Cette astuce vous permet de savoir depuis quels pays vous êtes suivi sur TikTok

TikTok est resté l’une des plateformes sociales les plus populaires et les plus utilisées de la planète. Son format vidéo vertical est toujours la dernière tendance, avec des millions d’utilisateurs qui partagent et examinent quotidiennement le contenu du réseau social asiatique.

Dans les paramètres de la plateforme, vous pouvez voir à partir de quels endroits vos vidéos sont regardées.

TikTok possède plusieurs fonctions qui ont été intégrées au fil du temps. Ses filtres et ses effets sont son principal attrait, mais il est encore possible de faire des choses que de nombreux utilisateurs ignorent.

Ce qui caractérise le réseau social vidéo vertical, c’est que le contenu partagé sur la plateforme peut devenir viral très rapidement. Il n’est pas nécessaire que quelqu’un vous suive pour que votre vidéo apparaisse et c’est l’une des choses qui a permis à TikTok d’atteindre le succès qu’il a aujourd’hui.

Il suffit d’avoir un profil sur le réseau social pour voir une vidéo. Où que vous soyez, regarder vos vidéos préférées est possible dès lors que vous avez accès à l’internet.

D’où vous regardez mes vidéos

L’un des avantages de la plateforme TikTok est que ses créateurs de contenu n’ont aucune limite lorsqu’il s’agit de partager leurs vidéos. Tout utilisateur de la plateforme peut regarder ses vidéos, ce qui signifie que des personnes de différents pays peuvent consommer notre contenu.

Si vous avez déjà eu le doute de savoir depuis quels pays vos vidéos sont regardées, dans TikTok vous pouvez résoudre cette question grâce à une astuce que tout le monde ne connaît pas.

TikTok permet aux utilisateurs de savoir de quels endroits leurs vidéos sont vues et où ils sont le plus suivis. Cela peut se faire à partir de l’application elle-même, sans avoir besoin d’utiliser une application tierce.

Pour savoir depuis quels pays vos vidéos TikTok sont regardées, suivez ces étapes :

Vous allez entrer dans TikTok depuis votre téléphone portable et vous devrez aller sur votre profil en appuyant sur la photo dans le coin inférieur droit.

Vous devez maintenant cliquer sur les trois lignes horizontales pour ouvrir le menu « Paramètres et confidentialité ». Ici, vous choisirez l’option « Creator Tools ».

Ensuite, cliquez sur « Statistiques », puis allez à l’onglet « Suiveurs », où vous pouvez voir quels pays regardent vos vidéos.