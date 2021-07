WhatsApp : voici comment fonctionnera le nouveau mode qui vous permet de masquer les discussions pour toujours

WhatsApp se prépare à lancer son « mode vacances » depuis le milieu de l’année dernière. Cependant, elle ne tardera pas à être officiellement introduite dans une prochaine mise à jour.

Le mode vacances était une fonction que WhatsApp préparait depuis quelques mois.

D’après ce que l’on peut voir dans les fonctions du mode bêta, l’application de messagerie instantanée est déjà en train de régler les détails du « mode vacances », où la personne aura la possibilité d’archiver ses chats sans problème de notification.

Comment fonctionne le mode vacances ?

Une fois que la fonction sera disponible sur votre WhatsApp, vous verrez les conversations archivées passer en haut de la liste des conversations sous un titre : » Conversations archivées « .

Si vous appuyez sur cette option, vous pourrez accéder à la liste de toutes les conversations que vous avez décidé d’archiver, ainsi qu’à un autre onglet intitulé « Notifications ». Cependant, il y aura deux options :

Notification des nouveaux messages : activée par défaut pour que vous sachiez qui vous écrit, même si votre message est archivé. Si vous choisissez de désactiver cette fonction, vous activerez le mode vacances, de sorte que les discussions archivées resteront dans les archives lorsque de nouveaux messages arriveront et que vous ne le saurez pas.

Masquer automatiquement les discussions inactives : il s’agit d’une extension du mode « vacances ». Lorsqu’elle est activée, si un chat a plus de 6 mois, il sera automatiquement archivé.

Détails de la nouvelle fonctionnalité de WhatsApp

Pour le moment, la section des chats archivés est déjà active dans sa phase bêta, mais pas la section des notifications. Et dans un groupe de test WhatsApp dans lequel plus de 80 messages ont été envoyés, ce chat ayant été archivé, on n’a pas vu qu’il apparaissait parmi les conversations du jour ou qu’il se faufilait dans la liste, disent les sites qui ont déjà testé la fonctionnalité.

Comment s’assurer qu’un chat archivé reste caché ?

Vous devez faire ce qui suit :