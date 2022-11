Comment créer des graphiques photo en ligne avec DesignCap

Les images et les photos graphiques étant un excellent moyen de communiquer avec les personnes intéressées et de transmettre clairement des informations, de plus en plus de personnes préfèrent concevoir des images à des fins différentes de celles du simple texte.

On pense d’abord à la nécessité de créer un design spécifique dans Photoshop. Cependant, Photoshop n’est pas adapté à tout le monde, en particulier aux débutants ou à ceux qui ne connaissent pas le graphisme, la retouche photo, etc.

Vous devez trouver un outil simple pour faciliter le processus de création et de modification des images. De nombreux programmes s’adressent aux personnes non spécialisées dans la conception d’images ou qui débutent. L’un de ces programmes est DesignCap graphic maker, l’un des meilleurs programmes pour créer différentes images rapidement et gratuitement en ligne.

Dans cet article, nous allons vous montrer les principaux avantages du programme DesignCap et comment l’utiliser.

Les avantages de DesignCap ?

DesignCap vous offre de nombreuses fonctionnalités intéressantes, dont voici les plus importantes :

L’application propose de nombreux modèles, tels que des affiches, des infographies et des modèles pour les médias sociaux. Ces modèles vous aideront sûrement à créer différents graphiques photo de différentes tailles pour différentes occasions. Il suffit de choisir le design le plus adapté parmi les différents modèles pour commencer.

Cet outil fournit des millions de photos de stock, de graphiques, de formes, d’icônes et de modules que vous pouvez ajouter à vos projets.

Vous pouvez gérer l’outil assez facilement grâce à son interface simple.

Vous pouvez enregistrer le projet sur l’outil pour y apporter des modifications ultérieurement.

Une fois la conception terminée, le site vous permet de l’enregistrer sur votre appareil ou de l’imprimer directement depuis l’application.

L’outil vous permet de partager le design directement sur les médias sociaux.

L’appli T vous offre de nombreux outils d’édition de photos qui vous aideront à produire le design exactement comme vous le souhaitez.

Que pouvons-nous faire avec l’outil graphique DesignCap ?

Infographie

Poster

Logos

Cartes de visite

Images de publicité Facebook

Brochure

Dépliants

Menu (restaurants etc.)

Beaucoup d’autres types de designs

Comment utiliser DesignCap ?

L’utilisation de ce programme est très simple, car l’outil en ligne est conçu avec une interface simple. Voici comment utiliser ce programme pour créer différents motifs, de l’inscription au téléchargement des motifs sur votre appareil.

Créer un compte

Tout d’abord, rendez-vous sur le site Web et cliquez sur Enregistrer en haut à droite de la page. Plusieurs options d’enregistrement sont disponibles, et vous pouvez créer un compte par e-mail, Facebook ou Google.

Choisissez un modèle

Après avoir créé un compte sur DesignCap, vous pouvez créer vos modèles en cliquant sur le bouton « Get Started Now » pour vous connecter à l’application. Vous verrez une grande sélection de modèles répartis en plusieurs catégories. Choisissez un type qui vous convient. Puis choisissez un modèle spécifique qui vous plaît pour commencer à le modifier.

Personnalisation

Par la suite, vous pourrez modifier la police, la couleur et la taille du texte, les graphiques, les formes, les icônes, les modules, les paramètres d’arrière-plan, etc. Pour personnaliser le design. Lorsque vous sélectionnez un objet, plusieurs options d’édition s’affichent pour le personnaliser.

Sauvegarde et partage

Une fois le projet terminé, vous pouvez l’enregistrer au format PNG, JPG ou PDF en cliquant sur Télécharger. Vous pouvez également l’imprimer directement à partir de l’application. Elle permet également de partager le design final directement sur Facebook ou d’autres sites de communication avec une URL produite par DesignCap.

Au final, on peut dire qu’il s’agit d’un excellent outil qui vous sera très utile, surtout si vous avez besoin de designs accrocheurs et que vous n’avez pas assez d’expérience dans l’utilisation de programmes de design professionnels comme Photoshop et autres.