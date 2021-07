Revue de Longshot AI : un robot peut-il vous rendre riche ?

Longshot AI vous permet de rédiger plus de contenu, plus rapidement – à la volée ! Le seul logiciel basé sur l’IA qui rédige des articles de blog optimisés pour le référencement à partir de zéro.

La rédaction d’un contenu de qualité est essentielle à la croissance de toute entreprise, mais elle prend aussi beaucoup de temps.

Revue de Longshot AI : un outil d’aide à la rédaction d’articles de blog optimisés pour le SEO

Vous vous enlisez dans la recherche et vous passez des heures à regarder une page blanche. Et finalement, après tous ces efforts de rédaction, vous n’êtes pas sûr des performances de votre contenu.

Si vous voulez améliorer vos conversions, vous devez trouver une meilleure façon de rédiger vos articles de blog.

Vous ne pouvez pas vous permettre de perdre des heures précieuses à créer du contenu de mauvaise qualité qui ne convertit pas bien.

LongShot.ai est un outil logiciel alimenté par l’IA qui rédige pour vous des articles de blog à forte conversion en quelques secondes seulement !

Au lieu de passer 10 heures par semaine à écrire un nouvel article, vous pourrez passer moins de 30 minutes avec LongShot.ai pour faire le même travail !

LongShot : le système d’IA pour le contenu long format

Longshot AI est une nouvelle entreprise qui vise à mettre l’IA, c’est-à-dire l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle (IA, ou AI en anglais pour Artificial Intelligence) à la portée du plus grand nombre, comme cela n’a jamais été fait auparavant.

La plupart des entreprises actuelles qui tentent d' »apporter l’IA à tout le monde » l’utilisent comme un mot à la mode pour vous vendre leur produit. Cependant, Longshot AI peut changer la donne dans le domaine de l’IA, notamment en ce qui concerne les fonctions de référencement.

Qu’est-ce que LongShot.ai ?

LongShot.ai est un système d’application logicielle alimenté par l’IA qui crée pour vous des articles de blog à fort taux de conversion en quelques secondes !

Que fait l’outil

L’IA de LongShot est si efficace que le contenu long format qu’il génère ne se distingue pas du contenu web créé par un rédacteur humain.

Comment cela vous aide-t-il ?

Saisissez simplement les phrases de recherche que vous souhaitez évaluer dans Google, et l’appareil générera des sujets de contenu Web réalisables et des questions que votre marché cible recherche.

Longshot AI est une toute nouvelle opportunité d’investissement

Elle vise à mettre l’IA à la portée de tous et propose une fonction unique appelée « Research Topic » pour apprendre aux gens à utiliser l’IA pour des tâches quotidiennes et à générer du contenu adapté au référencement. Un outil d’IA SaaS tout-en-un. Ce sera un excellent investissement pour s’emparer de l’outil dans un premier temps avant d’augmenter le prix en flèche. Voici le lien pour s’inscrire.

Longshot AI offre aux clients la possibilité de participer à la prévente

L’approche du giveaway est appréciable, y compris l’offre d’essai de cet outil d’IA. « longshot.ai est une plateforme unique permettant au public de participer à la prévente. C’est une chance pour eux d’obtenir les crédits à un prix plus bas, et aussi d’aider la startup dans ses efforts de marketing. »

Caractéristiques :

Blog

Copie de marketing

Texte publicitaire

Courriel de vente

Copie de la marque

Description du produit

Le contenu ++.

Rechercher ce qu’il faut écrire

et plus encore…

Ce que Longshot crée

Assistance aux blogs par l’IA

Vous ne savez pas quel devrait être le sujet de votre prochain blog ? Vous souhaitez trouver des idées pour le contenu de votre blog ? Ne vous inquiétez pas, l’IA de Longshot vous couvrira. L’assistant de blog IA vous guidera à chaque étape du processus de rédaction de votre blog pour vous aider à écrire le meilleur contenu possible.

Générer un texte marketing

Saisissez certains de vos mots-clés et descriptions pour commencer ! Ensuite, choisissez parmi l’un de nos modèles présélectionnés avant que l’IA ne remplisse les blancs comme AIDA, PAS pour vous sur la base de recherches marketing.

Générer des textes publicitaires

Si vous êtes à la recherche d’idées créatives pour votre prochaine campagne publicitaire, jetez un œil à Longshot. Il peut vous aider à créer du contenu de haute qualité pour votre annonce sur Google, Facebook ou LinkedIn.

E-mails de vente

Cet outil peut vous aider à créer des e-mails de vente. Il existe de nombreuses caractéristiques de la copie d’email de vente qui peuvent vous aider à générer plus de ventes. Par exemple, il peut vous aider à créer une copie d’e-mail orientée vers les ventes en utilisant les informations de votre liste de clients.

Générer l’extension de contenu

Générer une description de produit

Générer une copie Facebook

CE QUE J’AI AIMÉ

Outil de solution tout-en-un (SEO + Rédaction de contenu + Copie d’email)

Cliquez une fois, obtenez un article de blog entier

Générateur de blog (générateur de contenu de longue durée), y compris court, moyen ou long.

Sujet de recherche

Contenu unique sans plagiat

Nécessité d’un minimum de retouches pour publier l’article.

Bonne performance pour générer le contenu

Cette approche est efficace : commencez par un plan de haut niveau, puis utilisez la recherche de mots-clés pour compléter les détails. Elle renvoie à plusieurs autres excellentes stratégies de marketing de contenu : Quora, les recherches Google, et les conversations Reddit.

Lorsque votre blog est terminé, vous pouvez l’exporter pour le peaufiner ou le modifier.

L’outil de recherche et la possibilité d’ajouter les mots-clés dans le modèle font partie des meilleures idées.

POINTS À AMÉLIORER

Il serait possible de revérifier la relation entre les sous-titres (paragraphes) sur la génération de longs articles. Parfois, il semble qu’il n’y ait pas de lien.

Certains des textes produits sont mélangés (première, deuxième et troisième personne).

Le bouton de sauvegarde est absent – Sauvegarder le contenu dans un dossier serait utile.

Dans l’application d’essai de la pré-version, 100 crédits ont été utilisés pour générer la copie intelligente et le contenu long-format, mais il est possible de mentionner le processus de coût du crédit.

Il n’existe que quelques modèles par rapport aux outils d’intelligence artificielle actuellement disponibles sur le marché.

Vous devriez disposer d’un dossier qui vous montrerait les informations historiques de la sortie générée.

La copie dans le presse-papiers devrait fonctionner

Le bouton Enregistrer doit fonctionner

Prévoir les performances devrait fonctionner

Angle de marketing : Bientôt disponible

Le clic droit pour copier/coller dans l’éditeur devrait fonctionner.

Suggestions d’ajouts futurs

La fonction d’équipe (collaboration) peut améliorer la demande du logiciel pour de nombreux utilisateurs au sein de l’équipe

Possibilité de partager le résultat avec des rédacteurs/autres personnes

Groupe de mots-clés

Finisseur de phrases

Développeur de puces

Méta-description SEO

Listicle

Page d’atterrissage

Vérification du plagiat

Changeur de tonalité

FAQ

Plugin WordPress

Modèle personnalisé

Voir ici la feuille de route.

https://shipright.community/longshot

Comment fonctionne Longshot AI ?

Choisissez le type de texte

Comprenez ce que votre public recherche

Donnez quelques indications à l’IA

Obtenez votre texte

Modifiez, enregistrez et publiez

Longshot utilise les dernières avancées en matière d’apprentissage automatique et de réseaux neuronaux pour proposer un logiciel d’analyse de l’IA au grand public. Le cœur de la plateforme d’IA de Longshot est construit sur le service de cloud computing Azure de Microsoft. Il permet à l’entreprise d’offrir à ses clients une plateforme intégrée et facile à utiliser.

