Vous pouvez maintenant jouer avec Kratos sur votre Xbox One ou Xbox Series… chez Fortnite

Nous vivons une étape historique, il a fallu une nouvelle génération pour voir enfin Kratos sur une plateforme Xbox. C’est une occasion unique dont tout le monde peut profiter, avec ce personnage mythique et mythologique de l’une des franchises les plus aimées de PlayStation, God of War.

D’accord, nous exagérons un peu, nous l’admettons, mais vous ne pouvez pas nier qu’il est toujours étonnant – ou même une erreur – que nous puissions acheter la skin de Kratos chez Fortnite, sur n’importe quelle plateforme Xbox.

Depuis plusieurs jours, nous avons entendu des rumeurs sur de nouveaux personnages pour Fortnite, qui sont en fait des peaux pour notre personnage et qui s’habillent en jeux comme tels.

Nous avons déjà vu beaucoup de DC ou même de Marvel, mais cette semaine, Kratos et le Master Boss lui-même ont joué, ce qui, selon cette règle de trois, apparaîtrait également sur les plateformes PlayStation.

Kratos et le Master Chief, deux icônes dans Fortnite

Il est évident que Kratos est un skin premium que nous devrons payer pour l’obtenir, mais les utilisateurs de PS5 qui l’utiliseront bénéficieront également de l’armure Kratos, qui apparaît sur l’image de couverture.

Comme nous l’avons mentionné, Kratos est le premier à être disponible et il semble que le Master Boss sera le prochain.

En effet, il semble que la saison 5 de Fortnite commence avec cette nouvelle collection intitulée « Légendes du jeu vidéo », il est donc normal qu’ils ne soient pas les seuls.