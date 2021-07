Vexels vs PlaceIt en 2021-2022 : une comparaison complète

Vaut-il la peine d’utiliser Vexels ou Placeit pour augmenter vos ventes sur Redbubble ou Merch by Amazon ?

Dans cet article, je vais vous présenter deux de mes plateformes préférées, conçues spécialement pour les vendeurs d’impression à la demande et de produits dérivés.

Il s’agit de Vexels et de Placeit.

Il s’agit de deux plates-formes en ligne identiques offrant une variété d’outils et de modèles dont vous avez besoin pour créer une entreprise d’impression à la demande prospère.

Les deux plateformes sont assorties d’un abonnement payant, et il n’est pas nécessaire de les utiliser toutes les deux. Choisissez simplement celle qui convient à vos besoins et commencez à créer des designs impressionnants.

Si vous cherchez une comparaison honnête entre Vexels et PlaceIt, vous êtes au bon endroit.

Je dirige une entreprise d’impression à la demande, et je sais à quel point il est important de travailler de manière rationnelle. Je vais vous présenter le coût, les fonctionnalités et le service client de chaque outil et vous laisser décider par vous-même.

Lorsqu’il s’agit d’affaires, les outils dont vous disposez peuvent être essentiels à votre réussite. Les outils de conception graphique en ligne sont un excellent moyen de générer des maquettes, de réaliser rapidement des graphiques et même de finaliser votre image de marque. Placeit et Vexels sont deux outils en ligne vers lesquels beaucoup de gens se tournent. Au moment de choisir lequel utiliser pour votre entreprise, lequel vous convient le mieux ?

Placeit et Vexels : Placeit est un outil de conception graphique de bout en bout, tandis que Vexels est axé sur les images de stock pour l’édition hors ligne. Placeit est plus convivial et plus rentable, mais Vexels excelle dans différents domaines, comme le téléchargement de fichiers PSD.

Bien sûr, tout se joue dans les moindres détails. Comme les deux offrent d’excellentes options, il faut tenir compte du niveau de compétence requis pour les utiliser, des fonctions disponibles, de la convivialité de l’outil et, surtout, du coût d’utilisation. Lorsque vous choisissez entre Placeit et Vexels, comment se comparent-ils ? Lisez la suite pour le savoir.

Assez de tergiversations. Passons aux choses sérieuses !

Comparaison rapide entre Vexels et PlaceIt

Vous êtes pressé ? Voici ce que vous devez savoir.

Vexels

La plateforme Vexels propose plus de 70 000 modèles préétablis que vous pouvez utiliser pour l’impression à la demande, les vignettes, les illustrations et bien d’autres choses encore. Toutes ces créations sont réalisées par de vrais artistes, ce qui vous donne l’impression d’avoir une équipe de conception à portée de main, qui produit constamment de nouvelles créations. De nombreux graphiques sont disponibles au format PNG, PSD ou vectoriel.

Si vous êtes nul en conception ou si vous voulez simplement avoir accès à de nouvelles illustrations de haute qualité, Vexels fournit des images bien meilleures que PlaceIt. La plateforme dispose également d’un générateur de maquettes et d’un concepteur de t-shirts.

Vexels est vraiment conçu pour les personnes qui souhaitent gérer une entreprise d’impression à la demande, mais qui n’ont pas les compétences nécessaires pour créer des illustrations originales. Le nombre de dessins que vous pouvez télécharger dépend du niveau auquel vous vous abonnez, qui va de 200 à 2000 téléchargements par mois.

Enfin, il vous permet même de demander jusqu’à 7 créations personnalisées par mois, ce qui est plutôt bien, surtout si vous l’utilisez pour une vitrine personnalisée.

Le hic, c’est que : Si vous souhaitez vendre ces motifs par le biais de l’impression à la demande, vous devez disposer du niveau “Merch”, qui vous donne droit à cette licence pour 264 $ par an, soit 29 $ par mois. Vous devez continuer à payer pour cette licence aussi longtemps que vous prévoyez de vendre ces designs.

Cela signifie que si vous annulez votre abonnement et continuez à vendre ces dessins, vous n’avez techniquement plus la licence appropriée pour le faire. (J’aborderai ce point plus tard).

Vous pouvez également acheter une licence à vie pour un paiement unique de 550 $, ce qui vous permet d’utiliser ces dessins sur des produits dérivés sans payer de redevance mensuelle.

PlaceIt

PlaceIt propose des milliers de designs qui peuvent être utilisés pour des vêtements, des logos, des vignettes YouTube, des intros de vidéos animées et même des mises en page Twitch, le plus souvent au format PNG.

