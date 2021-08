Reddit propose également des vidéos courtes de type TikTok

Si vous pensiez que la tendance des vidéos courtes ne pouvait pas atteindre d’autres endroits, je suis désolé de vous dire que vous avez tort.

Au milieu de la vague de popularité de ce format, qui a débuté sur TikTok et a été mis en œuvre par des plateformes telles qu’Instagram et YouTube, Reddit se prépare à faire sa propre chose. Selon TechCrunch, la version pour les appareils iOS est déjà dotée d’une nouvelle fonctionnalité permettant d’alimenter les vidéos de courte durée.

Comme vous pouvez le voir sur les images que nous avons prises, le nouvel outil apparaîtra dans l’application juste à droite de la barre de recherche. En appuyant sur l’icône dédiée, vous ouvrirez un nouvel onglet dans lequel s’affichera une série de courtes vidéos similaires à ce que l’on peut voir sur TikTok ou les Reels d’Instagram.

Comme avec TikTok, les utilisateurs peuvent glisser vers le haut pour voir une autre vidéo et tous les clips affichés correspondront au contenu des subreddits auxquels ils sont abonnés, ainsi que des subreddits connexes. Par exemple, si vous êtes abonné à un subreddit Marvel, vous verrez des vidéos liées aux Avengers, à White Widow ou à Loki. Les utilisateurs pourront également noter et commenter les vidéos comme ils le font sur d’autres plateformes.

« Au cours de l’année dernière, notre objectif était de créer un lecteur vidéo unifié et de remanier l’interface du lecteur pour qu’elle corresponde à ce que les utilisateurs (nouveaux et anciens) attendent pour découvrir de nouveaux contenus et des communautés par le biais de vidéos », a déclaré un porte-parole de TikTok à TechCrunch, expliquant qu’ils travaillaient depuis un certain temps à apporter ce format à l’application.

Reddit n’a pas encore confirmé quand la fonctionnalité sera déployée de manière générale, mais a confirmé qu’elle est déjà disponible pour presque tous les utilisateurs d’iOS, et qu’elle pourrait donc arriver bientôt pour les utilisateurs d’Android.