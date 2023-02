Un guide des tricheurs de GTA San Andreas sur mobile

En avez-vous assez de mourir constamment dans GTA : San Andreas ? Ou vous voulez simplement vous amuser et semer la pagaille dans le monde virtuel ? Quelle que soit votre raison, la bonne nouvelle est que des codes de triche existent pour la version mobile du jeu, à la fois sur Android et (dans une certaine mesure) sur iOS. Dans ce guide, nous allons vous montrer comment entrer les codes de triche et vous donner une liste complète de tous les cheats disponibles pour GTA : San Andreas sur mobile.

Toutes les triches de GTA : San Andreas sur Android

La version mobile de GTA : San Andreas pour Android dispose de tous les codes de triche présents sur les versions PC et console, ainsi que de quelques codes exclusifs. Ces codes sont les suivants : Invincibilité totale (GONPXWR), Set d’armes 4 (BIEUHQY), Terminer la mission en cours (BYIXZIY), Sauter 4 heures (YACKMWS), Afficher les mappages des commandes (KRRIHBT), Afficher les détails des PNJ (JQFUDUB) et Changement de statistiques (XBOX_HELPER). Chaque code de triche offre une expérience différente, qu’il s’agisse de rendre le joueur invincible ou d’ajouter des armes uniques à l’inventaire.

Comment utiliser les codes de triche dans GTA : San Andreas pour Android ?

La saisie des codes de triche dans la version mobile de GTA : San Andreas n’est pas aussi simple que dans les versions PC ou console. Si votre clavier par défaut ne fonctionne pas, vous devrez peut-être installer une application de clavier tierce, comme Hacker’s Keyboard, ou connecter un clavier physique à votre téléphone. Pour entrer les codes de triche, il suffit de les taper pendant que vous jouez. Notez que l’utilisation des codes de triche désactive les réalisations.

Peut-on utiliser les codes de triche de GTA San Andreas sur iOS et iPhone ?

Malheureusement, il est pratiquement impossible d’utiliser des codes de triche sur la version iOS de GTA : San Andreas sans jailbreaker votre téléphone et installer des applications de piratage. Nous vous déconseillons fortement de tenter cette expérience.

Puis-je utiliser les tricheurs de GTA : San Andreas pour PC sur mon mobile ?

Oui, toutes les triches PC peuvent être utilisées sur mobile en entrant les codes de la même manière que les triches mobiles. Notre guide de toutes les triches GTA : San Andreas pour PC contient tous les codes du jeu.

Conclusion

En conclusion, les codes de triche offrent un moyen amusant et créatif de jouer à GTA : San Andreas sur mobile. Que vous souhaitiez devenir invincible, obtenir des munitions infinies ou avancer dans le jeu, les codes de triche peuvent ajouter une nouvelle dimension à votre expérience de jeu. Grâce à ce guide, vous pouvez désormais entrer les codes de triche avec facilité et profiter de tous les cheats exclusifs disponibles pour la version mobile du jeu.

Quel est votre code de triche préféré à utiliser dans GTA : San Andreas sur mobile ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous !