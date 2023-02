Magic Eraser de Google arrive sur anciens Pixel et Google One

Google déploie l’Effaceur magique sur les anciens modèles Pixel et Google One, ainsi que d’autres fonctionnalités photo comme l’effet HDR et davantage de styles dans l’éditeur de collage. Les membres de tous les plans auront accès à la Gomme magique dans les semaines à venir, même sur iOS.

Google Photos est devenu une application populaire de retouche et de stockage de photos pour de nombreux utilisateurs de smartphones. Avec ses fonctionnalités exclusives pour les téléphones Pixel, elle a été un outil formidable pour ceux qui aiment prendre et éditer des photos. Mais, Google a décidé de mettre ces outils exclusifs à la disposition de plus d’appareils, en commençant par la Gomme magique, une fonctionnalité qui permet de supprimer facilement les personnes ou les objets indésirables d’une image.

Élargissement des fonctionnalités photo

Google a annoncé qu’il allait apporter l’Effaceur magique et d’autres fonctions photo aux anciens modèles Pixel et aux abonnés de Google One. Cela signifie que les modèles Pixel 5a et antérieurs auront désormais accès à l’Effaceur magique, et que tous les membres de Google One auront accès à cette fonctionnalité dans les semaines à venir, même s’ils sont sur iOS. Malheureusement, les fonctions d’édition ne sont pas encore disponibles sur l’application web Google Photos.

En plus de l’Effaceur magique, tous les modèles Pixel et les abonnés Google One auront désormais accès à un effet HDR qui peut être appliqué aux vidéos, ainsi qu’aux images fixes, pour renforcer la luminosité et le contraste. Google Photos offrira également plus de styles dans l’éditeur de collage pour les anciens modèles Pixel et les membres One à partir d’aujourd’hui.

Pourquoi ce changement ?

Il n’est pas surprenant que Google apporte maintenant l’Effaceur magique et d’autres fonctions de Photos aux appareils One et aux anciens Pixel. La société fait souvent ses débuts avec de nouveaux outils sur ses derniers appareils phares avant de les introduire ailleurs. Cette initiative rendra Google Photos encore plus accessible à un plus grand nombre d’utilisateurs qui ne disposent peut-être pas du dernier téléphone Pixel.

Livraison gratuite pour les abonnés à Google One

Dans certains territoires, Google offre un nouvel avantage aux abonnés de Google One. Ceux des États-Unis, du Canada, de l’Union européenne et du Royaume-Uni peuvent désormais bénéficier de la livraison gratuite pour les commandes passées sur la boutique d’impression.

Conclusion

La décision de Google de mettre des fonctions photo exclusives à la disposition d’un plus grand nombre d’appareils est un pas en avant pour rendre la technologie plus accessible à un public plus large. L’ajout de la Gomme magique aux anciens modèles Pixel et aux abonnements Google One rendra sans aucun doute l’édition de photos plus pratique et plus agréable pour les utilisateurs. Avec cette extension, Google Photos est désormais une application incontournable pour les amateurs de photos, quel que soit leur appareil.

Quelles autres fonctionnalités exclusives des téléphones Pixel aimeriez-vous voir sur les anciens modèles et autres appareils ? Partagez vos pensées et vos idées dans la section des commentaires ci-dessous !