TikTok s’élance pour concurrencer directement YouTube

TikTok se réinvente en adoptant des vidéos horizontales et longues, défiant directement YouTube. Plongez dans cette nouvelle stratégie et son impact sur le paysage actuel des médias sociaux.

Dans un mouvement stratégique surprenant, TikTok semble emboîter le pas à YouTube, en promouvant les vidéos horizontales et en allongeant leur durée. Cette évolution marque un tournant significatif pour la plateforme, initialement reconnue pour ses vidéos verticales courtes.

Un virage inattendu pour TikTok

Historiquement, TikTok a bâti sa renommée sur le format vertical, s’adaptant parfaitement à l’utilisation mobile. Aujourd’hui, la plateforme incite ses utilisateurs à renverser la tendance, en favorisant la création de vidéos horizontales, et surtout, plus longues. Cette incitation vient d’une révélation faite par les créateurs @candicedchap et @kenlyealtumbiz, qui ont observé que TikTok propose de « booster » ces vidéos horizontales de plus d’une minute dans les 72 heures suivant leur publication. Pour bénéficier de cette promotion, les créateurs doivent être actifs sur la plateforme depuis plus de trois mois, et leurs vidéos ne doivent pas être des publicités ou provenir de partis politiques.

La réponse de TikTok reste en suspens

Lorsque The Verge a contacté TikTok pour obtenir plus d’informations, la plateforme n’a pas immédiatement répondu. Cette absence de réponse soulève des interrogations sur les motivations et les implications futures de cette nouvelle orientation.

Un changement radical pour les utilisateurs

La majorité des spectateurs de TikTok utilisent leurs téléphones, ce qui se prête idéalement au format vidéo vertical. Le fait de basculer une vidéo TikTok en mode horizontal nécessite donc un changement d’habitude pour les utilisateurs. Cela suggère une stratégie délibérée de TikTok visant à élargir son champ d’action et à se diversifier.

La YouTube-isation de TikTok

Cette tendance n’est pas nouvelle. TikTok teste déjà des vidéos de 30 minutes, peu de temps après avoir étendu la durée maximale de ses vidéos à 15 minutes. Ce format est similaire à celui de YouTube, où les vidéos ont tendance à durer 10 minutes ou plus, souvent pour des raisons de monétisation.

Influencer les créateurs vers un contenu plus long

TikTok encourage activement ses créateurs, son atout le plus précieux, à produire du contenu similaire à celui de YouTube. Par exemple, son nouveau programme payant, Series, permet aux créateurs de réaliser des collections de vidéos pouvant aller jusqu’à 20 minutes, destinées à des abonnés payants. Les prix peuvent varier de 1 à 190 dollars.

Une tentation pour les créateurs : le recyclage de contenu

Avec cette nouvelle préférence pour les vidéos horizontales et plus longues, les créateurs pourraient être tentés de recycler leur contenu YouTube. Bien que YouTube, et en particulier YouTube Shorts, rémunère davantage les créateurs, la pratique de republier le même contenu sur différentes plateformes est déjà courante. En parallèle, YouTube introduit de nouvelles fonctionnalités pour se rapprocher de l’expérience offerte par TikTok.

Conclusion

L’initiative de TikTok de promouvoir des vidéos horizontales et plus longues reflète une stratégie ambitieuse visant à concurrencer directement YouTube. Cette évolution soulève des questions sur l’avenir de la création de contenu sur ces plateformes, et comment cela affectera l’engagement des utilisateurs et des créateurs. Seul le temps nous dira si cette stratégie s’avérera fructueuse pour TikTok, ou si elle entraînera une transformation plus profonde du paysage des médias sociaux.