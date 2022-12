Google Wallet est accessible d’un simple toucher sur le Pixel 7

Plus tôt cette année, Google a donné une nouvelle image à son application de paiements et a ajouté de nouvelles fonctionnalités, comme la capacité de stocker plus que des cartes de crédit et de fidélité. Les Pixel 7 et 7 Pro sont deux de nos smartphones Android préférés, et ils ont tous deux été lancés cette année.

Malheureusement, il n’a pas fallu longtemps avant que nous découvrions un pépin gênant qui empêchait les paiements mobiles d’être traités lorsque le déverrouillage du visage était utilisé sur le Pixel 7. Nous avons gardé un œil sur les efforts de Google pour résoudre ce problème, qu’ils poursuivent avec une mise à jour de Wallet.

Google Wallet affiche actuellement une superposition avec vos méthodes de paiement enregistrées lorsqu’il est ouvert à partir du raccourci de l’écran de verrouillage ou de la tuile des paramètres rapides. Google a annoncé qu’il allait modifier le comportement de ces raccourcis dans la prochaine mise à jour d’octobre des services Play. Ces raccourcis n’afficheront pas l’écran superposé mais lanceront l’application Google Wallet complète.

Ces raccourcis vers Google Wallet seront bientôt mis à jour pour lancer directement l’application sans que l’utilisateur ait à naviguer d’abord dans l’écran traditionnel « Google Wallet » (via 9to5Google). Dans nos tests, ce nouveau comportement a fonctionné comme prévu, c’est pourquoi Google l’a rendu disponible sur les Pixel 7 et 7 Pro. Vous devrez exécuter la version 22.48.14 de Google Play Services si vous voulez voir les mises à jour.

À l’heure actuelle, nous ne voyons pas l’application Wallet demander des méthodes d’authentification supplémentaires plus sécurisées comme l’empreinte digitale ou le PIN après avoir déverrouillé le Pixel 7 avec votre visage, donc nous ne savons pas exactement comment ce nouveau comportement de raccourci Google Wallet va résoudre les choses, mais il semble être lié à la question du déverrouillage du visage. Nous attendons une mise à jour de Google à cet égard sous peu.