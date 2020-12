L’IA de Google résout un processus protéique complexe

Après près de cinquante ans de recherche intensive utilisant une multitude de techniques différentes, les scientifiques ont enfin réussi à résoudre le mystérieux processus par lequel les protéines se replient, à savoir quelle est la forme 3D d’une protéine à partir de sa séquence d’acides aminés. Cette découverte a été rendue possible grâce à la technologie d’intelligence artificielle de Google, DeepMind, avec le programme AlphaFold.

C’est une avancée scientifique importante qui nous permettra de mieux comprendre le fonctionnement des protéines et de progresser dans des domaines tels que « le développement de traitements pour les maladies ou la recherche d’enzymes qui décomposent les déchets industriels », explique John Moult, directeur de la recherche et biologiste informaticien à l’université du Maryland à College Park sur le site web DeepMind.

« Cela va changer la médecine. Cela va changer la recherche. Elle va changer la bio-ingénierie. Cela va tout changer », déclare Andrei Lupas, biologiste évolutionniste à l’Institut Max Planck de biologie du développement, dans la revue Nature.

Bien que la recherche sur les formes 3D des protéines n’ait jamais été aussi avancée et constitue l’un des progrès les plus importants réalisés avec Alphafold, les scientifiques sont prudents : « Toutes les structures que nous prévoyons ne seront pas parfaites. Il reste beaucoup à apprendre, notamment sur la façon dont de multiples protéines forment des complexes, sur leur interaction avec l’ADN, l’ARN ou les petites molécules, et sur la façon dont nous pouvons déterminer l’emplacement précis de toutes les chaînes latérales d’acides aminés ».

Ce dont les scientifiques ne doutent pas, c’est de l’énorme potentiel de l’intelligence artificielle comme outil de recherche et du fait que cette technologie va transformer la biologie.