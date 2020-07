Follow on Twitter

SpaceX et la NASA confirment le retour de Crew Dragon sur Terre

La NASA a daté le retour de la capsule Crew Dragon sur Terre. Dans quelques semaines, le vaisseau spatial SpaceX sera découplé de la station spatiale internationale.

Après le lancement historique de Crew Dragon à la Station spatiale internationale (ISS), la NASA et SpaceX ont annoncé la date provisoire du retour des astronautes. Selon le directeur de la NASA, Jim Bridenstine, la capsule SpaceX reviendra sur Terre le 2 août.

Dans un tweet, Bridenstine a confirmé que les astronautes quitteront la station spatiale internationale le 1er août et atterriront le lendemain. Bob Behnken et Doug Hurley monteront à bord de la capsule Crew Dragon après avoir effectué des travaux d’entretien et de recherche sur l’ISS.

La date a été annoncée précédemment par Kyle Herring, représentant des affaires publiques pour le Centre spatial Johnson. Malgré ces deux annonces, la date est susceptible d’être modifiée, car elle dépend des conditions météorologiques.

Pour le retour, la météo doit être idéale, car la vitesse du vent est un facteur essentiel pour que la capsule puisse atterrir avec succès dans l’Atlantique.

Rétrospectivement, le lancement initial a été reporté parce qu’il n’y avait pas de conditions météorologiques idéales. Le premier voyage SpaceX habité était prévu pour le 27 mai, une date qui a été reportée de trois jours en raison des fortes pluies qui ont frappé la région du Cap Canaveral, où se trouve le Centre spatial John F. Kennedy.

Le voyage du Crew Dragon était une mission de démonstration

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un lancement officiel, mais d’une mission de démonstration, la NASA a profité de l’occasion pour envoyer des astronautes effectuer des travaux de routine. Bob Bekhen effectuera quatre sorties dans l’espace à bord de l’ISS avant d’embarquer à nouveau l’équipage du Dragon en route pour la Terre.

Si les conditions météorologiques le permettent, le vaisseau spatial SpaceX décollera de la Station spatiale internationale le 1er août à 20 heures (2 heures du matin le 2 août en France). La capsule effectuera une manoeuvre de découplage pour entamer son vol de retour, son deuxième grand défi.

Pour être considérée comme réussie, la mission Demo-2 devra relever un deuxième défi majeur : ramener les astronautes en toute sécurité. Le navire dispose de boucliers thermiques qui protègent l’équipage lorsqu’il entre dans l’atmosphère. Lors de sa chute, quatre parachutes seront activés lui permettant d’atterrir dans l’océan Atlantique avant d’être récupéré.

La Lune et Mars comme stratégie future pour SpaceX

Si tout se passe comme prévu, SpaceX lancera la mission USCV-1 (US Crew Vehicle-1) à la mi-septembre. Cette mission est considérée par la NASA comme la première mission opérationnelle de la société d’Elon Musk et emmènera les astronautes Michael S Hopkins, Victor J Glover, Shannon Walker et Soichi Noguchi dans l’espace.

Le lancement du Crew Dragon est la première étape d’une ambitieuse stratégie SpaceX. Le futur plan prévoit des voyages sur la Lune et sur Mars dans le cadre d’une mission qui pourrait avoir lieu en 2033. Avant de s’aventurer sur la planète rouge, SpaceX et la NASA utiliseront la Lune comme terrain d’essai.