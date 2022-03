La Russie menace d’abandonner un astronaute américain dans l’espace

Les États-Unis et la Russie ont collaboré au cours des 24 dernières années pour construire et gérer la Station spatiale internationale, où les recherches ont conduit à certaines des découvertes les plus importantes du XXIe siècle.

Le chef de l’Agence spatiale russe a publié sur les médias sociaux une vidéo menaçant d’abandonner l’astronaute américain Mark Vande Hei à la Station spatiale internationale.

Aujourd’hui, à 227 miles sous ce laboratoire inégalé, la Russie mène une guerre en Ukraine, opposant la nation aux États-Unis et à ses alliés, mettant ainsi en péril la survie de l’ISS.

« La coopération est la chose la plus critique lorsque vous êtes dans l’espace et que vous tournez autour de la Terre à 17 500 miles par heure dans un environnement très dangereux », a déclaré l’astronaute à la retraite Scott Kelly.

L’ISS est séparée en deux sections : le segment orbital russe, qui est exploité par la Russie, et le segment orbital américain, qui est exploité par les États-Unis. Les premiers astronautes à pénétrer dans l’ISS étaient des astronautes américains et russes en 1998.

La collaboration s’est poursuivie depuis lors. Lorsque le programme de navettes des États-Unis a pris fin en 2011, les astronautes comme Cady Coleman ont dû compter uniquement sur les fusées russes pour arriver à la Station spatiale internationale.

Coleman a déclaré qu’une fois à bord, peu importe d’où l’on vient, il s’agit de savoir comment travailler et vivre ensemble.

« L’espace est difficile et dangereux. Et, d’après mon expérience, avec nos partenaires russes, cela implique de s’asseoir et de partager un repas » a déclaré Coleman. « Cela implique de discuter de ce qui est difficile pour vous, de ce qui est difficile pour eux, et de la manière dont nous pouvons travailler ensemble pour atteindre nos objectifs. [Nous nous regardons dans les yeux et réalisons que nous sommes tous concernés par la même chose. »

Selon M. Coleman, les astronautes américains et les cosmonautes russes travailleront ensemble sur toutes sortes de missions, des missions de vie ou de mort aux missions de routine.

Coleman se souvient : « J’étais là-haut avec les trois cosmonautes russes. »

« [Nous] partageons tous l’objectif d’explorer l’espace… et cet objectif reste le même, que nous soyons sur Terre ou à bord de la station spatiale. »

Lorsque SpaceX a dévoilé sa capsule Crew Dragon en 2020, la dépendance de la NASA aux fusées russes a pris fin, mais des discussions sont en cours pour permettre aux Russes de voler sur les futurs vols de SpaceX.

Les cosmonautes russes s’entraînent toujours sur le site de la NASA à Houston.

Mark Vande Hei, l’actuel détenteur du record du plus long voyage dans l’espace, terminera ses 355 jours dans l’espace en seulement trois semaines. À bord d’un vaisseau spatial russe, il atterrira au Kazakhstan aux côtés de deux cosmonautes russes.

Cependant, des sanctions russes sans précédent pourraient mettre en attente le retour de Vande Hei. Le président Joe Biden a imposé de nouvelles sanctions après l’invasion de l’Ukraine par la Russie il y a plus de deux semaines, notamment la suspension de plus de la moitié des importations de haute technologie de la Russie.

Lors d’une allocution prononcée à la Maison Blanche le 24 février, M. Biden a ajouté : « Cela nuirait à leur secteur aérospatial, en particulier à leur programme spatial. »

La NASA a publié un communiqué peu après ces déclarations, indiquant qu' »aucun changement n’est prévu » dans la coopération spatiale civile américano-russe et que l’agence continuera à soutenir « les activités en cours en orbite et dans les stations au sol. »

Dans une série de tweets cinglants, Dmitry Rogozin, le chef de l’agence spatiale russe et un proche partisan du président russe Vladimir Poutine, a répondu à Biden. Il a menacé d’abandonner Vande Hei en orbite et de séparer complètement la section russe de la station spatiale dans une vidéo qu’il a mise en ligne en russe le 26 février.

Kelly a dit qu’il s’est senti obligé de prendre la parole, et il l’a fait sur Twitter avec Rogozin.

« J’étais absolument furieux quand lui, les [cosmonautes], ont indiqué qu’ils laisseraient un membre d’équipage américain derrière eux. Je ne m’attendais pas à entendre quelque chose d’aussi absurde », a déclaré M. Kelly.

Les menaces de Rogozin d’abandonner Vande Hei en orbite n’ont suscité aucune réaction de la part de la NASA. Avant la crise en Ukraine, la Russie avait fait part de son intention de quitter la station spatiale dès 2025.

Malgré le fait que la bataille sur Terre continue, Kelly a exprimé l’espoir que la collaboration américano-russe dans l’espace puisse être réparée.

« Je fais confiance à [ceux de l’Agence spatiale russe], que je connais pour la plupart depuis plus de deux décennies. « En fait, je leur ai déjà confié ma vie par le passé », a déclaré Kelly, ajoutant que les États-Unis devraient « se préparer au pire » tout en espérant le meilleur. »

La Station spatiale internationale, selon Kelly, est un exemple de la façon dont la paix peut être atteinte puisque tous les astronautes ont un seul objectif : explorer et apprendre.

« Tout ce que je demande, c’est que les gens reconnaissent et désirent maintenir cette alliance ensemble, car c’est l’une des rares choses qui unifient toute l’humanité », a ajouté Kelly. « Je crois que l’une des plus grandes réussites de la Station spatiale internationale est la composante internationale qui nous fournit quelque chose sur lequel travailler ensemble, ce qui fait de nous des amis. »