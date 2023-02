Dites au revoir à l’ancien Gmail et bonjour à la nouvelle interface

Êtes-vous prêt pour une mise à jour majeure de votre compte Gmail ? Google propose à tous les utilisateurs une mise à jour très attendue, qui transforme Gmail en un guichet unique pour les services de messagerie, de vidéoconférence et de chat. La mise à jour de Gmail sera l’expérience standard pour tous les utilisateurs, sans possibilité de revenir à l’ancienne interface.

Au revoir l’ancien, bonjour le nouveau ! Le nouveau Gmail comprendra une barre latérale gauche avec des liens rapides vers Chat, Spaces et Meet, et une barre latérale droite avec des raccourcis vers d’autres services Google tels qu’Agenda, Tasks et Keep. L’affichage des e-mails s’est déplacé vers la droite de l’écran, pour faire place à ces nouvelles fonctionnalités. Vous verrez également toutes vos notifications au même endroit, avec des bulles signalant que vous avez un nouveau message ou une nouvelle discussion à suivre.

Il est important de noter que ce changement sera la norme pour les utilisateurs de Gmail dans le monde entier, et que le nouveau Gmail sera mis à jour par défaut au cours des prochains jours. Bien que les utilisateurs ne soient pas en mesure de revenir à l’affichage d’origine, ils peuvent toujours modifier leur thème Gmail, le type de boîte de réception, et plus encore via le menu des paramètres rapides.

Ce lifting sera disponible pour tous les comptes utilisateurs de Google Workspace (à l’exception des clients de Google Workspace Essentials) ainsi que pour les clients de G Suite Basic et Business. L’intégration de Meet and Chat sur Gmail s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par Google pour offrir une expérience plus complète de Google Workspace, en permettant aux utilisateurs d’accéder plus facilement à tous leurs services essentiels en un seul endroit.

Que pensez-vous de la nouvelle mise à jour de Gmail ? Êtes-vous impatient de tester les nouvelles fonctionnalités ? Faites-le nous savoir dans les commentaires !