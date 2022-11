Les meilleurs outils pour une éducation sans papier

Le premier aspect qui pèse sur l’esprit des élèves est l’apprentissage de la matière, et le suivant est la relation avec le professeur. De nombreux élèves, en particulier les plus sensibles, ont tout simplement peur d’assister à certains cours.

Les outils d’apprentissage à distance sont désormais largement utilisés. Ces outils établissent des connexions entre les enseignants et les étudiants. Nous pouvons féliciter chaque éducateur pour un logiciel éducatif bien adopté qui a soulagé la terreur et les larmes des élèves.

Aujourd’hui, un enseignant peut enseigner à ses élèves sans être physiquement présent en face d’eux. Cela est possible grâce à des outils en ligne et des outils de bureau dédiés. Les enseignants peuvent désormais créer des contenus interactifs pour les élèves et utiliser des outils d’apprentissage à distance tels que les suivants.

Voici une liste des outils les plus efficaces pour mettre en œuvre une éducation sans papier.

1. SwifDoo PDF

SwifDoo PDF s’efforce de rendre son logiciel autonome pour soulager le secteur des services PDF. Le développeur a commandé des études pour connaître le point de vue des enseignants sur la manière dont l’adoption des nouvelles technologies dans leurs cours en ligne peut les aider à accroître leur efficacité.

Les principales caractéristiques du logiciel avancé SwifDoo PDF sont les suivantes :

Création et modification de documents PDF;

Options de protection des fichiers PDF;

Signature rapide et facile des fichiers au format PDF;

Fonctions complètes de conversion de PDF.

L’utilisation de SwifDoo PDF est très intuitive. Le programme fonctionnera très bien dans un environnement de bureau, mais il sera également apprécié par un enseignant qui crée un PDF, ou effectue d’autres activités dans lesquelles il utilisera toutes les fonctions à des fins pédagogiques.

Plus important encore, son convertisseur PDF en ligne vous permet de travailler de manière exhaustive avec le convertisseur PDF sur un ordinateur, dans un navigateur et sur tout autre appareil portable.

2. Google Classroom

Si vous recherchez une collaboration numérique efficace entre enseignants et élèves, avec l’avantage supplémentaire du partage sans papier, Google Classroom est l’outil le plus accessible. Il s’agit probablement de l’organisateur numérique le plus flexible pour les devoirs et le matériel de classe que tout enseignant peut utiliser en ligne.

Les enseignants peuvent également publier des annonces et des rappels, discuter individuellement avec les élèves par le biais d’un chat privé, fournir des commentaires, répondre aux questions et, d’une manière générale, apporter un soutien total à la relation enseignant-élève.

3. Mango Animation Maker

Mango Animation Maker est un logiciel d’animation facile à utiliser par les enseignants pour réaliser des vidéos explicatives pratiques. Il est doté d’une série de fonctionnalités qui permettent de le placer facilement en tête de liste des enseignants. Parcourez une bibliothèque de modèles d’animation conçus par des professionnels pour commencer. Mango aidera les enseignants à créer facilement et rapidement des animations professionnelles pour l’enseignement.

4. ZOOM

Zoom possède toutes les fonctions essentielles de vidéoconférence, ce qui en fait un excellent outil pour l’enseignement en ligne. Vous pouvez inviter des participants à l’aide d’un courriel ou de liens, gérer les participants, partager l’écran, discuter. Vous pouvez créer des salles de réunion, mettre en sourdine un ou tous les participants, et plus encore.

Zoom est un excellent outil de vidéoconférence qui peut aider les enseignants à communiquer avec leurs élèves de manière transparente. En plus d’être une application de chat de groupe très populaire, il existe de nombreuses options gratuites. Vous pouvez également programmer automatiquement des réunions en connectant votre calendrier à Zoom.

Conclusion

L’apprentissage est associé à quelque chose de pénible, désagréable, ennuyeux et inutile. Le manque de sens fait que les étudiants se sentent superflus. Alors, est-ce qu’une étude planifiée de la sorte, la distribution du matériel, la façon de conduire les leçons et les sujets imposés d’en haut, peuvent atteindre une efficacité aussi présumée ? J’ai l’impression que tout éducateur rationnel se rend compte qu’il est difficile de fonctionner dans un tel endroit.

Afin de promouvoir l’éducation sans papier, nous recommandons l’utilisation extensive des outils d’apprentissage à distance pour atteindre le plus grand nombre de personnes possible. Les enseignants devraient comprendre et apprendre autant que possible comment utiliser ces outils. Cela peut les aider à mieux communiquer avec les étudiants et à améliorer l’efficacité de l’enseignement à distance.

Félicitons les enseignants qui savent pourquoi ils exercent leur profession et aiment enseigner et leurs élèves. Nous souhaitons que toutes les écoles adoptent ces outils autant que possible. Ceux qui ouvriront la voie à la numérisation et soutiendront l’enseignement sans papier à chaque étape, en transmettant la bonne dose de connaissances.

Ceux qui créeront une atmosphère qui plaira à tous. La profession d’enseignant n’est pas une affaire simple. Beaucoup de choses contribuent au comportement des élèves et des enseignants, tout n’est pas toujours aussi simple qu’il n’y paraît.