Instagram Reels, le « Facebook TikTok » arrive en août

Avec les Instagram Reels, les utilisateurs peuvent enregistrer et éditer des vidéos dans le style de TikTok. Cette fonction arrivera en août aux États-Unis et dans d’autres pays, y compris certains pays francophones.

L’application photo de Facebook, Instagram, a confirmé qu’elle se préparait à lancer très prochainement aux États-Unis le concurrent TikTok, connu sous le nom de Reels.

Selon un porte-parole de l’entreprise, la nouvelle fonction vidéo (conçue spécifiquement pour les contenus créatifs courts) devrait être disponible sur sa plate-forme au début du mois d’août.

Le lancement américain intervient peu après l’arrivée de Reels en Inde ce mois-ci, suite à l’interdiction des courts-métrages de TikTok sur ce marché.

Des Reels ont également été testées au Brésil, en France et en Allemagne. Le porte-parole de Facebook a confirmé le lancement aux États-Unis (et au niveau international) et a déclaré : « Nous sommes ravis d’apporter les Reels à plus de pays, y compris aux États-Unis, au début du mois d’août », sans fournir de détails spécifiques sur les marchés supplémentaires à ajouter, selon le portail Tech Crunch.

« La communauté dans nos pays tests a fait preuve de tant de créativité dans de courtes vidéos et nous avons entendu des créateurs et des gens du monde entier qui sont également impatients de se lancer », a ajouté le porte-parole.

L’application Facebook Reels a été conçue pour contester directement la domination croissante de TikTok. Dans une nouvelle zone de l’application Instagram, Reels permet aux utilisateurs de créer et de publier de courtes vidéos de 15 secondes avec de la musique ou d’autres éléments audio, à l’instar de TikTok.

Tout comme TikTok, Reels dispose d’un ensemble d’outils d’édition, tels qu’un compte à rebours et des outils d’ajustement de la vitesse de la vidéo, par exemple, qui sont destinés à faciliter l’enregistrement de contenus créatifs. Instagram, cependant, n’a pas le même type de défilement à deux pattes que celui offert par TikTok.

La décision de lancer le plus rapidement possible des Reels sur d’autres marchés intervient alors que TikTok fait l’objet d’un examen approfondi en raison de ses liens avec la Chine. L’Inde a interdit cette application, ainsi que 58 autres applications mobiles conçues par des entreprises chinoises, en juin.

De même, l’administration Trump a déclaré plus récemment qu’elle envisageait une interdiction similaire à TikTok, pour des raisons liées à la sécurité nationale. Récemment, le gouvernement du Nord a déclaré qu’une telle décision pourrait être prise dans quelques semaines.

Depuis l’annonce d’une possible interdiction, d’autres rivaux de TikTok ont pris de l’ampleur sur les listes, notamment Byte, Triller, Dubsmash et Likee, pour n’en citer que quelques-uns.

Snapchat a également commencé à tester la navigation de type TikTok pour ses contenus vidéo publics, tandis que YouTube fait des tests similaires.

Grâce à la portée d’Instagram, l’application a la capacité d’intervenir pour récupérer des dizaines de millions d’utilisateurs aux États-Unis, surtout si l’interdiction est appliquée et que TikTok disparaît en conséquence.

Mais les utilisateurs de TikTok ne peuvent pas sauter en masse vers une seule nouvelle application en cas d’interdiction. Il y a déjà des signes de fragmentation de la communauté TikTok : les danseurs préfèrent les applications comme Dubsmash et Triller, tandis que les jeunes Gen Z’ers aiment Byte, par exemple.

La popularité de TikTok, l’application propriétaire de ByteDance, est montée en flèche en raison de la pandémie de coronavirus, attirant les utilisateurs qui cherchent à échapper à l’ennui de l’enfermement. Actuellement, l’application chinoise a été téléchargée plus de 2 milliards de fois, selon le cabinet d’études de marché Sensor Tower, et 623 millions de ces téléchargements ont eu lieu au cours du premier semestre de l’année. Cependant, TikTok est visé par plusieurs gouvernements, dont les États-Unis, en raison de ses liens avec la Chine.

Enfin, Facebook n’a pas encore donné de date exacte, à savoir quand les Instagram Reels seront officiellement lancés aux États-Unis.