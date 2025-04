Copilot+ PCs : Microsoft propulse Windows dans une nouvelle dimension avec l’intelligence artificielle locale

Microsoft dévoile Copilot+ PCs, une nouvelle génération d’ordinateurs Windows combinant hautes performances, IA locale intégrée et engagement renforcé en faveur de la confidentialité et de la sécurité.

Depuis son apparition en 1985, Windows a accompagné toutes les grandes mutations de l’informatique. En avril 2025, avec les Copilot+ PCs, Microsoft amorce une révolution discrète mais déterminante : faire de l’intelligence artificielle un socle matériel et non plus un simple ajout logiciel.

Ces nouveaux ordinateurs, qui intègrent des unités de traitement neuronal (NPU) capables de traiter jusqu’à 45 000 milliards d’opérations par seconde (TOPS), selon AMD, ambitionnent de réinventer l’expérience utilisateur quotidienne tout en répondant aux exigences croissantes en matière d’efficacité énergétique et de protection des données.

Copilot+ PCs : des performances matérielles à la hauteur de l’ambition

Les Copilot+ PCs affichent jusqu’à 58 % de performances supplémentaires par rapport au MacBook Air M4, tout en promettant une autonomie de 15 heures en navigation web et 22 heures en lecture vidéo. Ces résultats s’expliquent par l’utilisation des nouveaux processeurs Snapdragon X Elite et par l’optimisation de Windows 11 pour le traitement local des tâches d’IA.

L’interface enrichie de Windows 11 permet de retrouver instantanément fichiers, images et contenus en fonction du contexte, grâce à l’intelligence artificielle embarquée.

La puissance de calcul en IA atteint 40 à 45 TOPS, contre 15 000 TOPS pour les CPU classiques. Cette avancée permet par exemple à un graphiste d’appliquer des filtres IA en temps réel sur Photoshop, ou à un développeur d’entraîner des modèles de machine learning localement, sans recourir au cloud.

En parallèle, Microsoft a introduit un système de refroidissement hybride qui réduit de 30 % la consommation énergétique tout en maintenant des performances stables, un atout décisif pour les utilisateurs nomades.

L’IA embarquée : un partenaire discret mais omniprésent

L’innovation ne s’arrête pas à la puissance brute. Microsoft intègre dans Copilot+ PCs des fonctionnalités d’IA natives qui transforment l’usage quotidien :

Recall : véritable « mémoire photographique numérique », Recall permet de retrouver une activité passée en quelques clics grâce à des instantanés visuels chiffrés et stockés localement.

: véritable « mémoire photographique numérique », Recall permet de retrouver une activité passée en quelques clics grâce à des instantanés visuels chiffrés et stockés localement. Cocreator dans Paint : un outil génératif qui convertit des descriptions textuelles en illustrations réalistes.

: un outil génératif qui convertit des descriptions textuelles en illustrations réalistes. Live Captions multilingues : une fonction de sous-titrage automatique traduisant en temps réel les conversations audio en plus de 40 langues.

Microsoft revendique que 85 % des tâches répétitives (comme le tri de fichiers ou la génération de compte-rendus) pourraient être automatisées, avec un gain de productivité estimé à 40 % pour l’utilisateur moyen.

Grâce à l’IA embarquée, les Copilot+ PCs permettent de générer instantanément des résumés de documents, ici au sein d’un PDF annoté.

Sécurité et confidentialité : des garanties solides mais sous conditions

Dans un monde où la collecte massive de données est devenue un sujet de préoccupation majeur, Microsoft mise sur une approche locale de la confidentialité. Toutes les données captées par Recall sont stockées en local, chiffrées, et protégées par la certification Secured-Core PC, censée garantir une défense renforcée contre les cybermenaces.

Cependant, certains experts, comme Carolina Milanesi de Creative Strategies, soulignent que « l’IA doit rester un outil, pas un décideur ». Cette remarque rappelle que, malgré les efforts de sécurisation, le risque d’une sur-automatisation ou d’une perte progressive de contrôle par l’utilisateur reste réel.

Cette illustration graphique met en scène l’idée d’une interaction fluide et immédiate avec l’intelligence artificielle embarquée sur les Copilot+ PCs.

Entre ambitions industrielles et défis d’accessibilité

Avec un prix d’entrée annoncé à 999 dollars, Microsoft veut démocratiser l’IA intégrée. Toutefois, plusieurs modèles Copilot+ premium pourraient atteindre des tarifs bien supérieurs, autour de 1 800 €, selon les premières annonces en Europe, freinant potentiellement une adoption massive.

Face à Apple et ses MacBook M3, qui offrent des performances IA légèrement supérieures en termes de latence selon CNET, Microsoft mise sur l’ouverture de son écosystème Windows et la compatibilité avec les logiciels professionnels existants (Adobe, ERP, etc.).

Patrick Moorhead, analyste chez Moor Insights & Strategy, note d’ailleurs que « Microsoft joue la carte de l’ouverture, mais cela complexifie l’optimisation logicielle ». Un choix stratégique qui pourrait s’avérer payant dans les environnements professionnels hybrides.

L’IA intégrée : la nouvelle norme du PC personnel ?

Les Copilot+ PCs esquissent un futur où l’ordinateur n’est plus seulement une machine d’exécution, mais devient un partenaire proactif dans l’organisation du travail, la création et la communication.

Reste à voir si les utilisateurs accepteront de payer ce surcoût technologique, et s’ils parviendront à tirer pleinement parti de ces fonctionnalités sans se heurter aux risques de standardisation, de dépendance cognitive ou de complexité accrue.

La décennie qui s’ouvre posera une question essentielle : demain, posséder un PC sans puce dédiée à l’IA sera-t-il aussi anachronique que posséder un smartphone sans appareil photo aujourd’hui ?