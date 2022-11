Honor X8 5G : petit prix et spécifications du téléphone

Le Honor X8 5G est un smartphone économique doté de caractéristiques impressionnantes. Il dispose de la connectivité 5G, d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz et d’une batterie de 5000 mAh.

Les Honor Magic 4 Pro et 4 Lite étaient tous deux d’excellents téléphones, mais il est maintenant temps de présenter une nouvelle série après le Honor Magic 4. Voici le Honor X8 5G.

Avec un processeur Snapdragon 480 Plus et un prix de 269 euros, ce smartphone 5G vise clairement l’entrée de gamme de la marque chinoise. Une énorme batterie d’une capacité de 5000 mAh est incluse, comme il est typique à ce niveau de prix. Pour ce faire, vous pouvez compter sur 6 Go de mémoire vive, avec la possibilité de tirer 2 Go de la ROM de 128 Go. Bien qu’ils ne remplacent pas 8 Go de RAM réelle, la mémoire virtuelle peut aider à maintenir plus de programmes en arrière-plan si jamais ils sont nécessaires.

Objectif : être le plus résistant possible

En matière de recharge, le Honor X8 5G est presque aussi rapide que les plus récents Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4. De quoi faire le plein et continuer à profiter de son écran 90 Hz, dont Honor ne précise pas la technologie d’écran (ce qui nous laisse penser qu’il s’agit de LCD).



L’appareil photo est soutenu par trois capteurs totalisant 72 mégapixels : un capteur grand angle de 48 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur également de 2 mégapixels.

Disponibilité et prix du Honor X8 5G

Le prix du Honor X8 5G est impressionnant, les versions noire et bleue du Honor X8 5G sont disponibles à l’achat. Le 26 août, le Honor X8 5G est devenu disponible au prix de 269 euros sur le site web de Honor et dans les boutiques Orange, SFR, Amazon et Honor.



Le HONOR X8 5G est l’un des derniers membres de la série fiable HONOR X, offrant aux utilisateurs une autonomie durable et une vitesse de navigation Internet exceptionnelle permise par la 5G à un prix raisonnable. Ce téléphone offre une expérience 5G véritablement globale et est alimenté par la plateforme mobile 5G Qualcomm Snapdragon 480 Plus, qui offre des performances supérieures tout en préservant l’autonomie.



Grâce à la technologie HONOR RAM Turbo, le HONOR X8 5G peut ouvrir plus d’applications simultanément sans sacrifier les performances, ce qui garantit une expérience utilisateur fluide, quelle que soit la tâche à accomplir. La batterie 5000mAh du téléphone offre une connectivité tout au long de la journée et jusqu’à 20 heures de lecture de vidéos en ligne sur une seule charge, permettant aux utilisateurs de rester connectés tout au long de la journée.



La fonction de pointe HONOR SuperCharge de 22,5 W permet de recharger les smartphones plus rapidement et plus efficacement. Les utilisateurs de smartphones profiteront d’une expérience de visualisation et de divertissement immersive grâce à l’écran HONOR FullView de 6,5 pouces et au taux de rafraîchissement de l’écran de 90 Hz.



Le téléphone est livré avec 128 Go de stockage, ce qui vous permet de conserver tous vos meilleurs souvenirs sans avoir à supprimer de la musique ou des photos. De bons moments sans avoir à faire de concessions !



L’enregistrement ultra-clair et la triple caméra 48MP à l’arrière du HONOR X8 5G vous permettent de capturer les moments les plus éblouissants de votre vie quotidienne.

Conclusion

Le Honor X8 5G est un excellent smartphone économique. Il dispose d’une connectivité 5G, d’une fréquence de rafraîchissement de 90Hz et d’une batterie 5000mAh, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui recherchent un smartphone économique.