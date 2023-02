Ce que vous devez savoir sur Amazon Prime en France

Amazon Prime a révolutionné la façon dont les gens font leurs achats en ligne en offrant une livraison gratuite et rapide des produits achetés sur son site web. Cependant, c’est bien plus que cela. En France, Amazon Prime offre une vaste gamme de services, notamment de la musique, du streaming vidéo, des jeux, et bien plus encore. Dans cet article, nous allons explorer les avantages d’Amazon Prime en France et analyser si l’abonnement vaut l’investissement.

Qu’est-ce qui est inclus sur Amazon Prime en France ?

Amazon Prime offre de nombreux avantages en France, notamment :

Livraison rapide et gratuite – L’un des principaux avantages d’Amazon Prime est la livraison rapide et gratuite. Le service offre une livraison gratuite en un et deux jours pour les produits éligibles. En outre, Amazon offre une livraison à prix réduit le jour même et en deux heures pour les membres Prime dans certaines villes de France. Amazon Drive et Prime Photos – Les membres Prime ont accès à Amazon Drive, un service de stockage sur le cloud qui offre 5 Go de stockage en ligne gratuit pour les photos, vidéos et documents. Les membres Prime peuvent également profiter d’un stockage illimité de photos grâce à Prime Photos. Amazon Prime Video – Amazon Prime Video propose une vaste collection d’émissions de télévision, de films et de séries originales, notamment Fleabag, Transparent et The Boys. En outre, Amazon Prime Video propose du contenu sportif, particulièrement du football, du tennis, etc. Amazon Prime Gaming – Amazon Prime Gaming offre une série d’avantages aux joueurs, spécifiquement du contenu exclusif en jeu, des jeux gratuits et un abonnement à la chaîne Twitch. Prime Music – Amazon Prime Music offre un accès à plus de 2 millions de chansons, sans publicité, avec des sauts illimités et une lecture hors ligne. Les utilisateurs peuvent par ailleurs accéder à des listes de lecture et des stations personnalisées. Prime Reading – Prime Reading permet d’accéder gratuitement à une large sélection de livres électroniques, de magazines et de bandes dessinées. Audible – Les membres Prime reçoivent deux livres audio gratuits d’Audible. Accès prioritaire aux ventes flash – Les membres Prime bénéficient d’un accès anticipé aux ventes flash, ce qui leur permet de saisir les offres avant les autres membres. Partage des avantages – Les membres Prime peuvent partager leurs avantages de livraison avec un autre adulte du même foyer. Le partage ne concerne pas les autres services d’abonnement comme Prime Video ou Prime Music. Amazon Family – Les membres Prime ayant des enfants peuvent bénéficier d’offres et de remises exclusives sur les produits pour bébés, notamment une remise permanente de 20 % sur les couches, les lingettes et les aliments pour bébés. Autres avantages ponctuels – Amazon offre occasionnellement des bonus ponctuels, comme des abonnements à Nintendo Switch Online ou Deliveroo Plus.

Amazon Prime est-il rentable en France ?

Le coût d’un abonnement Amazon Prime en France est de 69,90 € par an ou 6,99 € par mois. Les étudiants peuvent bénéficier d’une réduction de 50 % sur leur abonnement Prime. Si le prix de l’abonnement a augmenté ces dernières années, le service reste rentable compte tenu de la gamme de services et d’avantages inclus dans le forfait.

Les avantages d’Amazon Prime en France valent l’investissement, en particulier pour les acheteurs fréquents. Le service de livraison gratuite et rapide justifie à lui seul le coût de l’abonnement pour les utilisateurs réguliers d’Amazon. Cependant, les avantages supplémentaires, comme le streaming vidéo, les jeux, la musique et la lecture, rendent l’abonnement encore plus précieux.

Amazon Prime Video offre une vaste sélection de contenus exclusifs, notamment des programmes originaux Amazon et des émissions de télévision et films populaires. L’inclusion de contenus sportifs, comme le football et le tennis, ajoute encore plus de valeur à l’abonnement.

Amazon Prime Music donne accès à une large sélection de chansons et à des listes de lecture personnalisées. L’inclusion de la lecture hors ligne et des sauts illimités en fait une alternative compétitive aux autres services de streaming musical comme Spotify et Apple Music.

Prime Gaming offre une gamme de contenus exclusifs et de jeux gratuits, ce qui en fait une proposition intéressante pour les joueurs.

Enfin, l’ajout d’Amazon Drive et de Prime Photos offre aux utilisateurs un moyen sûr et accessible de stocker leurs documents et leurs fichiers multimédias en ligne.

Conclusion

Amazon Prime est un service d’abonnement complet en France qui offre de nombreux avantages, notamment une livraison rapide et gratuite, l’accès à des contenus en streaming, des jeux, de la musique, etc. Le prix de l’abonnement est avantageux, et les services proposés en font un investissement rentable pour les utilisateurs fréquents d’Amazon.

En outre, le Prime Day est un événement annuel qui propose d’excellentes offres sur une large sélection de produits, ce qui en fait l’un des événements les plus intéressants en termes de bonnes affaires. Les membres Prime peuvent profiter de l’événement en bénéficiant d’un accès anticipé aux offres.

Pour se désinscrire d’Amazon Prime, les utilisateurs peuvent suivre les étapes simples sur la page dédiée à Amazon Prime. Toutefois, compte tenu de la gamme de services et d’avantages offerts, il est peu probable que les utilisateurs souhaitent résilier leur abonnement.

Globalement, Amazon Prime est un excellent investissement pour les utilisateurs fréquents d’Amazon en France. La vaste gamme de services proposés, associée à une livraison rapide et gratuite, en font un abonnement rentable qui vaut l’investissement.

Avez-vous utilisé Amazon Prime en France ? Quels sont les avantages que vous avez trouvés les plus utiles, et pensez-vous que c’est un service d’abonnement rentable ?