Aperçu / Revue de LongShot AI

Comment Longshot AI m’aide-t-il à gagner de l’argent ?

Longshot AI utilise l’IA pour recueillir vos données et en tirer des enseignements. Longshot AI utilise ensuite ces données pour appliquer sa technologie d’IA afin de suggérer des idées, des ébauches, des introductions, du contenu et de gagner de l’argent pour vous. Vous pouvez produire un nombre illimité de données longues, d’annonces SMM sans investir un centime et perdre des heures.

L’avantage le plus important de l’utilisation de Longshot AI est la simplicité du processus. Longshot AI est basé sur l’intelligence artificielle qui crée des opportunités d’investissement en fonction de vos objectifs. Longshot utilise des algorithmes avancés et l’apprentissage automatique pour mieux prédire l’avenir.

Les défis auxquels Longshot AI est confronté

Lorsque nous pensons à l’IA, la réponse naturelle est typiquement « N’existe-t-elle pas déjà sous une forme ou une autre ? ». En effet, la réponse à cette question est, bien sûr, oui, c’est exact. Cependant, la plupart des logiciels d’IA existants ne sont accessibles qu’à un petit nombre de personnes en raison de leur coût.

Ces programmes d’IA sont destinés aux personnes qui paieront pour la mise en œuvre complète de ces programmes et produits. Les programmes d’IA n’apprennent pas ou ne font pas de recommandations aux propriétaires d’entreprises sans une formation approfondie.

Quel problème l’IA Longshot résout-elle ?

La grande majorité des solutions actuelles en matière d' »IA » sont destinées à un secteur particulier. Bien que leurs solutions puissent sembler impressionnantes sur le papier, elles ne sont pas d’une grande utilité dans d’autres secteurs car elles n’offrent pas une solution complète.

Longshot AI peut également résoudre le problème du blocage de l’écriture, de la recherche de mots-clés et de la recherche de sujets. Vous n’avez pas besoin de perdre des heures et des heures à générer du contenu de longue durée. L’outil est amélioré progressivement et inclut régulièrement de nouvelles fonctionnalités pour résoudre les problèmes de SMM et d’emailing de vente.

Pourquoi Longshot AI change-t-il la donne ?

D’énormes sommes d’argent sont dépensées par des entreprises qui prétendent avoir une « IA » et qui ne peuvent pas tenir leurs promesses. Le problème de ces entreprises est qu’elles embauchent les mêmes diplômés qui provoquent une pénurie de compétences dans notre pays. Nombre de ces entreprises sont à la recherche du « fruit le plus bas » qui leur permettra de gagner de l’argent rapidement avant que les choses n’évoluent trop.

Si beaucoup de ces entreprises disposent d’une véritable IA, celle-ci est loin d’avoir la précision nécessaire pour résoudre les problèmes des clients. Longshot AI utilise un ensemble d’algorithmes « standard de l’industrie » dont il a été prouvé qu’ils offraient la précision annoncée par l’entreprise.

En quoi est-elle différente des autres IA ?

Longshot AI tente de changer la façon dont les gens gagnent de l’argent dans le monde du contenu. Il y a beaucoup d’outils de génération de contenu d’IA sur le marché aujourd’hui. Combien d’entre elles disposent d’un outil de rédaction de contenus longs ?

Y en a-t-il qui intègrent un outil de référencement dans leur application ? L’outil d’écriture IA Longshot possède des outils uniques en termes de fonctionnalités et de qualité. L’article long format est généré y compris le contour juste un clic, et la qualité de l’article généré est bonne aussi.

À qui s’adresse Longshot AI ?

Longshot est le meilleur pour les rédacteurs, les spécialistes du marketing, les blogueurs, les agences et les startups. Pourquoi ? Longshot est destiné aux personnes qui aiment écrire et diffuser du contenu créatif en utilisant les médias sociaux et les blogs. Il s’adresse aux personnes qui veulent faire tout le travail tout en ayant un contrôle créatif plus important ou identique.

