VPN intégré de Microsoft Edge : votre bouclier de vie privée en ligne

Microsoft Edge tente de rivaliser avec Google Chrome depuis des années en proposant des fonctionnalités améliorées et des exigences système moins élevées. Maintenant, Microsoft a pris une autre mesure pour se différencier de la concurrence en ajoutant un service VPN intégré au navigateur Web Edge 110. Cependant, il y a un hic : le service VPN n’est disponible que pour certains utilisateurs.

Microsoft a testé la fonctionnalité VPN pendant environ un an, et elle a désormais été déployée auprès de certains utilisateurs dans la dernière version stable de Edge. Le service VPN, appelé Secure Network, fournit aux utilisateurs 1 Go de trafic VPN sécurisé dans le cadre du plan gratuit et a été implémenté en partenariat avec Cloudflare. Microsoft devrait bientôt annoncer les tarifs et une sortie complète du Secure Network d’Edge, car la fonctionnalité a atteint les dernières étapes de sa mise en œuvre.

La fonctionnalité VPN Secure Network se concentre sur les avantages de confidentialité pour les utilisateurs, plutôt que de leur permettre de contourner les restrictions régionales en changeant leur adresse IP. Il sélectionne automatiquement les serveurs dans la région de l’utilisateur pour une utilisation sûre sur les réseaux publics, ce qui signifie que les utilisateurs ne peuvent l’utiliser que pour protéger leur vie privée.

Selon des captures d’écran d’Edge 110 qui sont apparues en ligne, le service VPN prend en charge trois modes d’opération : « Sites sélectionnés », « Optimisé » et « Tous les sites ». Cela suggère que les utilisateurs auront la possibilité de choisir les sites qu’ils souhaitent protéger avec le VPN ou de l’activer pour tous les sites.

Google a ajouté un VPN gratuit à ses smartphones de la série Pixel 7 fin de l’année dernière, mais la décision de Microsoft d’intégrer un VPN directement dans son navigateur Web est une étape importante qui pourrait entraîner une augmentation de l’utilisation des VPN parmi ses utilisateurs. L’intégration d’un service VPN dans un navigateur Web majeur est une étape importante en avant pour la confidentialité et la sécurité en ligne, mais il est peu probable que cela devienne une norme de l’industrie avant que Google ne l’utilise.

Microsoft Edge a franchi une étape cruciale dans la protection de la vie privée de ses utilisateurs en introduisant ce service VPN intégré très attendu. Comme de plus en plus d’utilisateurs commencent à utiliser les réseaux privés virtuels, la concurrence entre les navigateurs web pourrait s’intensifier, car ils se disputent la suprématie en matière de sécurité en ligne et de protection des données personnelles.