TikTok proposera des vidéos horizontales

Depuis ses débuts en 2016, TikTok est connu comme une plateforme de publication de vidéos courtes et verticales. Cependant, le succès de la plateforme l’a poussée à essayer de nouvelles fonctionnalités, dont la plus récente est la lecture horizontale des vidéos.

Ce nouveau mode vidéo n’oblige pas le spectateur à faire pivoter son smartphone pour voir l’image dans une orientation horizontale ; au contraire, l’application elle-même (similaire à YouTube) comprend un bouton dédié qui, lorsqu’il est pressé, passe à une orientation horizontale pour toute la vidéo.

Pour l’instant, cette fonction ne serait testée que par un petit pourcentage de la base d’utilisateurs de TikTok.

En outre, ce mode active une barre de lecture qui informe l’utilisateur du temps qu’il reste dans la vidéo, un bouton de pause et un bouton de réglage de la vitesse, le tout dans l’application elle-même.

Les boutons « J’aime », « Commentaires », « Sauvegarde » et « Partage », entre autres, se trouvent toujours au même endroit.

ByteDance, le développeur de l’application, a passé les derniers mois à ajouter de nouvelles fonctionnalités à l’application, notamment la possibilité de télécharger des vidéos plus longues. Initialement, la longueur maximale était de 15 secondes, à l’instar des fonctionnalités Stories d’Instagram et de Snapchat, mais les utilisateurs peuvent désormais partager des vidéos d’une durée maximale de 10 minutes.

Même si la longueur des publications a augmenté de plusieurs minutes, cela ne signifie pas nécessairement que l’option d’affichage horizontal est toujours activée pour les publications de longue durée. Ce nouveau mode de lecture ne peut être utilisé que par les comptes qui ont reçu l’autorisation de le faire.

Un représentant de l’entreprise a déclaré en mars dernier au média technologique américain TechCrunch que le fait de donner aux utilisateurs plus de temps pour regarder des vidéos sur la plateforme permet aux créateurs de contenu de « tirer davantage parti de leurs possibilités créatives. »

À l’inverse, les vidéos qui ont été tournées verticalement et qui s’affichent avec des barres noires en haut et en bas de l’écran peuvent être visionnées en mode paysage si l’utilisateur le souhaite. Et ce, même si la vidéo dure moins d’une minute.

Si la date précise du déploiement de ce nouveau mode auprès des utilisateurs de la plateforme à travers le monde est actuellement inconnue, il est probable qu’il se produise dans le courant de l’année 2023 afin de récompenser la grande majorité des personnes capables de produire des contenus plus variés au sein de l’application.

Mais même si elle n’est pas activée pour tous les utilisateurs ayant un profil dans l’application, les utilisateurs qui ne peuvent pas l’utiliser pour créer du contenu peuvent toujours voir ces vidéos dans les pages des profils For You et Followed.

La fonction de commerce électronique de l’application, le développement de jeux mobiles et le développement d’une plateforme permettant aux utilisateurs d’écouter de la musique sont tous en cours de test, mais leur développement n’est pas encore terminé.