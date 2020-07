PS5 et Xbox Series X offriront des graphiques « aussi réalistes qu’un film »

L’une des principales caractéristiques de la prochaine génération de consoles, PS5 et Xbox Series X, sera leur capacité technique à la pointe de la technologie, capable de durer plus de cinq ans sans les inconvénients du passé.

Pour Kim Liberi, leader technologique d’Epic Games, ce que nous avons vu jusqu’à présent n’est qu’un début et nous pouvons nous attendre à avoir des graphismes « aussi réalistes qu’un film » à l’avenir.

Dans le dernier numéro du magazine Official PlayStation Magazine, le directeur technique de la société pour Unreal Engine 5 a souligné la puissance des processeurs et des GPU des nouveaux ordinateurs de bureau des deux sociétés.

Selon lui, nous allons bientôt voir des sections graphiques qui se rapprochent de celles que beaucoup croyaient impossibles, une approche du photoréalisme.

« J’ai toujours rêvé que l’infographie en temps réel, et en particulier dans les jeux, puisse être aussi crédible et réaliste qu’un film.

Les graphismes et la puissance de traitement de la prochaine génération rendront non seulement les jeux plus immersifs, mais ils permettront également d’élaborer des concepts de jeu entièrement nouveaux », a-t-il déclaré, qui peuvent tirer parti « d’environnements et d’éclairages totalement dynamiques, d’une meilleure physique, d’une IA plus intelligente ou d’une expérience multijoueur plus riche.

La PS5 et la Xbox Series X arriveront sur le marché d’ici à la fin de 2020

Le moteur graphique Unreal Engine 5 a été présenté il y a quelques semaines lors d’une démonstration technique sur PlayStation 5. Epic Games estime que ce que nous avons vu a très, très peu compressé le GPU ; à peine ce dont Fortnite a besoin actuellement pour fonctionner à 60 FPS sur une PS4. La marge d’amélioration est donc considérable.

Cependant, Unreal Engine 5 ne sera pas une réalité sur le marché avant la fin de l’année 2021 ; bien qu’à partir du début de l’année prochaine nous verrons quelques titres avec cette version s’ils sont développés par les quelques studios qui travaillent déjà avec cet outil.

Fortnite, par exemple, fera la transition au cours de l’année prochaine. Vous pouvez voir ici un résumé du moteur avec tout ce qui est confirmé pour l’instant.

D’autre part, les PS5 et les Xbox Series X arriveront dans les magasins de la planète au cours du dernier trimestre.