25 appareils Xiaomi supplémentaires éligibles pour MIUI 14

Vous êtes un utilisateur de smartphone Xiaomi et vous attendez avec impatience la dernière mise à jour MIUI 14 ? Bonne nouvelle ! Xiaomi vient d’annoncer le deuxième lot d’appareils éligibles au nouveau système d’exploitation. La société a ajouté 25 appareils supplémentaires à la liste, y compris plusieurs smartphones de la série Redmi Note.

Dans ce billet de blog, nous allons vous dire tout ce que vous devez savoir sur le déploiement du deuxième lot de MIUI 14, y compris les appareils éligibles et quand vous pouvez vous attendre à la mise à jour.

Appareils éligibles pour le déploiement du deuxième lot de MIUI 14

Xiaomi a indiqué les appareils suivants qui seront mis à jour avec MIUI 14 :

Redmi K40

Redmi K40 Gaming Edition

Redmi K40 Pro

Redmi K40S

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro Plus

Redmi Note 11E

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro Plus

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12 Explorer Edition

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro Plus

Redmi Note 12 Trendy Edition

Xiaomi 10S

Xiaomi 11

Xiaomi 11 Lite

Xiaomi 11 Lite Vitality Editon

Xiaomi 11 Pro

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 12X

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Civi 2

Xiaomi MIX 4

Veuillez noter que cette éligibilité s’applique uniquement aux appareils inscrits sur la branche chinoise de MIUI 14. Cependant, ces déploiements chinois nous donnent généralement un aperçu de la direction que prend le déploiement mondial.

Calendrier du déploiement

Selon une annonce officielle publiée sur Xiaomi Community, le déploiement de MIUI 14 pour les appareils énumérés ci-dessus commencera à la fin du mois de mars 2023.

Ce que l’on peut attendre de MIUI 14

Xiaomi n’a pas encore révélé les fonctionnalités que la version mondiale de MIUI 14 apportera. Cependant, en se basant sur la branche chinoise, nous nous attendons à ce que le nouveau système d’exploitation apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations, telles qu’un nouveau design, une protection de la vie privée, des performances améliorées, et plus encore. La rumeur veut également que Xiaomi présente la série Xiaomi 13 au MWC 2023, en même temps que la disponibilité mondiale de MIUI 14.

Conclusion

En conclusion, 25 appareils Xiaomi supplémentaires sont maintenant éligibles pour le déploiement du deuxième lot de MIUI 14, à partir de la fin mars 2023. La liste comprend plusieurs smartphones populaires de la série Redmi Note et des appareils premium de Xiaomi. Bien que le déploiement commence en Chine, il nous donne un aperçu de ce à quoi nous pouvons nous attendre dans la version mondiale de MIUI 14. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour sur le nouveau système d’exploitation de Xiaomi.

Quelles sont les fonctionnalités qui vous enthousiasment le plus dans MIUI 14 ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous !