Vexels Lifetime Subscription : 5 choses que vous devez savoir sur le plan Merch à vie de Vexels.com !

Vous recherchez des graphiques vectoriels avec une licence commerciale pour pouvoir les utiliser sur des plateformes d’impression à la demande comme Merch by Amazon, Redbubble, Printful, Zazzle & Co ? Alors ce compte-rendu de notre expérience avec l’abonnement à vie de Vexels vous aidera, nous l’espérons, et bientôt vous n’aurez peut-être plus jamais besoin d’acheter des graphiques vectoriels !

Nous voulons vous aider à décider si cet abonnement vous convient en répondant à certaines des questions que nous nous sommes posées lorsque nous avons entendu parler de ce nouvel abonnement à vie. Il est vrai qu’à première vue, tout semble être tout sauf bon marché, mais est-ce quand même rentable ?

Où puis-je obtenir l’abonnement à vie Vexels ?

Nous sommes fiers d’être parmi les premiers à avoir été choisis pour partager les détails de l’abonnement Vexels à vie. Vous trouverez ici tous les détails concernant l’accès aux graphiques vectoriels à vie :

Pour qui l’abonnement à vie de Vexels est-il intéressant ?

J’ai été moi-même sceptique pendant longtemps, car je ne connaissais pas encore Vexels et je pensais que je paierais peut-être beaucoup d’argent pour un accès à vie, mais qu’au bout d’un certain temps, ils ne publient plus de nouveaux vecteurs, ou que la qualité ne correspond pas du tout à ce que j’attends pour mes dessins de t-shirts. Mais j’ai beaucoup aimé les graphiques vectoriels sur vexels.com.

L’abonnement mensuel était hors de question pour moi dès le début, car on ne peut plus vendre de dessins dès qu’on résilie son abonnement. C’était un non catégorique pour moi (également appelé M. Lifetime). D’une manière ou d’une autre, nous faisons tout ce travail d’impression à la demande (print on demand) parce que nous espérons pouvoir nous allonger sur la plage dans quelques années et continuer à percevoir des commissions pour des dessins que nous avons téléchargés il y a des années, n’est-ce pas ?

J’ai surveillé le site Web pendant plusieurs semaines, à quelle fréquence et combien de nouveaux graphiques étaient publiés, et finalement, lorsque j’ai eu besoin d’un BON graphique vectoriel sur un certain sujet RAPIDEMENT, j’ai décidé de sauter la barrière et de l’acheter.

Je pense que quiconque ne veut pas s’embêter à trouver son propre graphiste, mais veut avoir accès à une base de données de bons graphiques vectoriels qui est constamment enrichie et avec une bonne fonction de recherche ! Fera une bonne affaire avec cet abonnement à vie. Bien sûr, encore plus si vous prévoyez de rester dans cette activité pendant plusieurs années ! Il existe certainement d’autres plateformes similaires ! Faites-vous votre propre idée ! Comparez-les et décidez par vous-même. Nous avons décidé d’utiliser Vexels.

Même si vous avez déjà votre propre designer (comme nous), Vexels est intéressant, car vous pouvez réagir très rapidement aux tendances et, en quelques minutes, vous pouvez avoir votre propre design prêt, pour lequel vous auriez probablement dû attendre plusieurs jours, si vous deviez écrire un briefing à votre designer et attendre ses réactions/esquisses.

Plan à vie Vexels – Vous avez récupéré le coût du plan en seulement 4 mois ! ?

J’ai moi-même eu la chance d’avoir quelques bons vendeurs durant les premiers mois de mon abonnement Vexels Lifetime sur Merch by Amazon, que j’ai conçus à l’aide des vecteurs Vexels. En moins de 4 mois, j’ai pu récupérer le coût de l’abonnement à vie ! C’est aussi la raison pour laquelle j’ai décidé de recommander publiquement cet abonnement à vie.

Bien sûr, je ne peux pas garantir les ventes à qui que ce soit, mais soyez créatif et créez quelque chose de votre cru à partir des superbes designs, afin de vous démarquer de la concurrence et, espérons-le, de générer de bons achats ! Et même si cela prend deux, trois ou quatre fois plus de temps jusqu’à ce que vous ayez refinancé votre compte, alors vous pourrez utiliser leurs motifs à vie ! Ici, vous pouvez accéder directement à l’abonnement à vie de Vexels !

Les graphiques vectoriels de Vexels doivent-ils vraiment être supprimés dès que je résilie mon abonnement mensuel ?

Réponse courte : OUI, les produits comprenant des graphiques ou des éléments Vexels doivent être supprimés des plateformes d’impression à la demande dès que l’abonnement mensuel est résilié. J’ai contacté Vexels à ce sujet et cela m’a été confirmé explicitement !

Je n’arrivais pas à y croire moi-même, car c’est un nouveau type de modèle d’abonnement pour moi. Sur d’autres plateformes, je n’ai jamais acheté que des paquets de vecteurs pour un prix fixe, dont l’utilisation est illimitée la plupart du temps. (Le gros inconvénient de ces paquets est qu’ils ne sont pratiquement pas consultables. Amusez-vous bien à parcourir des gigaoctets de vecteurs si vous cherchez quelque chose de précis.

Autre remarque : avec l’abonnement mensuel “MERCH”, un motif est limité à un maximum de 1000 impressions. Si vous aviez un véritable best-seller, vous devriez le supprimer après 1000 ventes ! Avec l’abonnement à vie Vexels, les impressions par motif sont illimitées ! Nous espérons donc avoir de nombreux best-sellers de ce type dans les années à venir ! Et pour calculer : même si nous n’avons qu’UN seul de ces best-sellers, l’abonnement à vie de Vexels aura déjà été payé deux fois par ce seul dessin !

Cliquez ici pour accéder directement à l’abonnement à vie de Vexels.

Puis-je utiliser les fichiers de Vexels à des fins commerciales et les vendre sur des plateformes d’impression à la demande telles que Merch by Amazon, Redbubble, Zazzle ou autres ?

OUI ! Pour chaque dessin téléchargé, vous recevez un fichier de licence. Cette licence est valable pour toutes les plateformes d’impression à la demande comme Merch by Amazon, Zazzle, Redbubble, Printful, Shirtee etcetera. Spreadshirt est aussi théoriquement possible, mais Spreadshirt n’aime pas voir des graphiques provenant de plateformes vectorielles, ils seront donc souvent rejetés, surtout si le design n’a été que peu ou pas du tout modifié.

Existe-t-il une offre à vie pour le Vexels Business Plan ?

Oui, le Vexels Business Plan dispose désormais d’une option de contrat à vie ! Vous obtiendrez beaucoup plus de demandes de design (7) et de téléchargements mensuels (2000) avec le compte professionnel. Une bonne option pour tous ceux qui veulent faire passer leur activité POD au niveau supérieur : Vexels Business Lifetime Plan

Conclusion – Dois-je prendre un abonnement à vie à Vexels.com ?

En bref : OUI, nous recommandons l’abonnement à vie Vexels à tous ceux qui veulent s’occuper d’impression à la demande dans les deux prochaines années !

Un peu plus de détails : Au début, je n’ai parlé de cet abonnement à vie qu’à des amis et je le leur ai recommandé. Même mon co-animateur était convaincu que cela valait la peine, et il en est toujours très satisfait. Pendant longtemps, je n’ai pas voulu en parler à l’antenne ou écrire un article de blog à ce sujet – plus il y a de gens qui ont cet abonnement, plus il y a de gens qui peuvent utiliser les mêmes graphiques que moi ! Mais comme je considère notre podcast comme un projet d’amitié, je voulais aussi en parler à nos auditeurs. J’ai contacté Vexels pour savoir si nous étions autorisés à parler de l’offre à vie, car je n’ai pas trouvé grand-chose sur Internet.

L’équipe de Vexels s’est montrée très sympathique et coopérative et nous a proposé un contrat d’affiliation, ce qui signifie que nous recevons désormais une commission si quelqu’un achète par le biais de notre lien. Cela signifie que vous pouvez soutenir ce podcast par votre achat (vous payez toujours le même prix). Nous avons investi beaucoup de travail dans ce projet, alors merci si vous décidez de le soutenir ! Mais je recommanderais sans aucun doute l’abonnement à vie à Vexels même si nous ne recevions aucune commission pour cela, donc je n’ai aucun problème à le faire ! En utilisant le lien d’affiliation, je peux maintenant consacrer un peu plus de temps à ce sujet, et par exemple écrire cette page de questions et réponses sur Vexels, qui est déjà bien trop longue ! ?

Jetez un coup d’œil sur le site, recherchez des créations dans vos niches préférées et décidez vous-même si la qualité et la quantité sont suffisantes pour vous. Vous pouvez d’abord vous inscrire pour un abonnement mensuel normal, et voir si vous aimez les graphiques et pouvez les vendre. (Choisissez au moins le plan MERCH – l’abonnement mensuel PRO ne permet pas l’utilisation pour l’impression à la demande).

Si vous avez des questions, ajoutez-les dans les commentaires, nous espérons que nous pourrons aider certains d’entre vous avec cette revue de Vexels !