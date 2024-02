Les Xiaomi 14 et 14 Ultra s’ouvrent au monde entier, à l’exception des États-Unis

Xiaomi a dévoilé ses nouveaux smartphones 14 et 14 Ultra à l’international, à l’exception des États-Unis. Les deux modèles sont axés sur la photographie et offrent des fonctionnalités haut de gamme.

Xiaomi propulse ses dernières innovations en matière de smartphones, les 14 et 14 Ultra, axés sur la photographie, vers de nouveaux horizons européens suite à une première apparition réussie en Chine.

Dans le cadre du prestigieux Mobile World Congress, Xiaomi offre une plateforme mondiale à ses deux derniers fleurons, tout en omettant, comme de coutume, le marché américain. Présentés initialement en Chine, les Xiaomi 14 et 14 Ultra se distinguent aujourd’hui par leur conception repensée et leurs caractéristiques orientées vers la photographie de pointe. Les commandes sont désormais ouvertes : le modèle 14 Ultra est affiché à 1 499 € (soit environ 1 624 $), tandis que le 14 est proposé à partir de 999 € (environ 1 082 $).

Doté d’un écran de 6,36 pouces, le Xiaomi 14 se positionne comme une référence parmi les flagships, bénéficiant d’une dalle LTPO à 120 Hz pour une expérience utilisateur fluide et économe en énergie. Bien que ses spécifications photographiques soient considérées comme plus modestes, notamment en comparaison du 14 Ultra qui arbore un écran de 6,73 pouces à 120 Hz en 1440p accompagné d’un capteur principal de type 1 pouce.

Récemment dévoilé en Chine, le 14 Ultra s’est révélé au monde lors de son lancement international, réaffirmant son statut de prétendant au titre de meilleur smartphone photographique pour l’année 2024. Son appareil photo principal intègre le capteur Sony LYT-900 de type 1 pouce, une première également observée sur l’Oppo Find X7 Ultra, et profite d’un système d’ouverture variable, innovation partagée avec le Xiaomi 14 Pro, bien que ce dernier n’ait pas été inclus dans la présentation du jour.

Se démarquant par une ouverture variable offrant 1 024 niveaux entre f/1.63 et f/4.0, contrairement à l’ouverture fixe traditionnelle, le 14 Ultra démontre une adaptabilité impressionnante lors d’une démonstration préalable à Barcelone, malgré une utilité pratique qui pourrait paraître limitée à première vue.

Emboîtant le pas au Samsung Galaxy S24 Ultra, le 14 Ultra se dote de deux objectifs téléphoto stabilisés, de 3,2x et 5x, et s’aligne sur l’iPhone 15 Pro en intégrant l’enregistrement vidéo en format log. Cette caractéristique, quoique spécifique, permet une intégration harmonieuse dans des productions multicaméras et offre des possibilités de post-traitement avancées grâce à l’enregistrement HDR 10 bits en log.

Le design du 14 Ultra s’éloigne des bords incurvés pour adopter une tendance marquante de 2024 : les bords plats, garantissant une prise en main sécurisée et confortable. Son kit photo bénéficie également d’une mise à jour permettant à la poignée de faire office de batterie externe, ajoutant une polyvalence appréciable à l’ensemble.

Quant au Xiaomi 14, il est pourvu de trois capteurs de 50 mégapixels pour les prises de vue principale, grand-angle et téléphoto 3.2x, marquant une évolution notable par rapport au capteur de 10 mégapixels du modèle précédent. Le design de son module caméra évolue également, affichant une esthétique renouvelée.

Le marquage Leica, désormais pivoté de 90 degrés, s’harmonise parfaitement en orientation paysage, similairement à l’Ultra. Le dos de l’appareil, avec son verre au fini mat, promet une élégance tactile sans compromettre la prise en main, probablement aidée par les bords plats.

Le Xiaomi 14 Ultra confirme une fois de plus l’excellence de Xiaomi dans le domaine des smartphones haut de gamme, malgré une absence remarquée sur le marché américain. Alors que Samsung et Google investissent dans les fonctionnalités de caméra basées sur l’IA, les avancées matérielles les plus significatives émergent des constructeurs chinois tels qu’Oppo et Xiaomi. Si les tendances technologiques sont en effet cycliques, peut-être assisterons-nous bientôt à une vague d’innovation matérielle aux États-Unis, inspirée par ces nouvelles dynamiques.

Conclusion

En somme, l’arrivée des Xiaomi 14 et 14 Ultra sur le marché européen, tout en omettant les États-Unis, marque un tournant stratégique pour Xiaomi. Ce déploiement international souligne l’ambition de l’entreprise de renforcer sa présence sur le marché mondial et d’affirmer sa position en tant que leader dans l’innovation mobile.

Ces modèles, avec leurs avancées technologiques et leurs caractéristiques photographiques de pointe, promettent non seulement d’élever l’expérience utilisateur, mais aussi de redéfinir les attentes en matière de smartphones haut de gamme.

Malgré l’absence notable sur le marché américain, Xiaomi continue de tracer son sillon, repoussant les frontières de la technologie mobile et invitant les consommateurs à repenser ce qu’un téléphone peut accomplir. Le futur de la photographie mobile et de l’innovation technologique s’annonce brillant avec Xiaomi, un acteur incontournable qui, à travers ses derniers lancements, réaffirme son engagement envers l’excellence et la créativité.