Longshot est constamment mis à jour pour suivre l’évolution constante du monde de la création de contenu. Il est parfait pour les débutants. Pourquoi ? Si vous n’êtes pas sûr ou si vous avez un blocage de contenu, Longshot vous aidera à écrire votre blog pour vous assister sans payer un centime.

Pourquoi choisir l’IA Longshot ?

Bien que Longshot AI utilise l’intelligence artificielle pour gagner de l’argent, son produit reste à l’état d’ébauche. Je suis Longshot AI depuis un certain temps déjà et je suis impressionné par la rapidité avec laquelle l’entreprise a développé son produit.

Je pense qu’un élément essentiel du succès de Longshot AI est que son équipe a été très ouverte pour partager ses progrès avec le marché. L’équipe de Longshot AI a fait preuve d’une grande transparence et a fait part de ses progrès sur les médias sociaux, et son blog est très actif.

Que propose Longshot AI ?

Longshot AI propose un essai sans carte de crédit. Vous pourrez tester toutes les fonctions de Longshot avant d’acheter l’outil.

Longshot AI vaut-il la peine d’être acheté ?

Longshot AI a créé la première « fonction de sujet de recherche alimentée par l’IA » au monde. Non seulement Longshot AI est une plateforme de sujets de recherche alimentée par l’IA, mais c’est la première fois que quelqu’un crée une telle plateforme. Si je dis cela, c’est parce que personne n’a jamais eu la technologie nécessaire pour prédire avec précision les performances d’un sujet de recherche dans le monde réel.

Ainsi, Longshot AI crée également des recherches pour aboutir à une plateforme qui agit sur la base de l’intelligence artificielle. Longshot AI pense que ce qu’elle fait sera utile à d’autres entreprises qui pourront l’utiliser et en tirer parti.

Prix

Voir le dernier prix ici

Conclusion

Longshot AI pense que si elle parvient à développer un SaaS d’IA abordable, elle pourrait transformer la façon dont les gens pensent à l’IA et au marché global de l’IA. Cela étant dit, je ne mets pas tous mes jetons sur cette entreprise. Il est incroyablement prématuré pour moi de dire que cela va fonctionner ou même que cela va être un excellent investissement.

Mais je vais quand même tenter le coup. Bien que Longshot AI soit un Longshot, je pense qu’elle représente l’une des sociétés d’IA les plus innovantes du marché. Elle a une chance de devenir l’une des meilleures. Si Longshot AI s’avère être un investissement décent, je le recommanderai probablement à tous ceux que je connais et en qui j’ai confiance. Pour en savoir plus sur Longshot AI, cliquez ici.

Appréciation :

Ankur Pandey pour les 30% de contenu généré en utilisant l’outil de contenu long format de Longshot AI.

70% du contenu a été écrit par moi-même après avoir utilisé Longshot AI. Ces 70% ont été réalisés en apprenant, en analysant, en pratiquant, puis en écrivant par moi-même au lieu d’aider un quelconque outil. Le reste des 30 % d’informations, je les ai prises dans le contenu généré par Longshot AI.

Oui, j’ai utilisé Longshot AI pour générer uniquement les 30 % de contenu dans mon article de revue et ces 30 % de contenu étaient utiles et j’ai fait quelques ajustements/révisions au besoin avant de publier le contenu. Il est intéressant de noter que le contenu long format des informations générées par Longshot était de très bonne qualité.

J’ai été surpris lorsque j’ai recoupé l’information générée par Longshot AI avec d’autres sources, et que j’ai constaté que le contenu de l’information générée par Longshot AI était exact. J’ai donc apprécié cet outil à première vue, après avoir effectué quelques recherches. Et je me suis engagé à améliorer progressivement le contenu de la revue Longshot sur mon blog à l’avenir.