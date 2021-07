Le Japon bat le record mondial de vitesse de l’internet : 319 téraoctets envoyés en une seconde

Au Japon, ils viennent de battre le record du monde de vitesse sur Internet, et ils ne l’ont pas battu de beaucoup. En effet, grâce à leur ingénieuse méthode, les scientifiques du pays oriental ont réussi à transmettre 319 téraoctets d’informations en une seule seconde, doublant ainsi la vitesse maximale que nous avions atteinte en 2020.

Vous pouvez télécharger l’ensemble du catalogue Netflix, deux fois, en une seconde.

La meilleure chose à propos de ce nouveau record est qu’aucun nouveau système de transfert complexe et futuriste n’a été utilisé. Ces 319 téraoctets d’informations ont été transmis par la technologie des fibres optiques que nous connaissons déjà, mais ils ont modifié les brins qui les composent pour des brins expérimentaux qui contiennent quatre noyaux (les normaux n’en ont qu’un seul).

Sans entrer dans des considérations trop techniques, l’information était envoyée à travers ces quatre noyaux et sous la forme de multiples longueurs d’onde. Les données ont été transmises par des « amplificateurs » spéciaux composés de thulium et d’erbium, des éléments rares sur notre planète qui sont parfaits pour alimenter la technologie des fibres optiques.

L’expérience a conclu que cette vitesse pouvait être atteinte dans un rayon de 3 000 kilomètres. C’est un processus très coûteux, mais il pourrait être appliqué dans les installations gouvernementales comme canal d’urgence. Après tout, nous parlons de 320 téraoctets, une quantité d’informations qui semble pour l’instant astronomique.

Le précédent record de vitesse de l’internet a été atteint en Angleterre avec 178 Tb/s et avant cela, le taux de transmission maximal était de 44,2 Tb/s. Pour vous donner une idée, la connexion de la NASA est de 500 Gb/s et dans les pays où la couverture internet est meilleure, le débit est juste inférieur à 10 Gb/s. En Amérique latine, les vitesses varient entre 30 Mb/s et 1 Gb/s. À quelle vitesse surfez-vous chez vous ?

Le Japon souligne que l’avantage de ce nouveau système de connexion à l’internet est qu’il occupe l’infrastructure actuelle, de sorte qu’il ne s’agirait que d’adapter les routes qui intéressent le plus le gouvernement, ou le secteur privé. Qu’en pensez-vous ? Combien de films pourriez-vous télécharger avec une telle vitesse de connexion ?