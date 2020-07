SpaceX Crew Dragon Demo-2 : comment voir le retour des astronautes de la NASA

Follow on Twitter

Bob Behnken et Doug Hurley ont marqué l’histoire lors de leur voyage à la Station spatiale internationale. Et maintenant, ils sont prêts à rentrer chez eux.

La mission Space Crew Dragon Demon-2 a été jusqu’à présent un triomphe pour le programme spatial commercial de la NASA.

Les astronautes Bob Behnken et Doug Hurley ont vécu un lancement et un voyage sans encombre vers la Station spatiale internationale (ISS) à la fin mai. Et maintenant, ils sont prêts à rentrer chez eux.

Le retour sur Terre va prendre un certain temps, et la NASA diffusera tout en direct sur NASA TV. Bien que les détails de la date et de l’heure puissent changer, la NASA a établi ce calendrier de couverture :

Samedi 1er août :

Cérémonie d’adieu à l’ISS, 6h10, heure du Pacifique (PST).

La couverture du processus de découplage commence à 14h15. PST avant l’heure de départ prévue de 16h34. PST.

Dimanche 2 août :

La capsule devrait atteindre l’océan Atlantique à 11h42 HNP.

Conférence de presse après l’arrivée de la capsule à 14 heures. PST.

La rentrée sur Terre est un processus dramatique. « L’équipage du Dragon se déplacera à une vitesse orbitale avant la rentrée, à une vitesse de 28 164 kilomètres à l’heure.

La température maximale qu’il connaîtra pendant la rentrée est d’environ 3 500 degrés Fahrenheit », a déclaré la NASA dans un communiqué du 24 juillet.

Un vaisseau SpaceX récupérera le vaisseau spatial et les parachutes dans l’océan. Le Crew Dragon (que les astronautes ont nommé Endeavour) sera élevé sur la plateforme du vaisseau et les astronautes Behnken et Hurley seront examinés par une équipe médicale.

« C’est le dernier vol d’essai de SpaceX et il fournira des données sur les performances de la fusée Falcon 9, du vaisseau spatial Crew Dragon et des systèmes sur Terre, ainsi que sur les opérations d’orbite, d’amarrage, d’arrivée en mer et de récupération », a déclaré la NASA.

Si Crew Dragon réussit ces derniers tests, SpaceX pourra assurer des vols réguliers et opérationnels vers l’ISS à partir de la fin de cette année. Et cela mettrait fin à la dépendance de la NASA à l’égard des vaisseaux spatiaux russes depuis la fin de l’ère de la navette spatiale.