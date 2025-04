Samsung déploie One UI 7 (Android 15) sur les Galaxy S23 aux États-Unis

Samsung commence à diffuser la mise à jour One UI 7, basée sur Android 15, pour les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra aux États-Unis, tandis que le Galaxy S23 FE devra patienter jusqu’en mai.

En ce début de printemps, Samsung réserve une agréable surprise aux utilisateurs américains de ses Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra. Contrairement aux prévisions qui tablaient sur un lancement mondial en mai, le géant sud-coréen a déjà initié la distribution de One UI 7, la dernière surcouche Android 15, aux États-Unis. Ce lancement, discret mais significatif, confirme la volonté de Samsung d’accélérer le cycle des mises à jour pour ses appareils phares, dans un contexte de concurrence accrue sur le marché haut de gamme.

Quels modèles sont concernés par cette première vague ?

La mise à jour est actuellement disponible pour les Galaxy S23 vendus par de petits opérateurs tels que US Cellular et Xfinity Mobile. Cette diffusion sélective rappelle la stratégie de Samsung lors de précédentes mises à jour, visant à limiter les risques techniques avant un déploiement généralisé. À ce stade, les appareils achetés auprès des grands opérateurs comme Verizon, AT&T ou T-Mobile, ainsi que les modèles débloqués (unlocked), n’ont pas encore accès à One UI 7. Samsung n’a pas communiqué de calendrier officiel, mais selon les précédents déploiements, l’extension à l’ensemble des terminaux pourrait intervenir d’ici quelques jours à quelques semaines.

Le Galaxy S23 FE encore en attente

À noter que le Galaxy S23 FE, modèle plus abordable de la gamme, ne bénéficie pas encore de cette mise à jour. Même en Corée du Sud, premier marché à avoir reçu Android 15 pour les S23 standards, le S23 FE est programmé pour recevoir One UI 7 au mois de mai. Cette distinction pourrait s’expliquer par des optimisations spécifiques requises pour le matériel du Fan Edition, légèrement différent des autres modèles de la série.

Comment vérifier la disponibilité de la mise à jour ?

Pour savoir si votre Galaxy S23 est éligible, il suffit de se rendre dans Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer. En cas d’indisponibilité immédiate, il est conseillé de patienter quelques jours, car le déploiement est progressif. Les utilisateurs les plus impatients peuvent également télécharger manuellement le firmware depuis la base de données officielle de SamMobile.

One UI 7 : quelles nouveautés attendre ?

Basé sur Android 15, One UI 7 promet une expérience plus fluide, avec une meilleure gestion de l’énergie, des options de personnalisation enrichies et des améliorations de sécurité renforcées. Samsung devrait également introduire de nouvelles fonctionnalités dans son écosystème connecté, bien que tous les détails ne soient pas encore dévoilés officiellement. D’après les informations de Mathrubhumi Technology, le déploiement concernera aussi prochainement d’autres séries majeures comme les Galaxy S24, Z Flip6 et Z Fold6.

Une stratégie de mise à jour plus agressive

Samsung semble adopter une approche plus dynamique en matière de mises à jour logicielles, une évolution saluée par de nombreux analystes. Selon Tarun Pathak, directeur de recherche chez Counterpoint Research, « la rapidité des mises à jour est désormais un critère déterminant pour fidéliser les utilisateurs haut de gamme. » Avec Android 15 et One UI 7, Samsung cherche à consolider sa réputation sur un marché où la qualité logicielle devient un enjeu aussi crucial que l’innovation matérielle.