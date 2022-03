Le premier Super Nintendo World américain arrive à Universal Studios Hollywood en 2023

Lorsqu’il ouvrira l’année prochaine, Universal Studios Hollywood sera le premier parc américain à posséder un Super Nintendo World. Malgré plusieurs retards et une pandémie mondiale, le premier parc à thème de style Nintendo a ouvert l’année dernière dans un établissement Universal Studios à Osaka, au Japon, et nous attendons de savoir quand il en ouvrira un aux États-Unis depuis l’annonce de l’accord en 2015.

Super Nintendo World – Universal Studios Hollywood

Universal indique que des produits dérivés sur le thème de Nintendo seront bientôt disponibles dans sa boutique de souvenirs, mais ne précise pas quels manèges ou activités seraient proposés sur le site américain de Super Nintendo World. Découvrez notre expérience dans le parc japonais pour avoir une idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre.

En 2021, le SUPER NINTENDO WORLD a fait ses débuts à Universal Studios Japan et a été acclamé par le public et les critiques. Le lancement américain de SUPER NINTENDO WORLD à Universal Studios Hollywood transportera les visiteurs du parc à thème et les passionnés de Nintendo dans le monde captivant de Mario, Luigi et de la princesse Peach.

SUPER NINTENDO WORLD a été créé en collaboration avec Nintendo et Universal Creative pour offrir un divertissement spectaculaire basé sur les personnages et les jeux vidéo qui ont captivé des générations de fans de Nintendo depuis plus de 40 ans.

La région immersive sera une extravagance visuelle de couleurs vives et de créativité architecturale dans une partie nouvellement agrandie du parc à thème, avec une attraction pionnière et des zones interactives dont toute la famille pourra profiter. Le shopping et la restauration à thème viendront enrichir l’expérience globale.

Super Nintendo World au Japon utilise une section distincte au sein du parc principal, ainsi qu’un bracelet Power Up semblable à une montre intelligente qui se connecte à votre téléphone pour suivre votre progression dans le parc, à l’instar de The Wizarding World of Harry Potter. Jusqu’à présent, une expérience de Mario Kart en réalité augmentée et un voyage en train de Yoshi’s Adventure au rythme plus lent ont été lancés. En 2024, une section sur le thème de Donkey Kong devrait voir le jour.

Universal Studios Orlando figure également sur la liste des parcs Nintendo proposés. On ne sait pas encore quand ce parc sera prêt à ouvrir, mais les fans ont suivi de près les travaux.