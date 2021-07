WhatsApp teste une fonctionnalité qui vous permettra d’envoyer des messages sans utiliser votre téléphone

La célèbre application de messagerie WhatsApp teste actuellement une nouvelle fonctionnalité qui permettrait d’envoyer des messages sans utiliser son téléphone portable.

Des milliards de personnes pourront utiliser le service même si leur téléphone est à court de batterie.

WhatsApp est actuellement lié au téléphone de l’utilisateur.

Et ses versions Web et de bureau nécessitent l’appareil pour être connecté et recevoir des messages.

Mais la nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir des messages « même si la batterie de votre téléphone est à plat », rapporte la BBC.

Jusqu’à quatre appareils – tels que des PC et des tablettes – pourront être utilisés ensemble, selon WhatsApp.

La nouvelle fonctionnalité est en phase de test et un « petit groupe d’utilisateurs » sera chargé de donner ses premières impressions avant que des améliorations soient apportées et que des fonctionnalités soient ajoutées, puis activées pour tout le monde.

Le chiffrement de bout en bout, un élément clé pour WhatsApp, continuera à fonctionner avec ce nouveau système, a expliqué la société appartenant à Facebook.

WhatsApp n’est pas la première application à proposer cette fonctionnalité. D’autres, comme Signal, nécessitent un téléphone pour s’enregistrer, mais pas pour échanger des messages.

Cette fonctionnalité est une demande récurrente parmi les 2 milliards d’utilisateurs de WhatsApp, selon la société.

Repenser le design de WhatsApp

Dans un billet de blog annonçant ce changement, les ingénieurs de Facebook ont déclaré que ce changement nécessitait de « repenser » la conception du logiciel de WhatsApp.

En effet, la version actuelle « utilise une application pour smartphone comme dispositif principal, ce qui fait du téléphone la source de vérité pour toutes les données de l’utilisateur et le seul dispositif capable de chiffrer de bout en bout les messages pour un autre utilisateur [ou] d’initier des appels », a déclaré la société.

WhatsApp Web et d’autres applications non destinées aux smartphones sont essentiellement un « miroir » de ce qui se passe sur le téléphone.

Mais ce système présente des inconvénients importants pour de nombreux utilisateurs réguliers, car l’application web est connue pour se déconnecter fréquemment.

Cela signifie également qu’une seule des « applications compagnons » peut être active à la fois. Ainsi, le chargement de WhatsApp sur un autre appareil déconnectera une fenêtre web de WhatsApp.

« La nouvelle architecture multi-appareils de WhatsApp supprime ces obstacles, car elle ne nécessite pas qu’un smartphone soit la source de vérité, tout en gardant les données des utilisateurs synchronisées et privées de manière sécurisée et transparente », a déclaré la société.

Sur le plan technique, la solution a consisté à donner à chaque appareil sa propre « clé d’identité » et WhatsApp garde la trace des clés qui appartiennent au même compte utilisateur.

Cela signifie qu’il n’a pas besoin de stocker les messages sur son propre serveur, ce qui pourrait poser des problèmes de confidentialité.