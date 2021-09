5 raisons pour lesquelles le VPS convient à votre petite entreprise

Le VPS ou Virtual Private Server est un serveur privé virtuel. Dans la pratique, il représente un modèle d’hébergement assez répandu. Il fait partie de la catégorie de service que les fournisseurs d’accès à Internet proposent.

5 raisons pour lesquelles un serveur privé virtuel (VPS) est idéal pour votre petite entreprise

Le VPS est considéré comme étant une machine virtuelle qui utilise les ressources d’un serveur physique. Si vous décidez de créer votre site Web pour votre petite entreprise, vous aurez besoin d’un hébergement mieux adapté. Pour cela, continuez votre lecture et vous connaîtrez les bases nécessaires pour bien choisir le VPS qu’il faut.

Faites connaissance avec le VPS

Pour votre site Web, le VPS pourrait aller au mieux comme type d’hébergement proposé. En effet, avec celui-ci, vous allez disposer d’un environnement totalement configurable. Vous aurez donc à choisir un fournisseur d’hébergement avec un excellent serveur VPS.

À cet effet, sachez qu’un VPS est un environnement isolé. Il est créé sur un serveur physique à partir d’une technologie de virtualisation. Une telle méthode met à votre disposition tous les avantages d’un serveur standard. De ce fait, vous pouvez profiter des ressources allouées et d’une administration complète.

Vous pouvez aussi choisir le système d’exploitation. Il en est de même des applications que vous aimeriez utiliser, sans aucune contrainte de configuration.

Un hébergement VPS

Dans la pratique, le VPS se place entre un hébergement mutualisé et un serveur physique, Hostinger à titre d’exemple propose les deux à la fois https://hostinger.fr/hebergeur-web avec des prix attractifs dans les deux cas. Toutefois, il est évolutif et peut profiter de bonnes performances. En outre, il dispose également d’un environnement dédié.

Pour ce qui est de l’hébergement VPS, vous allez toujours partager un serveur avec d’autres utilisateurs. Cependant, chaque utilisateur reçoit son propre ensemble de ressources. Cela résout tous les problèmes d’hébergement partagé ou d’éventuels problèmes sur des sites Web différents qui peuvent compromettre le vôtre.

Par conséquent, l’hébergement VPS vous est recommandé si vous pensez à faire évoluer votre entreprise à l’avenir. En outre, il va vous faciliter la vie si vous vous attendez à des quantités élevées de trafic vers votre site. Enfin, vous pouvez l’adopter si vous possédez un budget beaucoup plus important.

Toutefois, vous allez disposer de quelques conseils utiles pour votre sélection. Ainsi, vous allez trouver les cinq bonnes raisons qui doivent vous inciter à choisir un VPS.

Des performances élevées

De premier abord, le VPS offre à son utilisateur de bonnes performances indépendamment de l’hébergeur, de l’application ou de l’environnement. En effet, il est doté de composants de la dernière génération. Ensuite, il est pourvu d’une architecture Intel éprouvée, à laquelle s’ajoute un stockage SSD NVMe.

Ainsi, au fur et à mesure que votre entreprise se développe, vous n’aurez qu’à mettre à niveau régulièrement votre serveur. C’est nécessaire pour pouvoir répondre aux exigences qui ne cessent de croître. Vous obtenez de ce fait en permanence de meilleures performances, quelle que soit la taille de votre entreprise.

Vous disposez d’une croissance ininterrompue qui vous permet continuellement de créer votre site sans problème. Vous avez de nombreuses ressources pour mettre à niveau votre plan VPS. Il ne vous reste par conséquent qu’à choisir combien vous en avez besoin, et par un clic vous effectuez la mise à niveau de votre site.

Vous allez aussi améliorer les actions de marketing. Vous êtes totalement libre de concevoir des sites Web rapides et fiables. Un site à chargement rapide peut aider votre site à se hisser dans le classement SERP par Google.

Des atouts non négligeables

Votre réputation sur le marché va pareillement subir un coup de pouce positif. Évidemment, la disponibilité d’un trafic illimité va y intervenir pour beaucoup.

En effet, votre serveur vous est livré avec un tel trafic. Vous allez également disposer d’une bande passante qui peut atteindre jusqu’à 2Gbit/s selon l’offre. Attention, le trafic n’est pas disponible pour les datacenters situés en Asie-Pacifique.

Simplicité et autonomie à votre disposition

Vous pouvez vous concentrer en toute sérénité sur votre entreprise. En effet, l’évolution des composants et la gestion des dysfonctionnements éventuels sont pris en compte dans votre VPS.

D’ailleurs, lors de pré installation sur votre serveur virtuel, tout sera simplifié pour vous faciliter la tâche. Un large panel de distributions clefs en mains vous est proposé. Elles comprennent à titre d’exemple Ubuntu, Debian ou Fedora.

La sécurité est améliorée, car vous allez disposer de toutes vos données et fichiers stockés dans votre espace virtuel. Donc, celle-ci est essentiellement sous votre contrôle. Selon les besoins, vous êtes libre de placer une sécurité et des pare-feu supplémentaires.

Un outil très flexible

VPS met à votre service la flexibilité et la liberté de contrôler les ressources, l’architecture et le site Web du serveur. Par conséquent, vous n’avez plus besoin de contacter votre hébergeur. Ici, il s’agit des opérations pour effectuer des modifications à sa place.

Comme avantages, vous pouvez personnaliser diverses actions comme le choix de votre système d’exploitation. Vous pouvez même ajouter des applications Web plus complexes. Pour les impératifs de l’entreprise, vous êtes autorisé à créer une boutique en ligne plus complète.

Des options de sauvegarde

Pour une meilleure garantie de l’intégrité de vos données, il est mis à vos dispositions différentes options de sauvegarde. Par exemple, vous pouvez manuellement créer des backups. C’est possible grâce à un espace disque externe à votre serveur virtuel.

Ensuite, l’option Sauvegarde automatisée autorise une sauvegarde quotidienne de votre VPS sur 7 jours glissants. Elle est répliquée trois fois.

Elle vous procure ainsi en permanence sept sauvegardes différentes. Celles-ci correspondent aux sept derniers jours d’utilisation. En plus, vous pouvez aisément créer un snapshot pour obtenir une image instantanée de votre VPS.

Guide pour votre sauvegarde automatique

La sauvegarde automatique représente un moyen pratique de disposer d’une manière continue de sauvegardes VPS complètes. Elle s’effectue à partir de l’espace client OVHcloud sans avoir à se connecter au serveur afin de les créer et les restaurer manuellement.

De même, vous avez aussi l’avantage de pouvoir choisir une image de sauvegarde. Ensuite, vous pouvez accéder facilement en SSH.

Toutefois, avant d’appliquer une option de sauvegarde, il est conseillé d’abord de consulter les options VPS. Cela vous permettra de comparer les détails et les tarifs de chaque option.

Un environnement dédié

Vous allez disposer d’un environnement dédié avec un accès complet au VPS. Et le tout est personnalisé pour vous.

Cela veut dire que vos sites et applications Web profitent d’un environnement isolé des autres utilisateurs. En effet, les ressources physiques allouées aux VPS offrent une totale liberté de configuration. Celle-ci vous laisse donc seul à prendre les décisions qui s’imposent.

Un tel environnement vous offre la possibilité de vous servir en totalité des ressources du serveur physique. Il est à votre disposition et vous serez le seul et unique utilisateur. Cela veut dire que vous avez le contrôle total et complet sur tous les services.

Le choix d’un hébergement VPS vous offre la possibilité de profiter de toutes les fonctionnalités du serveur dédié. Il peut être redémarré indépendamment. En outre, il possède son propre système d’exploitation.

Inclusion d’une adresse IP dédiée

L’adoption du VPS s’accompagne généralement d’une inclusion d’une adresse IP dédiée. Elle est composée d’une chaîne de valeurs unique. Elle s’utilise pour identifier le serveur que vous utilisez pour vous connecter à Internet.

Cette adresse vous donne un accès facile au site. Mais le plus important est que vous avez un niveau de contrôle plus élevé sur celui-ci.

Une disponibilité maximale

Pour votre entreprise, quelle que soit sa taille, elle doit avant tout éviter une panne de serveur. Ainsi, la meilleure solution est d’adopter un VPS avec une disponibilité maximale. D’ailleurs, les fournisseurs veillent toujours à offrir aux clients un service de qualité supérieure.

Sur le plan pratique, cela se rapporte surtout à une haute disponibilité. Cela inclut une évolution du serveur dans le temps sans réinstallation. Ensuite, une garantie de performance et de disponibilité est à exiger.

Vous pouvez également opter pour la sauvegarde historique des données. Cela peut aussi couvrir la gestion du serveur et la sécurité déléguée. Enfin, la bande passante doit être importante pour vos besoins actuels et dans le futur.

Quelques conseils utiles

Vous êtes conseillé pour héberger vos applications dans un environnement de préproduction ou de production, tout en profitant d’un taux de disponibilité élevé. Pour l’hébergement, vous avez le choix dans un datacenter en Suisse ou en France.

Pour terminer, le système de Cluster Server est très utile. En cas de panne matérielle, il vous permet d’opérer un basculement sur un nouveau serveur.

En guise de conclusion

Le choix du VPS dépend des besoins de votre entreprise. Il s’agit surtout du nombre d’applications à installer sur celui-ci, du volume des données et du poids de vos contenus. Vous devez également tenir compte de la sensibilité de vos données, du CMS utilisé ou même de votre base de données.

La possession d’un site Web est incontournable pour une entreprise comme la vôtre afin de mieux développer vos activités. Outre l’acquisition d’une visibilité, elle permet d’assurer une expansion de votre notoriété. Donc, le choix des types d’hébergement reste capital.

Le VPS demeure jusqu’ici la solution idéale. Il est facilement accessible, performant, sécurisé et peut s’adapter à vos besoins.