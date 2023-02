Evil Dead : The Game lance un mode de combat gratuit « Splatter Royale

Evil Dead : The Game a pris d’assaut le monde du jeu, avec son expérience d’horreur multijoueur asymétrique et sa vision unique du genre horrifique. Aujourd’hui, le jeu propose un nouveau mode de bataille royale – et gratuit – appelé Splatter Royale. Préparez-vous à être divertis et effrayés en même temps !

Dans ce mode à 40 joueurs, les joueurs peuvent s’attendre à trouver deux nouvelles armes, le lance-grenades à longue portée et la faux, ainsi qu’un nouveau personnage premium, Ruby Knowby, interprétée par Lucy Lawless. Le mode propose également une nouvelle tenue Kandarian Facelift gratuite pour Pablo, qui vient s’ajouter à la sélection déjà impressionnante d’options de personnalisation du jeu.

En plus du mode de bataille royale gratuit, les joueurs peuvent acheter le pack DLC Puissance immortelle, qui comprend Ruby Knowby, un être sombre qui peut régénérer sa santé, augmenter sa résistance à la possession et augmenter les dégâts de ses armes. Grâce à sa capacité unique, Ruby peut consommer des âmes pour renforcer son aura et se charger d’une explosion mortelle qui endommage les unités maléfiques et soigne les survivants proches.

Le pack comprend par ailleurs de nouvelles tenues pour Kelly, Pablo, Ash vs Evil Dead et la classe de démon marionnettiste, offrant aux joueurs encore plus d’options de personnalisation pour rendre leur expérience unique.

Avec plus de 500 000 exemplaires vendus au cours de ses cinq premiers jours, Evil Dead : The Game s’est avéré être un succès parmi les fans du genre horrifique. Même s’il ne dispose pas de toutes les fonctions d’accessibilité de base, le jeu offre une expérience d’horreur multijoueur palpitante qui ne manquera pas de divertir et d’effrayer les joueurs.

Si vous voulez vivre l’excitation du nouveau mode Splatter Royale d’Evil Dead : The Game par vous-même, ne manquez pas de regarder la dernière vidéo sur YouTube ! Cette vidéo vous permettra d’être aux premières loges de toute l’action et vous donnera un aperçu de ce qui vous attend lorsque vous entrerez dans le mode bataille royale à 40 joueurs. Avec de nouvelles armes, un nouveau personnage et de nouvelles tenues, il n’y a jamais eu de meilleurs moments pour se lancer dans Evil Dead : The Game. Alors, cliquez sur le lien maintenant et voyez ce qu’il en est de toute cette agitation !

En conclusion, le nouveau mode Splatter Royale d’Evil Dead : The Game s’ajoute à l’expérience déjà impressionnante et offre aux joueurs un nouveau niveau d’horreur et d’excitation. Alors, prenez vos armes, préparez-vous à affronter 40 joueurs et voyez qui sortira vainqueur de l’expérience de bataille royale de votre vie.

Que pensez-vous du nouveau mode Splatter Royale d’Evil Dead : The Game ? L’avez-vous déjà essayé ? Dites-le-nous dans les commentaires !