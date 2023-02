La nouvelle fonctionnalité email de Microsoft Edge facilite le multitâche

Microsoft Edge fait parler de lui avec sa nouvelle fonctionnalité de messagerie, conçue spécialement pour les abonnés à Microsoft 365. Tirez le meilleur parti de votre journée en profitant de ce petit, mais puissant outil et découvrez une navigation plus fluide lorsqu’il s’agit d’interagir avec les e-mails !

Microsoft Edge a dévoilé une fonction de navigation par courriel revigorante, exclusive aux abonnés de Microsoft 365. Cette avancée du navigateur permettra aux utilisateurs de passer plus facilement des courriels aux sites Web et, en fin de compte, de maximiser leur productivité en gagnant du temps. Cet ajout de pointe n’étant que l’une des nombreuses mises à jour apportées par Microsoft, nous attendons avec impatience de nouvelles avancées !

Une navigation plus fluide pour les abonnés Microsoft 365

Si vous passez beaucoup de temps à naviguer dans les e-mails, vous savez à quel point il peut être frustrant de devoir passer constamment d’une fenêtre à l’autre. La nouvelle fonctionnalité de navigation dans les e-mails de Microsoft Edge facilite les choses.

Lorsque vous cliquez sur un lien dans un e-mail, une nouvelle fenêtre de navigateur s’ouvre avec le site Web que vous souhaitez visiter, tandis que l’e-mail original reste visible dans la barre latérale. Vous pouvez ainsi passer rapidement et facilement de votre e-mail au site Web sans avoir à naviguer entre différentes fenêtres. Cette fonctionnalité est exclusive aux abonnés Microsoft 365. Si vous n’êtes pas encore abonné, il est peut-être temps d’y penser.

Un hub de fonctionnalités dans la barre latérale

La barre latérale de Microsoft Edge devient rapidement un hub pour toutes sortes de fonctionnalités. En plus de la nouvelle fonctionnalité de navigation dans les e-mails, les utilisateurs peuvent également accéder à des raccourcis rapides vers Bing, des jeux de base et d’autres services Microsoft.

Vous pouvez ainsi utiliser Microsoft Edge comme votre guichet unique pour toutes vos besoins de navigation sur le Web et de productivité. La barre latérale est personnalisable, vous pouvez donc ajouter ou supprimer des fonctionnalités selon vos besoins.

Aucune date précise pour l’instant

Microsoft n’a pas encore annoncé de date précise pour le déploiement de cette fonctionnalité. Cependant, il est clair que l’entreprise s’engage à faire de Microsoft Edge le meilleur navigateur possible. Nous pouvons nous attendre à plus d’améliorations et de mises à niveau dans un avenir proche.

Conclusion

La nouvelle fonction de navigation dans les courriels de Microsoft Edge promet d’améliorer considérablement les liens de navigation dans les courriels pour les abonnés à Microsoft 365. Grâce à la possibilité de passer de manière transparente des courriels aux sites Web, les utilisateurs peuvent gagner beaucoup de temps et améliorer leur productivité.

Cette fonctionnalité est exclusive aux abonnés de Microsoft 365 et n’est que la dernière d’une série de mises à niveau du navigateur. Nous sommes impatients de voir ce que Microsoft nous réserve dans les mois à venir.

Pensez-vous que la nouvelle fonction de navigation dans les e-mails de Microsoft Edge améliorera sensiblement votre productivité lors de la recherche de liens dans les e-mails ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.