Ils offrent beaucoup plus de modèles et de façons d’utiliser les designs que Vexels, mais ils ont moins d’images uniques qui ne sont pas aussi bonnes à mon avis. (C’est quand même mieux que ce que je pourrais jamais dessiner).

PlaceIt dispose de plus de 5 700 modèles et de plus de 13 000 options de maquettes pour présenter vos dessins. Vous avez besoin d’un homme blanc avec un bébé asiatique jouant à la balle avec un chat portant votre chemise ? Ils l’ont probablement.

Les designs, maquettes, vidéos et logos illimités coûtent soit 14,95 $ par mois, soit 89,69 $ par an. (Une économie annuelle de 50 %)

Cela inclut la licence commerciale dont vous avez besoin pour mettre ces designs sur des produits et les revendre.

Vexels vs PlaceIt : Le résultat final

PlaceIt est la meilleure option si vous souhaitez faire de l’impression à la demande à temps partiel, ou si vous avez d’autres besoins en matière de design pour le marketing ou les médias sociaux.

La plateforme propose des tonnes de ressources et de modèles géniaux à des prix compétitifs pour les entreprises de toute taille. Sans limite, vous n’avez pas à vous préoccuper des licences ou du nombre de téléchargements qu’il vous reste à faire en un mois.

Vexels est la meilleure option si vous souhaitez lancer une activité d’impression à la demande et si vous disposez de fonds supplémentaires à investir dans des modèles de qualité.

Au fur et à mesure que vous automatiserez et mettrez à l’échelle vos conceptions, vous constaterez que Vexels aura toujours quelque chose de nouveau et de frais à vous proposer. C’est d’autant plus important lorsque vous commencez à concurrencer d’autres marques pour des mots clés plus compétitifs et que vous devez réagir plus rapidement aux tendances.

Personnellement, j’opte pour la licence à vie afin de ne pas avoir à me soucier des frais mensuels et des interruptions de licence. Même avec une limite de 200 téléchargements de designs par mois, c’est plus que suffisant pour la plupart des vitrines.

Aperçu des fonctionnalités

Vexels propose davantage d’options de formats de conception, tels que Vector, SVG, PNG et PSD. PlaceIt propose plus d’options de modèles pour Facebook, Instagram, Twitch et YouTube.

Les fonctionnalités de PlaceIt sont définitivement plus adaptées aux médias sociaux et au marketing, tandis que Vexels est meilleur pour la conception de vêtements, les infographies et les produits physiques.

Comparons Vexels et PlaceIt sur la base de leurs seules fonctionnalités.

Vexels a :

Plus de designs

des demandes de conception personnalisées

Maquettes de produits

Limite de téléchargement de 200 ou 2000 designs par mois

Plus de formats comme SVG, PSD et Vectoriel

Créateur de t-shirts

Modèles de conception PSD à faire soi-même.

PlaceIt a :

Plus de modèles, moins de designs uniques

Maquettes de produits

Pas de limite de téléchargement des designs

Moins de formats, proposant uniquement PNG et MP4

Options de conception vidéo

Créateur de logo

Comme vous pouvez le constater, ils excellent tous deux dans leurs domaines respectifs. Personnellement, j’utilise Vexels pour les conceptions d’impression à la demande, et PlaceIt pour certaines vignettes et graphiques pour les médias sociaux.

Vous trouverez ci-dessous une recherche rapide de chats comparant Vexels et PlaceIt.

Page de résultats pour Vexels

Page de résultats pour PlaceIt

À mon avis, les deux résultats sont excellents. Toutefois, les dessins de PlaceIt donnent l’impression qu’ils devraient figurer sur une carte de vœux, alors que ceux de Vexels semblent conçus pour être portés. Bien sûr, c’est juste mon avis sur les dessins.

Vexels vs PlaceIt : Assistance à la clientèle

Je n’ai jamais eu de problème avec les deux plateformes en ce qui concerne le service clientèle. Mais passons quand même en revue la manière dont elles soutiennent leurs clients.

PlaceIt dispose d’une assistance par e-mail et d’un chat en direct, disponibles du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30. Ils ont également une douzaine de vidéos qui enseignent aux utilisateurs comment utiliser leurs outils de maquette, de conception et de vidéo.

Ils ont également un blog à jour rempli de conseils et d’astuces pour la conception sur leur plateforme. Enfin, ils ont une section FaQ assez robuste qui répond à certaines questions faciles si vous en avez.

