de rappeler que même si Google les a déjà supprimées de sa boutique, ces applications restent dans d’autres qui redistribuent des applications pour Android, donc si vous avez l’une des applications susmentionnées, il est recommandé de les désinstaller immédiatement, de changer vos mots de passe et d’effectuer un nettoyage du smartphone.

Idéalement, vous devriez réinitialiser votre appareil pour éviter tout résidu de ce logiciel malveillant.