Vexels a un numéro de téléphone direct sur sa page de contact, ainsi qu’un formulaire de contact au cas où vous préféreriez envoyer un courriel. Les heures d’ouverture du service d’assistance téléphonique n’étaient pas indiquées publiquement, mais j’ai appelé et obtenu une réponse après 19 heures, heure locale, donc il pourrait s’agir d’une ligne ouverte 24 heures sur 24.

Ils ont également un blog tout aussi impressionnant qu’ils utilisent pour répondre aux questions courantes, ainsi que pour créer des guides aidant les utilisateurs à utiliser Vexels pour créer et personnaliser différents produits.

Enfin, leur section FaQ est très approfondie. Je pense qu’elle est surtout nécessaire pour expliquer la structure de leur licence, qui, j’en suis sûr, suscite de nombreuses questions.

Vexels vs PlaceIt : Tarification

Prix de PlaceIt

Page des prix de PlaceIt

La tarification de PlaceIt est de 14,95 $ par mois, ou 89,69 $ par an. Cela couvre les téléchargements illimités avec une licence d’utilisation commerciale, ce qui signifie que vous pouvez mettre des images sur des produits et les vendre.

Je pense que ce prix est incroyablement abordable compte tenu de la quantité de modèles disponibles. Vous pouvez également acheter des licences uniques pour des modèles, à raison de 20 à 40 dollars par image.

Vous pouvez annuler votre abonnement PlaceIt à tout moment et éviter d’être facturé pour le mois suivant, à condition que l’annulation soit effectuée un jour avant le renouvellement. Comme il s’agit d’un service par abonnement, les remboursements ne sont généralement pas effectués.

Prix de Vexels

La tarification de Vexels est un peu plus compliquée que celle de PlaceIt, principalement en raison de sa structure de licence. Vexels a trois niveaux de prix, Pro à 7,50 $, Merch à 22 $, et Business à 68 $. Tous les prix sont par mois lorsqu’ils sont facturés annuellement.

Ces prix passent à 9,99 $, 29 $ et 89,99 $ en cas de facturation mensuelle.

Page des prix de Vexels

Pour pouvoir mettre vos créations sur des marchandises et les vendre, vous devez être abonné au niveau Merch ou Business, ou posséder une licence à vie. Dès que vous cessez de payer cette redevance, Vexels déclare que vous devez retirer vos dessins et cesser de les vendre.

À mon avis, il ne faut pas beaucoup de créations réussies pour couvrir 29 dollars par mois, surtout si l’on comprend parfaitement le fonctionnement de l’impression à la demande. C’est pourquoi je recommande Vexels à ceux qui ont un peu plus d’expérience dans le domaine de l’impression à la demande.

Faisons une hypothèse :

Vous dépensez 29 $ par mois pour Vexels et disposez de 200 modèles que vous pouvez télécharger pendant un mois. En supposant que vous ne fassiez pas de variantes (ce qui est hautement improbable), vous produisez les 200 modèles de t-shirts sur Merch By Amazon pour 19,99 $.

Maintenant, disons que vous êtes vraiment nul et que seulement 5 % de vos 200 modèles sont vendus. Cela représente 10 ventes à 19,99 $. Sur Amazon, cela représente un bénéfice de 5,23 $ par chemise, soit un total de 52,30 $ de ventes.

Redevance Amazon sur une chemise à 19,99 $.

Ces chiffres sont encore meilleurs si vous profitez de l’offre de 35 % de réduction que Vexels propose actuellement. Avec une réduction de 35 %, votre coût n’est plus que de 18,83 $ par mois.

En résumé, Vexels s’amortit en moins de six ventes par mois, ce qui n’est pas difficile à réaliser.

Vous pouvez bien sûr utiliser ces chiffres sur n’importe quel autre marché, mais vendre avec une marge de 5 $ est plus que réaliste.

(Je vous avais dit que nous allions faire des calculs).

“Alors, quelle est la probabilité que je me fasse prendre si j’arrête de payer pour les licences Vexels ?” Vous (probablement) Vexels Lifetime Subscription : 5 choses que vous devez savoir sur le plan Merch à vie de Vexels.com !

Je pense que vous pouvez vous en sortir en ne payant pas pendant un certain temps, mais que vous vous ferez prendre tôt ou tard. Voici pourquoi.

Les robots sont de plus en plus intelligents. Ils peuvent déjà identifier des formes, ainsi que des images uniques. Cela signifie que vous risquez tout votre flux de revenus à cause d’une mise à jour d’un robot identifiant une marque. Pas intelligent.

Même si Vexels n’utilise pas l’intelligence artificielle pour identifier les violations de marques, ils y travaillent probablement. Que ce soit l’IA ou un humain qui signale vos modèles, cela va vous causer un sérieux mal de tête.

Non seulement vous perdrez vos ventes, mais vous serez probablement banni des places de marché sur lesquelles vous serez pris. En plus de cela, vous pourriez même être poursuivi en justice pour cela. Ce n’est pas drôle.

Outils similaires à PlaceIt et Vexels

Vous n’êtes pas satisfait de Vexels ou de PlaceIt ?

Si vous cherchez quelque chose de similaire à Vexels et PlaceIt, Canva fait un excellent travail pour trouver un équilibre entre des designs de qualité, des modèles simples et un prix abordable.

Canva propose une tonne de modèles gratuits, ainsi qu’un niveau payant à partir de 30 $ par mois.

Notez simplement que si vous souhaitez placer les designs de Canva sur des vêtements, vous aurez besoin du forfait de 30 $ par mois afin d’enregistrer des fichiers PNG suffisamment grands pour être imprimés.

Comment se comparent-ils ?

Si l’on compare les deux sites, on constate qu’ils offrent tous deux d’excellentes solutions aux propriétaires de petites entreprises désireux d’améliorer leur marketing à l’aide de graphiques, mais qu’ils s’adressent à des utilisateurs différents.

Placeit permet à l’utilisateur de créer facilement des graphiques du début à la fin sur le site. Vexels, en revanche, semble plus intéressé par le fait d’être un dépôt en ligne de graphiques que l’on peut acheter et modifier dans son propre logiciel.

Alors que Placeit aide l’utilisateur à créer ses images et lui propose des ressources à améliorer, Vexel semble à nouveau vouloir que l’utilisateur utilise une autre application pour créer son idée. Si l’accès au fichier PSD d’origine sur Vexel permet une grande souplesse de conception, son utilisation requiert un certain niveau de compétences et de savoir-faire.

Enfin, le coût et ce que vous obtenez en contrepartie distinguent radicalement ces deux applications. Placeit remporte tout simplement cette catégorie en offrant non seulement un plan gratuit, mais en incluant une licence d’utilisation commerciale avec chaque téléchargement sans frais supplémentaires.

Que dois-je choisir ?

Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse pour améliorer l’image de marque ou le contenu en ligne d’une entreprise. Tout dépend de ce qui est le meilleur choix à ce moment-là pour le propriétaire de l’entreprise. Connaître le coût et ce dont l’équipe aura besoin pour utiliser un outil avec succès permet de faire le meilleur choix.

Si vous recherchez une grande bibliothèque d’images de stock qui se téléchargent dans des fichiers PSD prêts pour Photoshop, Vexels est un excellent choix.

Toutefois, si vous recherchez un outil de conception et de création de maquettes en ligne solide et complet, Placeit est le grand gagnant. De l’image de marque initiale à la connexion avec des clients potentiels sur les médias sociaux, le propriétaire d’une petite entreprise peut tout trouver ici. L’interface simple à utiliser permet d’obtenir rapidement des produits de qualité à un coût raisonnable, voire gratuitement.

Conclusion

En comparant Vexels et PlaceIt, je pense que les deux outils sont excellents et que le choix entre les deux dépend vraiment de vos objectifs. Comme indiqué précédemment :

Vexels est la meilleure option si vous avez l’intention de lancer une activité d’impression à la demande et que vous souhaitez investir dans des conceptions de qualité.

PlaceIt est la meilleure option si vous voulez faire un peu d’impression à la demande et si vous avez également besoin de designs pour le marketing et les médias sociaux.

Vous avez des questions ? Des commentaires ? Des paroles de rap ? N’hésitez pas à nous contacter dans les trois cas.

FAQ

Vexels est-il gratuit ?

Vexels propose plus de 20 000 modèles gratuits que vous pouvez télécharger. Il existe également des niveaux payants.

Vexels en vaut-il la peine ?

La réponse courte est oui, à condition que vous vous engagiez à utiliser les modèles pour l’impression à la demande.

Comment supprimer le filigrane PlaceIt ?

Pour supprimer le filigrane, souscrivez à un abonnement mensuel. Ou bien, devenez très doué avec Photoshop…

Puis-je obtenir PlaceIt gratuitement ?

Comme Vexels, PlaceIt propose une tonne de ressources gratuites en plus de ses créations premium.